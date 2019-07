Los inversores isleños son un 13% más temerosos que los del resto de España

La entidad acapara el 14,9% del patrimonio gestionado en el país

"Cuanta más estabilidad exista, mayor posibilidad de alejar los riesgos", señaló ayer el consejero delegado de BBVA Asset Management, Luis Megías. De esa manera, se refirió a la incidencia que tiene la ausencia de un Gobierno central y la amenaza de unas nuevas elecciones en noviembre. Eso en cuanto al comportamiento de los inversores españoles, si bien destacó la escasa incidencia que tiene en un mercado que es global.

El perfil del inversor español es claramente conservador, pero el del canario lo es más aún. En concreto, un 12,8% más, según los datos que maneja BBVA Asset Management. El consejero delegado de la división con la que la entidad bancaria compite en el mercado de los fondos y planes de pensión, Luis Megías, explicó ayer en Las Palmas de Gran Canaria que esta tendencia está cambiando de forma "rápida" por el incremento de la cultura financiera que atesoran los clientes y la nula remuneración que hoy ofrecen los depósitos bancarios.

"La inversión del partícipe medio de Canarias en fondos con más exposición a los mercados", detalló Megías en referencia a los mixtos, globales, de retorno absoluto y de renta variable, "es del 69%". En cambio, los datos que maneja BBVA para el conjunto del país elevan esa tasa hasta el 79,14%, una diferencia de más de diez puntos.

Al calor de los cambios tecnológicos, la entidad financiera ha variado la estrategia en los últimos tiempos, de tal manera que ha abandonado la práctica de generar productos, vehículos de inversión, para presentarlos a los potenciales clientes. "Ahora identificamos los objetivos que tiene cada persona y construimos un traje a medida para que los alcance", afirmó el consejero delegado.

Las carteras multiestrategia han reportado desde septiembre de 2017 a BBVA Asset Management la captación de 2.759 millones de euros, que ahora están bajo su gestión en todo el país; el 1,03% de dicha cantidad, 28 millones de euros, en las Islas. El patrimonio total confiado en el Archipiélago a la entidad es de 998 millones de euros.

El comportamiento en el primer semestre no ha sido, sin embargo, positivo. La caída registrada en la comunidad autónoma en términos absolutos hasta el último día de junio ronda los 30 millones de euros. Un movimiento que puede tenerse por lógico tras la alta volatilidad registrada por los mercados en el último trimestre del pasado año.

El principal enemigo precisamente de la rentabilidad es el cortoplacismo. "Si te dejas llevar por la volatilidad y los objetivos cortoplacistas, y me refiero con ello a lo que puede pasar este año, es muy difícil acertar", expuso Megías.

En su opinión, atender a las fluctuaciones del mercado diariamente no es un buen modo de obtener la rentabilidad buscada. Los vaivenes "siempre existirán", afirmó. "Necesariamente tiene que ser así, porque de no serlo, no existiría el riesgo, que es lo que premia el mercado", añadió el consejero delegado.

Productos personalizados

La estrategia de generar productos personalizados ha dado a BBVA unos buenos resultados en Canarias. Según la patronal del sector inversor, Inverco, el peso total del patrimonio vehiculizado en las Islas a través de estos productos financieros con respecto al total nacional fue del 1,76% durante el pasado año. Sin embargo, cuando se hace esa misma medición solo con los fondos gestionados por BBVA Asset Management, el porcentaje se eleva hasta el 2,61%, casi un punto más.

En cuanto al número de cuentas -cada partícipe puede estar en más de una- al paso por el ecuador del año, la división de inversión del BBVA gestionaba 39.514 en el Archipiélago, el 3,16% del total de las existentes en el conjunto de España. De nuevo un porcentaje muy superior al recogido en el informe publicado por Inverco para el ejercicio 2018 (1,94%).

Para mejor entender los datos canarios, sirva contextualizarlos en un panorama global y nacional. En el conjunto del sistema se negocian 268.494 millones de euros, que son 10.943 millones más (4,25%) de los que había al arrancar el año. Solo en el mes de junio, el incremento fue de 4.003 millones, un 1,51%. Con este avance, el volumen negociado se sitúa por encima del registrado en el primer semestre de 2018, cuando se sumaron 9.258 millones (3,52%).

La rápida recuperación de los mercados en el inicio del año tras el batacazo registrado en el tramo final del pasado explica en buena parte el importante crecimiento de la primera mitad de 2019. Perfilando aún más los números, se sumaron 11.330 millones de euros al patrimonio gestionado, mientas que salieron del sistema 387 millones de euros.

En lo referente a BBVA, son 40.139 millones de euros los que gestiona la entidad. Una cantidad a la que se han sumado 670 millones de euros en junio (1,70%) y 956 millones en los seis primeros meses del año (2,44%). De esta manera, la entidad acapara el 14,95% del mercado español.

Luis Megías incidió en la influencia que está teniendo la transformación digital en este sector. "Más de la mitad de las operaciones", por encima del 51% del total, se realizan ya a través de herramientas digitales, según expuso el consejero delegado de BBVA Asset Management.

Esa utilización e implementación de la tecnología a sus servicios ha reportado ya diversos galardones a la entidad. Y, sobre todo, le permite un mayor acercamiento a la clientela. De tal manera que cualquiera que desee invertir de la mano de BBVA lo primero que debe hacer es cumplimentar un cuestionario on line para que los gestores conozcan exactamente su perfil de riesgo y sus objetivos.

