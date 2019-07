1,5 millones de personas se beneficiarán del fallo de la pensión

CCOO calcula que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula la fórmula de cálculo de la pensión de jubilación para contratados a tiempo parcial por discriminar a la mujer afectará a más de 1,5 millones de trabajadores. El sindicato detalló que, aunque aproximadamente 1,8 millones de personas podrían ser el "universo teórico" a los que afectaría el fallo del TC, de esta cifra hay que descontar aquellos trabajadores a los que ya se les había corregido su situación mediante las medidas que se adoptaron en la reforma de 2013. De este modo, apunta, el número concreto de afectados se situará "en una cifra relevante" pero inferior a 1,8 millones de personas.

"Aunque en principio pudiese parecer que están afectados la totalidad de trabajadores a tiempo parcial, lo cierto es que la mayoría de ellos no lo estarán como consecuencia de las medidas ya puestas en marcha", precisó el sindicato, que recuerda que el número de personas con contrato a tiempo parcial en España asciende a 2,9 millones, de las que el 75% son mujeres.

Para CCOO, la sentencia del Tribunal Constitucional viene a "cerrar el círculo" de las reformas que han producido en esta materia en los últimos años y que tenían por objetivo intentar garantizar la igualdad de trato entre trabajadores a tiempo parcial y tiempo completo. No obstante, el sindicato reconoce que, aunque estas reformas fueron útiles para corregir la situación de colectivos muy amplios, no han sido capaces de resolver la totalidad de las situaciones. Por eso, CCOO cree que este fallo exigiría, en la práctica, una reformulación integral de la cotización de los trabajadores a tiempo parcial.

"Más allá del alcance material de las sucesivas sentencias que en 2013 y ahora en 2019 se han producido, es necesario abordar, de manera integral, una revisión de la legislación en esta materia que garantice la plena igualdad de trato para los trabajadores a tiempo parcial", subrayó. El sindicato cree además que esta cuestión debería ayudar a situar el foco sobre el uso creciente del contrato a tiempo parcial, que, a su juicio, se utiliza con frecuencia de manera "indebida o fraudulenta".

La sentencia se aplicará "lo antes posible"

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones, Magdalena Valerio, señaló ayer que los servicios jurídicos de la Seguridad Social estudian la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la norma para calcular la pensión del trabajo a tiempo parcial por discriminar a la mujer y se aplicará a la mayor brevedad posible. "Los servicios jurídicos de la Seguridad Social están estudiando esta sentencia, todavía no publicada, para ver su aplicación, que se hará a la mayor brevedad posible", detalló.

Aplicar a personas con solicitudes en tramitación

Respecto a quiénes se verían afectados, Valerio concretó que la sentencia del Constitucional aclara "que no se aplica a las personas cuya resolución de jubilación sea ya firme", pero ha indicado que "posiblemente no haya problemas para que se aplique a aquellas personas cuya solicitud esté en tramitación y también a las que hayan reclamado a los tribunales pero todavía no exista sentencia firme". Por ello, aseveró que "estas cuestiones jurídicas hay que aclararlas". Valerio sí ha señalado que esto afectará mayoritariamente a las mujeres, ya que este tipo de contratos parciales los ocupan las féminas en un 70% de los casos.