El turismo y el tomate del Archipiélago resisten la caída de la libra por el 'brexit'

La desconexión de Reino Unido de la Unión Europea (UE), el ya archiconocido brexit, da miedo a futuro pero ha pasado de largo hasta la fecha en los nichos de exportación canarios que más dependen del mercado británico: turismo y agricultura. Una situación que no se esperaba cuando la libra comenzó a caer incluso antes del referéndum de junio de 2016. El negocio alojativo y el tomate ganan hasta la fecha la partida a la devaluación de la moneda.

Tomar la fecha de celebración de la consulta en la que el 51,9% de los ciudadanos de Reino Unido se decantaron por desligar a su país del proyecto común europeo y compararla con el inicio de este mes supone constatar que la libra esterlina ha perdido un 16% de su valor. El impacto es mayor si se contemplan las semanas posteriores y la llegada de Boris Johnson, hace escasos días, al puesto de premier.

Para mejor entender, los británicos tienen que poner sobre la mesa más billetes para comprar productos importados. En buena lógica, eso debería traducirse en una retracción del consumo, algo que, sin embargo, no se produce con respecto a las Islas.

Por ejemplo, en los cinco primeros meses de este año llegaron al Archipiélago 2.040.408 turistas procedentes de Gran Bretaña, un 1,1% más que en el mismo periodo de 2018. En pleno ajuste, con importantes caídas de mercados de suma importancia como el alemán, la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) revela que el principal proveedor de clientes para el negocio alojativo de las Islas -Reino Unido- no solo resiste, sino que incluso muestra un comportamiento positivo.

Adaptación a las circunstancias

"Algunos pueden haber dejado de viajar", señala el presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), Jorge Marichal. Expone así que la pérdida de poder adquisitivo no ha acabado con el deseo de desplazarse a otros países de todos los ciudadanos. Sobre todo porque llevan grabada la necesidad de conocer otros lugares, simplemente se adaptan a las circunstancias.

¿Cómo? Por ejemplo acortando la duración de sus vacaciones. La estancia media en el Archipiélago de los visitantes provenientes de este mercado fue en junio de 7,90 días, según la Encuesta de ocupación hotelera que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE). Leve variación a la baja con respecto al sexto mes del pasado ejercicio, y punto final, por el momento, de un descenso que parte de los 8,55 días registrados en junio de 2015.

"El sector turístico del Archipiélago es muy competitivo en precios y en conectividad, además de que hablamos de un destino muy considerado por el trabajo que se ha realizado durante años", explica el presidente de Ashotel. A ello añade que, si bien es cierto que los turistas británicos han de desembolsar más dinero para descansar en las Islas por la depreciación de su moneda, esa es una cuestión que afecta al resto de destinos peninsulares y de todo el Mediterráneo.

La excepción es "Turquía, que al estar fuera de la UE controla plenamente su política monetaria". El Gobierno otomano tiene capacidad por tanto para depreciar la lira en idéntica proporción al valor que pierde la moneda británica y, de ese modo, compensar la pérdida de poder adquisitivo de los potenciales turistas británicos.

El acortamiento de las vacaciones tiene un claro reflejo en el gasto medio que cada visitante británico realiza para descansar en el Archipiélago. En el primer trimestre de 2019, dicha variable alcanzó los 915,04 euros, por debajo de los 1.044,63 euros del mismo periodo de 2018 y a gran distancia de los 1.115,14 euros que se registraron entre enero y marzo de 2015.

Esa retracción que pone de manifiesto la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) responde también a la bajada de los precios hoteleros que, de manera general, han afrontado los hoteleros y extrahoteleros canarios desde que reabrieron los destinos competidores. Ya no son los únicos que operan en el tablero en los meses de invierno, con lo que han debido revisar sus políticas para seducir a los turoperadores y al conjunto de la demanda.

Existe una última razón que, en opinión de Jorge Marichal, explica la resistencia que muestra el sector alojativo de las Islas. En buena lógica, como la pérdida de poder de la libra es un factor negativo para la totalidad de los destinos, "los viajes más largos y costosos, a Asia o Estados Unidos", cita como ejemplo el presidente de Ashotel, constituyen los primeros descartes.

También el campo canario se ha mostrado resistente hasta la fecha ante la pérdida de valor de la moneda británica. En los cinco primeros meses de este año, partieron desde los puertos isleños hortalizas por valor de 13,73 millones de euros, solo un millón menos que hace un año. En opinión del sector agrícola canario, la caída tiene más que ver con la pérdida de productores que con una retracción de la demanda.

La campaña finalizada en mayo terminó con 51.362,5 toneladas de tomate exportadas, solo 274,6 menos (-0,53%) que un año antes. El 40,9% de ese volumen total tuvo por destino Reino Unido y cuatro empresas de las Islas tienen en dicho país a sus únicos clientes, lo que da idea de la importancia del mercado británico.

El portavoz de la Federación Provincial de Asociaciones de Exportadores de Productos Hortofrutícolas de Las Palmas (Fedex), Gustavo Rodríguez, indica que en esta provincia se lograron exportar 2.000 toneladas más a Europa a pesar de contar con un productor menos que un año antes "y a que la temprana llegada del buen tiempo en el continente obligó a suspender los envíos un mes antes de lo habitual".

La calidad del fruto y el hecho de que en invierno el tomate canario es prácticamente el único europeo que ofrece garantías mantienen intacta su pujanza. "A lo que de verdad tememos es a lo que ocurra después del brexit", detalla Rodríguez en referencia a la posible pérdida de las ayudas cuando las hortalizas tengan por destino Gran Bretaña.

Boris Johnson o la estrategia del exabrupto

Esta misma semana, Boris Johnson se hizo con el puesto de primer ministro de Reino Unido. Conocidas son sus salidas de tono en contra del acuerdo negociado por su predecesora, Theresa May, con la Unión Europea, lo que lleva a pensar que la concreción del brexit, programada para octubre, tendrá poco de amistosa. No obstante, el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea y miembro del Movimiento Europeo Internacional, Miguel Ángel Benedicto, mantiene que "todo es posible". Partiendo de que las declaraciones del también nuevo líder del Partido Conservador "no son optimistas", Benedicto no se sustrae a la posibilidad de que Johnson temple los ánimos exhibidos hasta el momento. Señala, además, que el premier se enfrenta al peligro de que Escocia retome la senda de la independencia, a que crezca el sentimiento proirlandés en el Ulster y hasta a que una nueva división en el Parlamento británico le deje sin mayoría para sacar adelante su plan para la desconexión.

DEVALUACIÓN

16%

La libra esterlina se ha depreciado un 16% entre el momento en que se celebró el referéndum en el que el 51,9% de los británicos se decantó por abandonar el proyecto europeo y el inicio de este mes. La llegada al poder de Boris Johnson ha agitado de nuevo los mercados, añadiendo volatilidad a la moneda.

ESTANCIA MEDIA

7,90 días

A los ciudadanos del Reino Unido les sale más caro ahora pasar sus vacaciones en el Archipiélago. No obstante, no dejan de venir. Lo que sí están haciendo es acortar su estancia en las Islas. En junio, la media se situó en 7,90 días; en el mismo mes de 2015 fue de 8,55 días.

LLEGADAS

1,1% más

En los cinco primeros meses de este año llegaron a las Islas 2.040.408 turistas británicos, cantidad que supone un 1,1% más que en el mismo periodo del pasado ejercicio.

GASTO

915,04 euros

Cada visitante procedente de Gran Bretaña gastó una media de 915,04 euros para descansar en el Archipiélago en el primer trimestre de este año. En el mismo periodo del pasado ejercicio fueron 1.044,63 euros y en el del año 2015, 1.115,14 euros. La caída refleja el acortamiento de la estancia y el ajuste de precios realizado por hoteleros y extrahoteleros.

TOMATE

40,9% a Reino Unido

En la campaña finalizada el pasado mayo, se exportaron 51.362,5 toneladas de tomate desde Canarias. El 40,9% de ese volumen total tuvo por destino Reino Unido. Cuatro productores de las Islas tienen en dicho país a sus únicos clientes, lo que refleja de manera clara su importancia.