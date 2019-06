Los europeos recibirán en solo un día productos del campo canario

Las empresas del sector podrán participar en el canal "a coste cero"

Los productores agroalimentarios de las Islas dispondrán en el plazo de unos pocos meses de una "autopista" para comercializar sus productos en el exterior. El Gobierno regional ultima la puesta en marcha de una plataforma online que permitirá que los clientes europeos reciban en solo un día vinos o quesos canarios, entre otras producciones que podrán venderse a través de este canal.

La plataforma ha sido desarrollada por la empresa pública Gestión del Medio Rural (GMR) -adscrita a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas- y será gestionada por Atos Consulting, cuyo director en Canarias, José Manuel Rodríguez, aseguró ayer que se trata de "un proyecto tecnológico y logístico pionero en Europa" "No hay ningún ente público que haya desarrollado nada similar", subrayó.

La iniciativa nace vinculada al proyecto Crecer Juntos, que persigue estrechar las relaciones entre el sector turístico y el primario. Los millones de turistas internacionales que visitan el Archipiélago cada año son los principales clientes potenciales de esta plataforma. Tras conocer los productos de la tierra durante sus vacaciones, pueden acceder a ellos desde sus lugares de residencia, pedirlos a través de la plataforma y tenerlos en su casa "al día siguiente" si viven en cualquiera de los países que forman parte del Espacio Schengen de libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales.

Si ahora los productos agroalimentarios canarios no terminan de llegar al consumidor europeo no es porque su precio suponga un obstáculo, sino precisamente por la falta de canales que los acerquen a los países donde residen los clientes, señaló el consejero de Agricultura del Ejecutivo autonómico, Narvay Quintero. "Hemos estado en muchas ferias y hemos comprobado que el precio no es un hándicap. El problema es que el consumidor no tiene la oportunidad de acceder a ellos y adquirirlos", expuso Quintero, para quien el canal online "da respuesta" a esta situación.

El proyecto se llevará a cabo en varias fases. En la actualidad se está completando el desarrollo tecnológico. Posteriormente se difundirá su existencia entre el sector y entre septiembre y octubre se harán las primeras pruebas con un grupo de productores seleccionados. La participación de las empresas será "a coste cero" y la selección se guiará por dos criterios fundamentales: la trazabilidad -la posibilidad de seguir el rastro del alimento desde su producción hasta su distribución- y el mercado con el que cuenten. Los productos elaborados -vinos, quesos o miel, entre ellos- son, a priori, los más adecuados para esta experiencia, a la que puede adherirse cualquier empresa del sector con independencia de sus dimensiones. De hecho, está pensada en especial para las de pequeño tamaño -que constituyen el 85% del tejido empresarial agrario-, a las que resulta "imposible" asumir los costes de comercializar su género fuera de las Islas.

El canal estará alojado en la web www.volcanicxperience.com y dispondrá de información en, al menos, tres idiomas: inglés, francés, y alemán. Las características de cada producto estarán segmentadas por su tipo, procedencia, productor, consideración de producto ecológico o pertenencia a denominación de origen, así como si no incluye lactosa, azúcar añadido, gluten o cualquier alérgeno en su composición.

El envío de los productos se realizará a través de un espacio logístico ubicado en Barcelona, donde estarán almacenados. Esta infraestructura tendrá una capacidad inicial mínima de 400.000 kilos al año.

las claves