Los eólicos piden que se les compense por las paradas de los parques isleños

Las desconexiones crecerán con la llegada de más aerogeneradores

Cuando la demanda eléctrica de hogares y empresas escasea, el operador del sistema ordena la desconexión de diferentes elementos de generación con el fin de evitar una saturación en la red que conduzca a un apagón. Si eso ocurre en parques eólicos peninsulares, los promotores reciben una compensación; no así los canarios. Para reclamar esos pagos, una delegación canaria del sector se entrevistó ayer con la directora general de Política Energética y Minas del Gobierno de España, María Jesús Martín.

"Hoy estas limitaciones no suponen mucho tiempo ni las pérdidas económicas son muy grandes", señaló a la finalización de la reunión el presidente de la Asociación Eólica de Canarias (Aeolican), Rafael Martell. Sin embargo, las Islas ya tienen en marcha otros proyectos correspondientes a la primera subasta con fondos Feder fallada en mayo. Cuantos más aerogeneradores existan, más comunes serán las desconexiones.

La obtención de financiación es el principal problema al que se enfrentan los empresarios isleños del sector. Cuando el inversor acude a un banco, "se detallan todos los parámetros", explicó Martell. En el momento de abordar "una variable sin remuneración", como son las paradas obligatorias, "comienzan las dificultades con los bancos". O bien desechan la operación, o bien "incrementan la prima de riesgo", señaló el presidente de Aeolican en referencia al automático incremento de los costes financieros.

Rafael Martell acudió al encuentro con Martín acompañado por representantes de Disa, Enel y Ecoener, empresas todas ellas con parques en funcionamiento en el Archipiélago. La delegación isleña explicó a la integrante del Ejecutivo central que la situación es fácil de solucionar, dado que las cantidades a abonar por el sistema son pequeñas, porque las paradas no son largas.

Dichas retribuciones se calculan en función de complicadas fórmulas, en cualquier caso suficientes para exponer un plan detallado en todos sus extremos ante las entidades financieras. "No pedimos nada especial, simplemente las mismas retribuciones que se pagan en la Península", apuntó el presidente de Aeolican. No hubo un compromiso ni se previeron nuevos encuentros, "simplemente se trataba de que la directora general conociera el problema", detalló el representante de los promotores eólicos de las Islas. A su favor tienen que el actual equipo del Ministerio para la Transición Ecológica ya ha abordado cambios en el real decreto que regula el sector eléctrico en los territorios no peninsulares.

Un cambio aplaudido

En concreto, en el tramo final del pasado año variaron el cálculo de la retribución que reciben los parques eólicos canarios. Un cambio que aplaudió todo el sector porque incrementa su seguridad. Con anterioridad percibían los pagos según un cálculo estimativo, que de ser erróneo por elevado les obligaba después a devolver la demasía.

Rafael Martell señaló asimismo que en realidad las paradas suponen una buena noticia, porque significan que en momentos determinados "ponen al límite la generación convencional". Es decir, los aerogeneradores se bastan para atender la totalidad de la demanda y hasta supera esta, lo que obliga a desconectar algunos.