Kalise muestra su firme voluntad de negociar un nuevo convenio

El Grupo Kalise aseguró ayer su "firme voluntad" de negociar un nuevo convenio colectivo con los trabajadores, como ya aclaró a la totalidad de la plantilla. La respuesta de la empresa, a través de un comunicado, se produjo el día después de que la Unión Sindical Obrera (USO), a la que pertenecen 16 de los 17 representantes sindicales de la empresa, anunciara una huelga para los próximos días 1 y 2 de agosto y semanas siguientes en los centros de trabajo de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura.

El Grupo Kalise asegura en la nota de prensa que el pasado viernes los responsables se reunieron con la parte social de la empresa para constituir la mesa de negociación del convenio colectivo, denunciado por el comité de empresa en el mes de diciembre de 2018, promoviéndose así la negociación de un nuevo convenio. "En esta reunión la empresa mostró su disposición a negociar dicho convenio planteando que las negociaciones se iniciasen a partir del próximo 17 de septiembre, ya que julio, agosto y septiembre son los meses de mayor actividad de la empresa, dedicada a la producción de helados, además de yogurts y postres", asegura el comunicado.

Asimismo, la compañía expone que "la parte social de la comisión negociadora manifestó sin embargo su disconformidad alegando que era fundamental que las negociaciones se iniciaran en agosto, imponiendo la celebración de cuatro reuniones en ese mes, pese a ser consciente del grave perjuicio que sufriría la empresa en estas fechas". "Grupo Kalise no entiende las urgencias que alega ahora la parte social cuando se pudo presentar la plataforma de convenio en cuanto fue denunciado el vigente en diciembre de 2018". "Lejos de ello, dicha plataforma ha sido presentada en junio; es decir, ha tardado más de seis meses en presentar una alternativa, lo que implica que la empresa no ha tenido tiempo para analizarla". "La parte social impuso condiciones afirmando que si la empresa no accedía a sus pretensiones, darían por interrumpidas las negociaciones, amenazando a su vez con ejercitar acciones de presión contra la empresa para obligarle a negociar el convenio en agosto", concluyó.