Víctimas colaterales de la guerra EEUU-China

En las guerras económicas globales puede haber países y regiones neutrales o no beligerantes, pero nadie resultará totalmente indemne en ellas. Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China tienen un alcance mundial e incluso pueden llegar a territorios que, como Canarias, ocupan una posición muy marginal en el comercio global pero tienen economías fuertemente dependientes del exterior.

La pelea entre los dos gigantes no es, ni mucho menos, la primera preocupación para las Islas. El brexit y la desaceleración -o parón- del crecimiento en Europa ocupan los lugares más destacados de una hipotética clasificación al respecto. Pero eso no significa que no tenga efectos. En estas batallas de la economía del siglo XXI hay muchas balas perdidas, y cualquiera puede recibir su impacto.

El economista Francisco Concepción advierte de que en asuntos de esta naturaleza "es muy complicado trazar una ruta unívoca que encadene causas y consecuencias", pero cree indiscutible que el conflicto entre EEUU y China -con la amenaza de aranceles por parte de la Administración Trump y la devaluación de la divisa del país asiático, el yuan- influye en economías a las que el Archipiélago está estrechamente vinculado y en la situación del mercado energético. "Afecta a otras divisas de las que podemos ser proveedores o clientes y a la cotización de importaciones claves, como la energía, básicamente el crudo", apunta.

Para Concepción, lo que está ocurriendo entre las dos potencias "pone de manifiesto que todas las políticas proteccionistas no conducen a nada bueno". Aunque la decisión de China de devaluar su divisa equilibra la balanza después de los aranceles a sus exportaciones anunciados por la Casa Blanca, todo ello "genera unos efectos colaterales muy difíciles de cuantificar". Según el economista, "no hay nada como que las divisas coticen de forma natural, en función de los intercambios reales que se producen en el comercio internacional, y no manipuladas por sus respectivos países".

Las tensiones chinoamericanas son un factor más que contribuye a "un entorno de incertidumbre global muy potente, en el que todo cambia de forma muy rápida", indica la directora general de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Lola Pérez. "En economía -añade-, todo influye en todo". Esa interconexión, que supone que la sensibilidad a cualquier decisión sea cada vez más notoria, se deja sentir ya, en el caso concreto del combate que ahora libran las dos grandes potencias mundiales, en la caída del precio del petróleo, producto del enfriamiento de la demanda de esta materia prima ante el incierto panorama económico global, con su consiguiente efecto sobre el transporte.

"Canarias recibe turistas de todo el mundo, y las economías de estos países se resienten por las políticas proteccionistas", expone Pérez. Es el caso de Alemania -cuya economía bordea la recesión-, perjudicada, por ejemplo, por la mayor dificultad de vender sus automóviles a EEUU si se concretaran las amenazas de Donald Trump de aplicar fuertes aranceles a la importación de estos productos. No en vano la germana BMW fue el año pasado la mayor exportadora de coches a Estados Unidos. "Cuando unos estornudan, otros se acatarran", sentencia la directora general de la Cámara para explicar la complejidad de las causas y efectos en la economía global, en la que los impactos sobre territorios aparentemente distantes del campo de batalla principal, como es Canarias, se producen "de forma indirecta".

Pese a que el conflicto puede afectar a las Islas, Francisco Concepción advierte de que hay dos casos que lo hacen "muchísimo más": el proceso de desconexión del Reino Unido de la UE, y más si la salida es abrupta, y el "estancamiento" de las economías europeas. "A quien exportamos y de quien importamos no son tanto EEUU y China como el resto de nuestro país y Europa", señala.

En cuanto al brexit -y aunque, a su juicio, ya está "prácticamente descontado en precios" por los mercados, vía devaluación de la libra-, la postura "beligerante" del nuevo primer ministro británico, Boris Johnson, parece anunciar una salida dura cuyas consecuencias son "imprevisibles". Más preocupante aún resuelta el "evidente, real y absolutamente tangible" estancamiento -más que desaceleración- de las economías europeas, encabezadas por Alemania. La próxima crisis -que "no se anuncian, sino aparecen", sostiene Concepción- puede estar incubándose, sin que los gobernantes "locales y nacionales" dejen de hablar de gasto y "se despreocupan del déficit".