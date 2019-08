El Corte Inglés absorbe Bricor

Las ventas, 15.783 millones de euros, crecen el 1,1%

La junta general de accionistas de El Corte Inglés aprobó ayer por unanimidad todos los puntos del orden del día de la compañía, entre los que figuraba la fusión por absorción entre sus grandes almacenes y Bricor, así como la renovación de Manuel Pizarro como consejero del grupo. Marta Álvarez presidió por primera vez una junta que de desarrolló de manera tranquila.

Como muestra sirva que el inversor catarí Al Thani delegó su voto en la presidenta como muestra de la confianza en su gestión, según informaron fuentes del grupo a Europa Press. Álvarez repasó los principales hitos del ejercicio 2018 (cerrado el 28 de febrero de 2019), en los que el grupo disparó su beneficio neto un 27,7% al cierre, hasta alcanzar los 258,2 millones de euros.

Con dicho resultado, encadena cinco años de crecimiento, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) se elevó un 2,2%, hasta los 1.075 millones de euros y las ventas alcanzaron los 15.783 millones de euros, lo que supone un 1,1% más que el año anterior. Además de reducir la deuda en 467 millones de euros.

Asimismo, calificó de "éxito evidente" las medidas adoptadas en los últimos meses, ya que "han sido reconocidas y recompensadas por el mercado financiero que, recientemente, ha otorgado la calificación de investment grade (grado de inversión), a la emisión de bonos.

Por otro lado, el gigante de la distribución española espera que tras la aprobación de la fusión de Bricor por parte de los grandes almacenes se mejore y complemente la oferta comercial del grupo, al mismo tiempo que se puedan aprovechar las sinergias entre ambos formatos, tanto en el área de compras como en el de ventas.Esta decisión llega justo dos años después de la integración societaria de Hipercor en El Corte Inglés, que permitió a la firma reordenar espacios comerciales para hacerlos "más atractivos y cómodos" para el cliente y mejorar así la experiencia de compra del consumidor.

Alik y Another Love, para 2020

El Corte Inglés anunció que lanzará dos nuevas marcas propias, Alik y Another Love, en 2020 y reafirmó su apuesta por la digitalización de la compañía con el lanzamiento de una nueva app, según avanzó la presidenta del grupo, Marta Álvarez. "En 2020 verán la luz nuevas marcas propias en las que hemos venido trabajando con empeño e ilusión en los últimos meses: Alik, que es nuestra propuesta contemporánea e innovadora, y Another Love, romántica y femenina", desveló Álvarez. Además, explicó la apuesta por la transformación digital y la omnicanalidad. "No hay dos clientes, uno digital y el otro físico. Hay un solo cliente, al que debemos servir por todos los medios y por el canal que decida", señaló la presidenta.

Marta Álvarez: "Tenemos proyecto y futuro, y estamos cerca de la sociedad"

La presidenta de El Corte Inglés, Marta Álvarez, aseguró ayer que el gigante de la distribución española tiene "proyecto y futuro", y puso en valor el papel de la compañía para la economía española. "Tenemos proyecto y tenemos futuro. Somos una compañía que está cerca de la sociedad y que entiende las necesidades de las personas", indicó durante la junta general de accionistas de la compañía.

La presidenta de El Corte Inglés recalcó ayer que el grupo es una "una compañía sistémica para la economía española, un generador de riqueza y empleo, un impulsor de ideas capaz de crear conceptos comerciales novedosos, de marcar tendencia y de situarse a la vanguardia". "Tenemos ante nosotros un futuro prometedor porque nuestros equipos tienen creatividad e imaginación para desarrollar nuevos conceptos de negocio, para poner en marcha productos y servicios diferenciales, para impulsar ideas innovadoras que se anticipen a las necesidades del mercado", expuso.

Además, la presidenta detalló las tres actuaciones que definen la política de innovación que ha puesto en marcha la compañía: adecuar los grandes almacenes a las demandas del consumo potenciando las marcas propias, el avance en la transformación digital, y el desarrollo de nuevos negocios y servicios, solos o en compañía de líderes de cada sector nacionales o internacionales.

"Estamos dando una nueva dimensión a nuestras tiendas como lugares de experiencias donde el cliente no sólo puede adquirir productos y servicios, sino también disfrutar, entretenerse y experimentar nuevas vivencias y sensaciones", subrayó. En su estreno al frente de la compañía, la presidenta mostró su confianza en las personas y el "trabajo en equipo" que preside el día a día del grupo El Corte Inglés.