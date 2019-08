El CES considera el Plan de Vivienda "superficial" y carente de objetivos

El nuevo Gobierno ha anunciado que lo modificará

El Plan de Vivienda de Canarias 2019-2022 es "un documento poco preciso y un tanto superficial", "carente de un análisis de situación que permita conocer las necesidades, la demanda y la oferta" y que "no fija metas ni objetivos". Con esta contundencia se ha pronunciado el Consejo Económico y Social (CES) de la Comunidad Autónoma sobre el anteproyecto presentado por el anterior Gobierno regional con la intención de "equilibrar el mercado inmobiliario" e incrementar la oferta mediante la ejecución de vivienda pública y también de promociones privadas a precios asequibles para las familias de las Islas.

El crítico dictamen del órgano consultivo ha llevado al nuevo ejecutivo a anunciar que lo tendrá en consideración para ajustar el plan. Así lo anunció el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, en una reciente entrevista con este periódico. A juicio del CES, el documento tampoco incluye un análisis territorial de las necesidades de vivienda, cuando "las diferentes islas presentan situaciones y circunstancias diversas".

En sus observaciones al anteproyecto, el Consejo advierte de que este "no se identifican las necesidades y demanda de vivienda". Tampoco -prosigue- se determina la oferta ni se aporta "información actualizada sobre el parque de viviendas". Más aún, para el órgano presidido por Blas Trujillo "destaca el hecho de no existir información relativa a la disposición de suelo residencial en general, ni el destinado a viviendas protegidas". El CES entiende, de hecho, que la información debe estudiarse, "como mínimo", a nivel municipal. "No tienen sentido alguno los análisis globales, ya que al concentrarse tanto la información alisa tanto la demanda como la oferta y provoca errores a la hora de fijar actuaciones".

El texto remitido por la Consejería de Vivienda -entonces de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda- no presenta una evaluación del anterior plan (2009-2012), mientras que para el periodo inmediatamente posterior (2013-2017) solo se facilita información presupuestaria y no la relativa a las actuaciones desarrolladas.

Además, el Consejo Económico y Social lamenta que los 14 programas incluidos en el documento "solamente describen su destino" y son "carentes de metas". Ello implica que no se sepa "hasta dónde debe llegar la actuación", lo que a su vez dificulta calcular la financiación que se necesita para alcanzar unos objetivos que tampoco se conocen. El dictamen hace referencia a la publicación en medios de comunicación de que el plan permitiría la construcción de 4.000 viviendas, una cifra que el CES no ha encontrado en el anteproyecto enviado por la Administración regional.

Los 14 programas contemplados en el texto suponen, desde el punto de vista del órgano consultivo en asuntos económicos de la Comunidad Autónoma, "una extensión" de los previstos en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, "pero con una falta de concreción y cierta limitación instrumental, al no incorporar especificidades".

El CES propone acortar los plazos de seguimiento del plan, que en el anteproyecto tienen periodicidad "bianual y/o cuatrienal". En este sentido, recuerda que el plan nacional prevé un seguimiento semestral para la información que tienen que remitir las comunidades autónomas. "Debe fijarse un periodo más corto para poder implantar las medidas de corrección pertinentes que permitan trasladar eficacia al plan", aconseja el Consejo en su dictamen, que también hace hincapié en la conveniencia de contar con "información estadística oficial" para un mejor análisis. El documento objeto del informe del CES contiene "información proveniente de portales informáticos de carácter privado, tanto en lo relativo a la demanda como a la oferta". Además, "en diferentes ocasiones se acude a datos pretéritos, con lapsus temporales de más de ocho años".

También pone algunos reparos el órgano a la forma en que se presenta la financiación destinada a la ejecución de las medidas incluidas en el plan. Así, constata que esta se recoge en dos anexos "sin explicación alguna". El primero refleja un gasto de 169,8 millones de euros para los cuatro años de vigencia de la iniciativa, entre los que figura una aportación estatal de 76,4 millones, así como una previsión de otros seis millones correspondientes a un futuro nuevo plan nacional.

Recuperación del mercado

El Plan Canario de Vivienda 2019-2022 se concibe en el contexto de la recuperación del mercado inmobiliario y de una notable subida de los precios, mucho más acusada en el caso del alquiler que en el de la compra. Esta situación, detalla el Ejecutivo autonómico en la introducción al documento, "ha llevado a los diferentes gobiernos a buscar fórmulas alternativas que faciliten el acceso a la vivienda de los colectivos con mayores dificultades, siendo el fomento del alquiler y el impulso de la rehabilitación de vivienda y regeneración urbana las principales líneas de actuación".

Esta iniciativa, pues, pretende "equilibrar el mercado inmobiliario en cuanto a la oferta de vivienda, incentivando la construcción y puesta en el mercado de vivienda de protección oficial en ambas categorías; por un lado, de promoción pública para garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda de muchísimas familiar vulnerables y, por otro, de promoción privada a precios de renta y venta asequibles para la mayor parte de la población que, aún teniendo ingresos económicos, están excluidos del mercado de la vivienda libre".

