Antonio Vega Brito: "Han sido muchos cambios a lo largo de los años, pero me siento orgulloso de pertenecer a esta familia"

Cuando decides adquirir un producto con el distintivo Elaborado en Canarias estás invirtiendo en nuestra gente y en nuestra tierra. Inviertes en nuestra gente porque ayudas a sostener el empleo industrial y contribuyes a crear empleo indirecto en el resto de sectores económicos. Inviertes en nuestra tierra porque nuestra industria será más competitiva y, generará más actividad económica en Canarias. Cuando compras Elaborado Aquí, vuelve a ti.

Empecé a trabajar en la fábrica antes de que abriera, en el año 85. Yo me encargaba de salvaguardar toda la maquinaria nueva que llegaba y velaba porque estuviese en buenas condiciones y cuidada hasta la inauguración.

A lo largo de estos años he desarrollado muchas funciones en la fábrica. Empecé siendo un operario de la llenadora y otras máquinas cuando la planta empezó a operar. Incluso he sido ayudante de laboratorio. Gracias a toda esa experiencia conozco bien todos los procesos y hoy en día que soy jefe de línea me encargo de verificar que todo el proceso vaya bien.

Vengo temprano por las mañanas a poner las máquinas en marcha, organizo al personal, verifico el buen funcionamiento de la línea de producción y hasta compruebo las fechas de caducidad de los productos. Tenemos que garantizar que todos nuestros productos tienen una calidad óptima.

Lo mejor de trabajar aquí es que siempre puedo estar activo, innovando. Soy una persona curiosa y me apasiona la mecánica, por eso he colaborado en los procesos para adaptar la maquinaria a nuevos requerimientos de diseños y formatos, y han contado conmigo para saber cómo poder mejorar

Me encantan los retos y ayudar a afrontar cualquier problema con la maquinaria. En ese sentido somos muy cercanos a otras industrias con las que colaboramos si es necesaria ayuda o repuestos. Recuerdo que al principio teníamos que paletizar a mano, ahora contamos con una paletizadora y nueva maquinaria para que podamos hacer nuestro trabajo de forma más cómoda y segura.

Desde que abrió hemos luchado por nuestra planta, por hacernos un lugar en el mercado canario y que nos conozcan y quieran en los hogares canarios.