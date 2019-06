Daniela Sirbu: "Trabajar en la quesería me ha enseñado mucho, y a valorar los productos artesanales"

Cuando decides adquirir un producto con el distintivo Elaborado en Canarias estás invirtiendo en nuestra gente y en nuestra tierra. Inviertes en nuestra gente porque ayudas a sostener el empleo industrial y contribuyes a crear empleo indirecto en el resto de sectores económicos. Inviertes en nuestra tierra porque nuestra industria será más competitiva y, generará más actividad económica en Canarias. Cuando compras Elaborado Aquí, vuelve a ti.

Soy la maestra quesera. Me encargo de preparar la leche y todo lo necesario para elaborar los quesos.

Empiezo muy temprano por la mañana, entre Luis Manuel y yo preparamos los moldes, y la prensa y lo dejamos todo listo para empezar la producción tan pronto llegue el resto de nuestros compañeros.

Hace 17 años llegué a Lanzarote. Yo venía de vacaciones, porque mi cuñado estaba en la isla, y me gustó tanto que me quedé desde entonces. En aquel momento empecé cuidando los cabritos en la granja. Apenas sabía decir "hola" en español, pero me gustaba lo que estaba haciendo y puse empeño en aprender para quedarme, aquí me dieron la oportunidad.

Yo soy de pueblo, mis padres tenían vacas y desde pequeña había visto hacer queso, pero no lo había elaborado yo misma. Trabajar en la quesería me ha enseñado mucho, y a valorar los productos artesanales.

Después de un tiempo empecé a trabajar como ayudante de quesera. He pasado por seis o siete puestos distintos a lo largo de estos años. Desde recoger la leche hasta hacer el empaquetado o preparar los pedidos.

A lo largo de estos años he seguido formándome, tanto en la quesería como haciendo cursos, y cuando a la anterior maestra quesera le llegó el momento de jubilarse confiaron en mí para continuar con la labor de maestra quesera.

Ha habido momentos difíciles, pero en los últimos años la quesería va mejor que nunca. Las instalaciones y maquinaria han mejorado mucho, tenemos más cabras, y hasta hemos ganado varios premios.

Sin duda es un esfuerzo premiado.

Aunque lo mejor de trabajar en la quesería El Faro es poder decir que vengo contenta a trabajar. He aprendido mucho y me encanta lo que estoy haciendo. Es un trabajo que ha traído tranquilidad a mi vida y ganas de superarme.

Me siento feliz de formar parte de este equipo en el que los jefes son un compañero más, en el que me siento parte de una familia que se esfuerza cada día para mejorar y ofrecer productos de mucha calidad.