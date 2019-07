La mitad de los autónomos no se irá de vacaciones este verano

El 51,3% de los autónomos afirma que no se irá de vacaciones este verano, de los que el 39,8% asegura que no podrá disfrutar de ellas a lo largo del año, y el 11,5% afirma que lo hará en otras fechas, según la encuesta anual sobre las vacaciones de los autónomos, presentada la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

Frente a esto, el 42,3% asegura que va a cogerse este verano al menos unos días de vacaciones, porcentaje seis puntos inferior al registrado en verano de 2018, cuando el 48,8% afirmó que sí disfrutarían de ciertos días de vacaciones durante el estío. De los autónomos que tendrán vacaciones en verano o más adelante, el 78,2% se irá pero en un período inferior a 15 días, y la mayoría, el 42,6%, lo hará por menos de 8 días.



La mujer de 40 a 51 años, la que más disfrutará de las vacaciones

En cuanto al perfil, el rango de edad de autónomos de 40 a 54 años es el mayoritario de cara a las vacaciones de verano, pues el 45,8% afirma que podrá disfrutarlas. Los jóvenes autónomos, en cambio, son el rango que más ha afirmado que no podrá tener descanso a lo largo de todo el año, con el 43,6%.

Por géneros, el 37,8% de las mujeres autónomas afirma que no disfrutará de las vacaciones este año, mientras que en el caso de los hombres ese porcentaje asciende al 41,8%. En cambio, el 43,3% de las autónomas afirma que ha disfrutado o disfrutará de vacaciones este verano, mientras que en el caso de los hombres este porcentaje se sitúa en el 41,3%.



Los sectores científicos, técnicos e inmobiliarios, con más vacaciones

Por sectores, los autónomos dedicados a las actividades profesionales, científicas y técnicas son los que mayoritariamente tendrán vacaciones de verano, pues así lo afirma el 73,4% de los mismos. Las actividades inmobiliarias, con un 71,3%, representan el segundo sector. Las actividades administrativas y las financieras son las siguientes en la lista con un 67,9% y un 66,8% de afirmaciones, respectivamente.

En cambio, aquellos autónomos dedicados a actividades artísticas y de entretenimiento son los mayoritarios a la hora de afirmar que no podrán disfrutar de un descanso, con un porcentaje del 72,3%. La agricultura es el segundo sector peor parado en este sentido, con un 64,2% de sus autónomos sin poder tener vacaciones. Le siguen el transporte, con un 45,3% y la hostelería, con un 43,7%.

Tener hijos o no y la edad de los mismos también es un aspecto diferencial en los autónomos a la hora de cogerse vacaciones o seguir con su actividad empresarial, pues el 44,7% de los autónomos encuestados con hijos afirma que se irá de vacaciones este verano, porcentaje que asciende hasta el 48,1% en el caso de aquellos que tienen hijos menores de tres años, y el 47,1% de los que los tienen entre los tres y los seis años. Los autónomos sin hijos descansan menos, pues el 39,8% de los mismos afirma que tendrá vacaciones.

El principal motivo para no descansar, y el que también desliza el presidente de ATA, Lorenzo Amor, es "perder la menor cantidad de cartera posible", por lo que se trata de una cuestión económica. No obstante, Amor recomienda a los autónomos que "descansen unos días", si bien lo cierto es que, según la encuesta, el 55,8% de los autónomos (uno de cada dos) asegura que pese a intentar desconectar siempre tiene que dedicarle un tiempo a su negocio en vacaciones. Además, en el caso del 42,9% de los autónomos su negocio seguirá funcionando pese a no estar presente.