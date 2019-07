JH Asesores gestiona 58 millones de euros en operaciones en solo año y medio

El experto financiero, de solo 37 años y con una carrera meteórica que empezó en la alimentaria Danone, continuó en Deutsche Bank y se cerró hasta la fundación de JH Asesores en Arquia Banca, la antigua Caja de Arquitectos, adelanta que el próximo foro JH Talks tendrá como protagonista a Daniel Lacalle. Lacalle es uno de los economistas más influyentes del panorama actual y, como Gonzalo Bernardos, también colabora en distintos medios de comunicación. La charla se celebrará, salvo que haya que hacer algún ajuste de fecha o de escenario, el próximo 19 de septiembre en el hotel Mencey de la capital tinerfeña. Hay que recordar que JH Asesores celebró su primer aniversario con un foro protagonizado por el expresidente José María Aznar.

JH Asesores Financieros y Bancarios ha gestionado en su primer año y medio de trayectoria un volumen de operaciones de 58 millones de euros. La firma fundada por Jorge Hodgson Golding, que comenzó sus actividades en febrero del año pasado, ha importado a Canarias un modelo de asesoramiento integral generalizado en la Europa continental y en los Estados Unidos pero inédito en el Archipiélago. "Somos la mano derecha de las empresas", explica Hodgson Golding, máster en Dirección de Empresas por la Universidad de La Laguna y exalumno de Afi Escuela de Finanzas. "Al llegar a una empresa lo analizamos absolutamente todo: las líneas de financiación, la estructura de costes... Tras ese análisis, nos sentamos con nuestro cliente, le exponemos un plan estratégico y financiero y le decimos: si cambiamos esto y reestructuramos aquello otro, el ahorro será tanto. Y resulta entonces que a lo mejor has pasado de una financiación hipotecaria a un 6 o 7% a solo un 1%. Imagínese el ahorro", subraya el asesor desde el despacho ubicado en la céntrica calle Castillo de Santa Cruz de Tenerife.

El modelo de trabajo de JH Asesores, que abarca todos los servicios propios del asesoramiento financiero y bancario (dirección financiera externa, planes financieros, búsqueda de financiación, negociación bancaria para la mejora de la financiación, mejora de condiciones comerciales, valoración de la compañía, asesoramiento al equipo directivo de la empresa...), se distingue entre otros factores por la continuidad. Es decir, a diferencia de esas actividades de asesoramiento puntual, en las que la entidad o el profesional que presta el servicio "firma, hace una operación y sale corriendo", JH Asesores se convierte en una especie de departamento externo de la empresa. "Somos los directores financieros externos", subraya Hodgson, que hace hincapié en que "no hay en Canarias ni un solo despacho que realice esta labor de asesoramiento financiero y bancario".

La firma cerró 2018, su primer ejercicio de actividad, con 51 clientes en cartera. En solo diez meses de trayectoria (JH Asesores echó a andar en febrero) dirigió 273 operaciones corporativas y gestionó un total de 32 millones de euros. Se trata de cifras notables para un despacho con solo meses de vida, pero aun así se quedarán pequeñas al término de 2019. No en vano, JH Asesores ha sumado otros diez clientes a su cartera en el primer semestre del año, hasta un total de 61, y ya ha gestionado otras 233 operaciones por un montante de 26 millones de euros. Por tanto, entre febrero de 2018 y el pasado 30 de junio, esto es, en menos de año y medio, el despacho de Hodgson Golding dirigió más de medio millar de asuntos y gestionó un volumen de operaciones de 58 millones. La previsión es que 2019, que será el primer ejercicio completo de la firma asesora, terminará con 399 operaciones que implicarán la gestión de 45 millones de euros. En definitiva, JH Asesores ya habrá dirigido a finales de año un total de 672 asuntos y gestionado un volumen de operaciones de 71 millones.

Hodgson detalla que entre los clientes de JH Asesores hay empresas de todos los sectores, con volúmenes de negocio de entre dos y hasta 70 millones de euros y básicamente de tres tipos: esas en las que el personal de administración no tiene ni formación ni conocimientos financieros, y para las que el despacho ejerce a modo de CFO (Chief Financial Officer, director financiero); esas otras que sí cuentan con CFO pero cuyos propietarios quieren tener una segunda opinión; y también las que requieren una valoración de la compañía. Hay que tener en cuenta, ahondó el experto, que una de las principales carencias de las empresas canarias es la de una suficiente cultura financiera. En este sentido, JH Asesores gestiona, por ejemplo, desde la renovación de una póliza hasta la compra de una nave industrial. "El banco va a nuestro cliente y este le dice 'no no, vaya usted al despacho'; la empresa no mueve nada sin consultarlo con nosotros, y nosotros hablamos directamente con todos los bancos", agrega.

JH Asesores trabaja con todos los bancos nacionales y extranjeros y también con el sector de las Fintech.

Las cifras

2018 Clientes y operaciones JH Asesores Financieros y Bancarios comenzó su andadura en febrero del año pasado. Su primer ejercicio lo cerró con 51 clientes en cartera y con un total de 273 operaciones. La firma gestionó un volumen de operaciones de 32 millones de euros.

2019 Crecimiento En el primer semestre del actual ejercicio, el despacho ubicado en Santa Cruz de Tenerife sumó diez clientes más a su cartera, hasta superar los 60, y se ocupó de otras 233 operaciones por un montante de 26 millones. La previsión es despedir el año con unos 45 millones en un total de 399 operaciones.

2-70 Volumen Las empresas a las que JH Asesores presta sus servicios tienen un volumen de negocio de entre dos y hasta 70 millones de euros. Se trata de entidades que operan en todos los sectores y en distintas actividades. El despacho les ofrece un servicio integral: dirección financiera externa, planes financieros, negociación bancaria, valoración de la compañía...



Daniel Lacalle estará en septiembre en los 'JH Talks'

Consciente de las carencias en materia financiera que en general padecen las empresas de la Comunidad Autónoma, JH Asesores Financieros y Bancarios ha impulsado prácticamente desde su fundación diversas acciones formativas en este sentido. Los JH Talks, una de las principales actividades que ha instaurado el despacho de Jorge Hodgson, ya han traído a las Islas a personalidades como el economista Gonzalo Bernardos, popularmente conocido por sus apariciones en televisión, o Emilio Duró, gurú del optimismo, la pasión y la ilusión en el mundo de la empresa. "No hay conocimiento financiero ni en empresas que facturan seis, siete u ocho millones de euros anuales", enfatiza Hodgson, que precisamente para poner su granito de arena en la solución a este problema ha creado los JH Talks, con los que "se trata de traer para nuestros clientes y directivos a gente de primer nivel que pueda aportar un valor añadido".