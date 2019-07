El 5G obliga a resintonizar las antenas de 40.000 edificios del Archipiélago

Sin los cambios no se podrá ver la televisión a partir del 30 de junio del próximo año

El 5G, la quinta generación tecnológica de la industria de la telefonía móvil, permitirá conectarse a la red a mucha mayor velocidad y con mucha más capacidad, pero también dará algún que otro quebradero de cabeza. Los inquilinos de unos 40.000 edificios de viviendas de las Islas deberán resintonizar la antena comunitaria para poder seguir viendo la tele. Y tendrán que hacerlo antes del 30 de junio del próximo año, cuando se producirá el apagón de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en las actuales frecuencias. Un cambio, el llamado segundo dividendo digital, indispensable para poder disfrutar de los servicios de la banda ancha inalámbrica, es decir, del 5G, también en los televisores. Las comunidades de propietarios del Archipiélago tendrán que desembolsar más de cuatro millones de euros para adaptar las antenas y costear los nuevos aparatos, y eso como mínimo, ya que el precio será mayor para los edificios ubicados en zonas en las que las señales a cambiar son más de una. La buena noticia, eso sí, es que el Gobierno central subvencionará la inversión.

El primer dividendo digital se materializó en 2015. España y Canarias pasaban de la televisión analógica a la TDT, y para que los ciudadanos pudieran disfrutar de la tecnología 4G era necesario dejar libres una serie de frecuencias contiguas, en concreto la banda de los 800 megahercios. Esto obligó a recolocar los canales que ocupaban ese espacio. Finalizado el proceso llegaría la proliferación de los televisores inteligentes (los Smart TV) en los hogares de las Islas, y con ellos también sus múltiples posibilidades. En el caso de la Comunidad Autónoma fueron algo más de 40.000 los edificios de viviendas con antenas colectivas que tuvieron que adaptar sus instalaciones, según los cálculos del Ministerio de Economía y Empresa. Menos de cinco años después, esos 40.000 edificios, en los que hay unas 430.000 viviendas y residen alrededor de un millón de personas, han de volver a resintonizar las antenas. En toda España son unos 850.000, calcula la Federación Nacional de Instaladores e Integradores de Telecomunicaciones (Fenitel). No en vano, si fue necesario abrir hueco para el 4G, hace falta abrir otro para el 5G.

Ahora se trata de liberar las frecuencias de la banda de los 700 megahercios (694-790 MHz), que está ocupada precisamente por la TDT. La franja quedará para los servicios del 5G, mientras que la Televisión Digital Terrestre pasará a ocupar las frecuencias de la banda de 470 a 694 MHz. La liberación tiene que estar finalizada antes del 30 de junio de 2020. Dicho de otro modo, los canales de la TDT, que actualmente van del 49 al 60, estarán desde mediados del próximo año entre el 21 y el 48. La resintonización es absolutamente necesaria para seguir viendo la tele, pero no se perderán ninguno de los canales, ni públicos ni privados, que pueden verse en la actualidad. En las viviendas unifamiliares basta con resintonizar el televisor, pero en los edificios es necesaria esa adaptación de las antenas y en casos incluso la compra e instalación de equipamiento adicional. Y ¿de qué depende ese equipamiento (y coste) adicional? De los múltiples digitales que haya que cambiar de canal radioeléctrico en la antena.

Un múltiple digital es una señal para transmitir que justamente por ser digital permite integrar hasta cuatro canales de televisión. El caso es que hay lugares de España en los que no será necesario cambiar ningún múltiple, pero no ocurre así en Canarias. El Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre, aprobado vía real decreto el pasado 21 de junio, establece seis áreas geográficas en el caso del Archipiélago, en cada una de las cuales hay que cambiar un determinado número de múltiples: Gran Canaria Norte y Gran Canaria Sur, donde solo hay que cambiar uno; Lanzarote, que incluye el norte de Fuerteventura y donde hacen falta dos cambios; resto de Fuerteventura, donde será necesario modificar hasta tres múltiples digitales; Tenerife, que incluye parte de La Palma, La Gomera y El Hierro y donde serán dos los cambios; y "Palma", que integra el resto del territorio de la isla bonita, La Gomera y El Hierro. El coste oscilará en la región entre los 104,3 y los 365,05 euros por antena, dependiendo del sistema de recepción del edificio y del número de señales o múltiples que haya que reubicar. No obstante, las comunidades de vecinos podrán acogerse a las subvenciones.

La otra novedad, no menor, es que todos los canales han de emitir desde 2023 en digital, con lo que de facto quedarán inservibles todos los televisores que no soporten la alta definición, el HD.

los datos

Los canales de la TDT cambian de sitio Desde el 30 de junio del próximo año los canales de la Televisión Digital Terrestre (TDT) cambiarán de lugar. Actualmente ocupan la banda de los 700 megahercios, que es precisamente la que hay que liberar para el segundo dividendo digital, es decir, para que pasen a ocuparla los servicios de banda ancha (5G). Así pues, los canales de la TDT dejarán la franja del 49 al 60, la que corresponde a los 700 MHz, para ocupar la del 21 al 48.

Fin de las emisiones analógicas El Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre, que el Gobierno central aprobó en un real decreto el pasado 21 de junio, incluye al margen de la reorganización de los canales de la TDT la obligación para todos los canales de emitir a partir del 1 de enero de 2023 en digital. Desde ese momento, los televisores que no soporten la emisión en este formato quedarán inutilizados, y aún son decenas de miles los viejos aparatos que aún se conservan en el Archipiélago.