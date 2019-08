Alarma entre los exportadores de tomate por la inacción de Madrid ante el 'brexit'

A mediados de marzo, una delegación de exportadores hortofrutícolas acudió a Madrid de la mano del viceconsejero de Sector Primario del Gobierno de Canarias, Abel Morales. Se trataba de explicar en los ministerios de Agricultura y de Fomento la pérdida de ayudas que iba a provocar el brexit. Silencio absoluto desde entonces. "Sorprende la falta de comunicación", señala José Juan Bonny, presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Exportadores de Productos Hortofrutícolas (Fedex).

En los primeros días de septiembre, el Gobierno de Canarias ha llamado al sector a una reunión para fijar la estrategia a seguir a partir de este momento. Las compensaciones que reciben para transportar su mercancía y comercializarla en Reino Unido dejarán de estar operativas al quedar los británicos fuera de la Unión Europea (UE) y convertirse en un tercer país con el que habrán de fijarse nuevas relaciones comerciales.

Incluso, el propio Bonny duda de que puedan seguir percibiendo la totalidad de las ayudas a la hectárea (15.000 euros por cada una) teniendo en cuenta que casi la mitad de la producción canaria se vende en Gran Bretaña. "En el Ministerio de Agricultura conocían la situación de pe a pa", señala el presidente de Fedex.

En Fomento -el transporte depende de él- no sabían, sin embargo, el impacto que tiene en el campo canario la desconexión de Reino Unido. "Tuvimos que explicarlo", destaca el empresario agrícola. En lo que no difiere la situación de ambos departamentos es que no ha salido "ninguna respuesta" desde ellos.

El planteamiento elevado por el viceconsejero de Sector Primario -aún no ha cesado a la espera de que el nuevo Gobierno canario nombre a su sucesor- fue buscar la excepcionalidad de las Islas en función de su condición de región ultraperiférica (RUP). Es decir, aunque el marco que dio pie a la instauración de las ayudas se quiebre, mantenerlas en virtud de la situación de lejanía y, por tanto, de imposibilidad de competir a la que se enfrentan los productores del Archipiélago.

"La otra opción era conocer el plan de contingencia que tenía el Gobierno de España", añade José Juan Bonny. Ese documento existe, pero crece el temor a que no esté contemplado el caso de los exportadores hortofrutícolas del Archipiélago.

Con la inquietud incrementándose por la cercanía del 31 de octubre -fecha de materialización del brexit-, al sector le resta no perder la esperanza de que finalmente el primer ministro británico, Boris Johnson, tenga un rapto de lucidez y opte por negociar la salida con Bruselas. "Eso nos daría dos años o dos años y medio para reconfigurar el negocio", explica el presidente de Fedex.

Es tiempo de sembrar para la próxima campaña y ya hay empresas que han decidido tirar la toalla y dedicarse al mercado interior. Las ventas de tomates de las Islas en Reino Unido se iniciaron hace 130 años.

Otras optarán por regatear a la adversidad. Enviarán toda la producción a Holanda y desde allí harán un "trasbordo", confirma Bonny, a Gran Bretaña. "Es muy caro y no nos compensará al cien por cien, pero algo habrá que hacer, porque tenemos compromisos que atender", concluye.