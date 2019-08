Jairo Gonzalo: "Ryanair está distribuyendo el negocio en filiales para protegerse del brexit"

Jairo Gonzalo (Santa Cruz de Tenerife, 1976), secretario de organización de la sección sindical de USO en Ryanair y tripulante de cabina en Tenerife Sur, defiende que la aerolínea irlandesa podría estar utilizando la amenaza del cierre de las bases en el Archipiélago para presionar al Gobierno de Canarias con el objetivo de que les concedan subvenciones. El representante sindical alerta de que con el cierre de las bases se pondrá en peligro la conectividad de las Islas y asegura que todo responde a una estrategia de reestructuración del negocio de la compañía, para estar preparada ante un brexit abrupto.

¿Qué impacto económico tendrá el cierre de las bases de Ryanair en Gran Canaria y Tenerife?

No es fácil de calcular. A parte de los 200 empleos directos que se destruirán, hay muchos trabajadores indirectos que se ven afectados. La marcha de siete aviones de las Islas ocasionará una menor carga laboral al personal de tierra, personal de rampa, de limpieza o catering. Por el posible cierre de la base de Norwegian, el personal de limpieza de Tenerife Sur ya inició un ERE, que logró frenar, y ahora esta noticia les genera otra vez una enorme inseguridad.

¿Este no parece uno de esos amagos de cierre que ha habido en los últimos años?

No. Ya nos han dicho que van a iniciar un expediente de regulación de empleo (ERE). A los pilotos les han dicho claramente que no van a tener ninguna posibilidad, que se van todos a la calle el día 8 de enero. A los tripulantes de cabina nos han dejado una pequeña ventana abierta porque existe la posibilidad de recolocar a algunas personas en otras bases, pero la mayoría de nosotros vamos a seguir el mismo camino de los pilotos. Todavía no tienen los números exactos. En las próximas semanas concluirán los estudios y nos citarán a los sindicatos para iniciar el proceso legal de regulación de empleo.

¿Afectará a la conectividad de las Islas?

Nosotros movemos una media de 5.000 pasajeros diarios. El cierre de las bases reducirá la conectividad con el mercado británico, alemán e italiano. Son siete aviones que perdemos y en ningún momento han dicho que desde otros aeropuertos vayan a aumentar los vuelos a Canarias. Además, esto no lo podrán hacer porque una de las cuestiones que alega Ryanair para el cierre de las bases en el Archipiélago es que no tiene aviones suficientes, por lo que los siete que se van de aquí se distribuirá en la red de rutas de la compañía.

¿Por qué Ryanair decide cerrar las bases de Canarias y no otras?

Según dice la aerolínea, les faltan 30 aviones para el verano que viene, debido al retraso de la entrega de los Boeing 737 max. Tienen sacar los aviones de las bases que consideran menos rentables, entre las que están las del Archipiélago, la de Faro, en Portugal y otras doce en Reino Unido.

¿Es real que Canarias es poco rentable para la compañía?

No entendemos que digan que Canarias no es rentable. Aquí el combustible de los aviones es más económico, las tasas aeroportuarias son de las más económicas de España y los aviones van llenos. Además, recibimos subvenciones públicas por los billetes de los residentes.

¿Puede ser una estrategia para conseguir más ayudas públicas?

En la reunión que tuvimos con el director de Recursos Humanos en un momento determinado dijo que si el Gobierno de Canarias ponía dinero sobre la mesa, estudiarían revertir la decisión. Ellos no ven rentabilidad en Canarias porque quieren crecer hacia otros mercados.

¿Cuáles?

Acaban de cerrar acuerdos en Malta y en Israel; han amarrado bien el mercado marroquí; y acaban de anunciar que van crecer en Ucrania, donde han conseguido subvenciones. También han cerrado acuerdos en Chipre, desde donde quieren dar el salto al norte de África y ampliar rutas hacia Europa del Este. Ahí es donde están recibiendo mayor apoyo de los gobiernos y de los aeropuertos.

¿La aerolíneas se está preparando para el brexit?

La empresa lleva meses preparándose para reorientar su modelo de negocio. Sería una irresponsabilidad por su parte quedarse de brazos cruzados ante el brexit. Cuando el Gobierno británico anunció que se van sí o sí, fue la señal definitiva para iniciar el plan de reestructuración que han estado calculando. Ryanair está distribuyendo el negocio en empresas filiales como Malta Air, Buzz o Laudamotion para protegerse contra el brexit. Los vuelos domésticos en Reino Unido los hacen a través de Ryanair UK, que sirve de escudo para sostener las rutas internas en caso de un brexit abrupto, porque se quedan sin licencia para volar a Europa. Y, los vuelos europeos los harán con las empresas subsidiarias. Creo que no estamos viendo la fotografía global de lo que está sucediendo con las aerolíneas en Europa. Los organismos públicos tienen que intervenir para garantizar la conectividad de las Islas.

¿Qué solución se podría dar por parte de la compañía?

Entiendo que el Gobierno de Canarias, los cabildos y los organismos de turismo se deben reunir con la aerolínea para tomar cartas en el asunto, porque no se pueden ir siete aviones de las Islas. Hay que garantizar la conectividad del Archipiélago porque esas plazas se deben sustituir. Perderlas sería un error garrafal que afectaría al sector turístico isleño. Además, la patronal hotelera ya está notando un bajón impresionante en las reservas por adelantado del mercado británico y en el alemán.

¿Ha habido contactos del Gobierno de Canarias con Ryanair?

Lo que sabemos es que mañana se reunirá el presidente del Gobierno de Canarias con los presidentes de los cabildos de Gran Canaria y Tenerife para trazar un plan de trabajo, pero de momento no han contactado con la empresa. Nosotros nos reuniremos también con los cabildos para ponerlos en guardia sobre los problemas de conectividad que ocasionará la pérdida de siete aviones.

¿Este tipo de presiones se han dado con anterioridad?

Ha habido señales previas. Cuando hace unos meses Michael O'Leary firmó el acuerdo con Turismo de Israel ya aseguró que los británicos estaban cansados de Canarias.