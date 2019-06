La CEOE pone al nuevo gobierno la tarea de subir la renta de los isleños

Francisco reclama medidas para equiparar el PIB por persona a la media nacional y desaconseja subir impuestos

El presidente de la CEOE-Tenerife, José Carlos Francisco, envió ayer un mensaje al próximo gobierno de Canarias, que -salvo imprevistos- presidirá el socialista Ángel Víctor Torres, pero su contenido fue el mismo que hubiera dirigido a un ejecutivo encabezado por Coalición Canaria. Así lo aseguró durante el acto de entrega de los premios anuales de la confederación empresarial. Francisco ofreció al gobierno entrante la colaboración de la patronal - "sin duda ninguna"- y le aconsejó que haga frente a varios asuntos que forman parte de la "agenda política" y, en especial, al objetivo de hacer converger la riqueza de los canarios con la media del país, de la que se ha separado "mucho" en lo que va de siglo.

"Es un esfuerzo que debemos hacer como sociedad. No podemos seguir alejándonos de los niveles de vida medios de España y Europa", expuso el presidente de la CEOE, que recordó que en el año 2000 la renta por habitante de Canarias era el 99% de la nacional y en la actualidad ha descendido hasta el 80%. "Hay que mirar este indicador en todo lo que hagamos", advirtió.

José Carlos Francisco desgranó otros de los "retos" que ha de abordar la nueva Administración autonómica y que no difieren en nada de aquellos en los que la confederación ha hecho hincapié en los últimos años. Así, se refirió al desarrollo del Estatuto de Autonomía de Canarias y, sobre todo, del Régimen Económico y Fiscal (REF), tras la aprobación de sus respectivas reformas por las Cortes Generales el pasado año. También insistió en la necesidad de simplificar los trámites administrativos, un objetivo, reconoció, "que no se logrará en un año o dos".

Los empresarios creen necesario favorecer "un entorno amigable para la innovación y el emprendimiento", para lo que debe excluirse cualquier subida de impuestos, que, según Francisco, perjudicaría "la creación de empleo y la generación de riqueza". Otros desafíos en los que ha de trabajar el nuevo ejecutivo tienen que ver con la digitalización y el desarrollo de la "nueva economía sostenible". "La formación nos afectará mucho a largo plazo en lo que queramos ser", agregó.

Antes de comenzar su intervención, Francisco había adelantado que haría un discurso menos crítico de lo acostumbrado, porque, en las actuales circunstancias políticas "sería malinterpretado". "Como mi corbata -añadió con humor, en referencia a este elemento de su atuendo, de un vivo color rojo-, que es una casualidad". Tras agradecer a los miembros del gobierno su trabajo, el presidente de la patronal confió en que "otros lo hagan incluso mejor". En este punto, se permitió un guiño al actual presidente de la Zona Especial Canaria (ZEC) -"estoy mirando a Antonio Olivera", dijo, presente entre el público, como un componente idóneo del gabinete que presidirá Ángel Víctor Torres.

Las palabras de Francisco dieron paso a la entrega de los galardones de la CEOE. El premio Rodolfo Rull Buixadera al Empresario Innovador recayó en Raquel Malo, responsable de Productos Tinerfeños S.A. (Protisa), firma dedicada a la fabricación de papel a partir de material reciclado y vicepresidenta provincial de la Asociación Industrial de Canarias (Asinca). Malo tuvo palabras de agradecimiento para sus padres -"despertaron mi espíritu emprendedor y la búsqueda de nuevos retos"- y sus hijos, expresó su "admiración profunda por los empresarios, que han elegido el camino apasionante de crear empleo, riqueza y productos en esta preciosa tierra" y les animó a "seguir creando y aprendiendo siempre".

El fallecido Kurt Konrad, arquitecto de origen chileno-alemán y artífice de complejos turísticos en el sur de Tenerife, recibió a título póstumo el premio Rodolfo Machado von Tschusi a la Trayectoria Empresarial. Su hijo, Roberto Konrad, recogió el galardón y se mostró especialmente satisfecho de que este procediera de los propios empresarios, "que son los que conocen los esfuerzos y sacrificios" que implican llevar adelante un negocio. Su padre, destacó, fue "un líder de trato cercano", para el que el trabajo era su hobby y que "siempre estaba ideando nuevos proyectos".

La empresa, el segundo agente mejor valorado

"No tengan la sensación de que no se les quiere, porque no es así". El presidente de la CEOE-Tenerife, José Carlos Francisco, presentó ayer los resultados de una encuesta realizada a más de 1.200 ciudadanos de las Islas que revelan que la empresa es el segundo agente social que obtiene una mejor valoración, solo por detrás de las organizaciones no gubernamentales y por delante del sistema educativo, las administraciones públicas, los sindicatos y los partidos. Cuando se pregunta por los tipos de profesionales, los trabajadores del sector privado y los autónomos son los que merecen una mejor opinión a los consultados.

Las más grandes merecen peor opinión

La valoración de los ciudadanos sobre las empresas es inversamente proporcional al tamaño de los negocios: cuanto más pequeñas, mejor opinión reciben. Los aspectos en los que con más holgura aprueban los empresarios en la consideración pública son su contribución a la imagen de Canarias en el exterior, la calidad del servicio o el producto, el pago de impuestos y su aportación al crecimiento económico.