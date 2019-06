Los hoteleros denuncian la falta de inspecciones al alquiler vacacional

El 65% de los inmuebles que se comercializan en Tenerife no están registrados

El sector turístico canario vive los momentos posteriores al boom con cierta normalidad -bajan ligeramente los visitantes, pero se mantiene o sube la rentabilidad-, aunque también con una fractura cada vez más visible entre provincias, que se traslada a la creación de empleo: mientras que las islas occidentales siguen creando puestos de trabajo, las orientales han empezado a destruirlos. En un contexto menos halagüeño que el que se vivía hace año y medio, los empresarios hoteleros alertaron de nuevo ayer de los efectos que pudiera tener el alquiler vacacional, una actividad que, a su juicio, precisa de una regulación "razonable y razonada" y de una actuación más decidida de las administraciones públicas.

"La administración pública es conocedora de lo que está pasando y no veo las actas de inspección por ningún lado. Si yo tuviese el 70% de la planta alojativa sin dar de alta, tendríamos a los inspectores en los hoteles. El interés no es el mismo", aseguró el presidente de la patronal hotelera y extrahotelera de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel), Jorge Marichal, durante el encuentro que los directivos de la asociación mantienen cada año con los medios de comunicación.

De esta manera se refería Marichal al hecho de que el 65% de las viviendas vacacionales que se ofertan en Tenerife no están registradas, una proporción muy superior a la del resto de las islas de la provincia. Así, en La Palma la cifra asciende al 45%, en El Hierro al 30% y en La Gomera solo al 8%, según datos del Gobierno canario expuestos por el gerente de Ashotel, Juan Pablo González, quien advirtió de que si el volumen de la oferta autorizada en la isla capitalina no se incrementa con el tiempo se demostrará que en el alquiler turístico "no hay interés en ser transparente".

Según la patronal hotelera, su actitud combativa en este asunto no tiene que ver con la protección de sus intereses, sino con la convicción de que se trata de "un problema social", con repercusión en el precio de los alquileres y el empleo. "La gente no puede vivir donde trabaja. Es muy difícil encontrar un piso en Los Cristianos por menos de 1.200 euros al mes", indicó Marichal. En cuanto a los puestos de trabajo, insistió en que la vivienda vacacional no genera empleo. Existe incluso el riesgo, avisó, de que, cuando la situación del sector empeore, empresarios de apartamentos en apuros decidan reconvertir sus establecimientos y dedicarlos al alquiler turístico, prescindiendo de sus trabajadores.

Los hoteleros instan a buscar una solución, aunque admiten que no es fácil. El decreto que regula el alquiler vacacional en el Archipiélago ha sido anulado en algunos de sus aspectos más relevantes y el intento de revisar la ley autonómica de turismo ha sido paralizado precisamente debido a la polémica despertada por los cambios en esta actividad. Pero, según Marichal, hay que hacerlo para evitar los efectos adversos del alquiler, entre ellos la caída de la rentabilidad de los establecimientos turísticos, sobre todo apartamentos, y que aparezca de nuevo "el fantasma de la obsolescencia".

La renovación de los establecimientos turísticos debe ser una prioridad para Canarias en unos momentos en que resurgen con fuerza otros destinos con los que resulta imposible competir en precios. "Los que no lo hagan se quedarán fuera del mercado y arrastrarán al resto hacia abajo", advirtió ayer el gerente de la patronal hotelera y extrahotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel), Juan Pablo González.

Por el momento, la tarea se está haciendo. "Se está renovando a un ritmo interesante", destacó González. En Tenerife, un total de 60 establecimientos, que suman 28.013 camas, han emprendido procesos de renovación y recualificación entre los años 2017 y 2020. Según los datos de Turismo de Tenerife, diez de estos hoteles y apartamentos son de tres estrellas (con 2.296 plazas), 41 de cuatro (20.326 camas) y nueve de cinco (5.391). Pese a todo, "aún quedan muchas camas por renovar. Hay que mantener la apuesta", urgió el gerente de la patronal.

Al mismo tiempo, prosigue la ejecución de nuevos establecimientos. En el mismo periodo se han presentado 22 proyectos en diez municipios de la Isla, con una oferta global de 13.469 plazas, aunque habrá que esperar para comprobar si todos ellos se materializan.

Con la mejora de la planta hotelera, los empresarios del sector confían en hacer frente a la "potente" recuperación de destinos del arco mediterráneo, como Turquía, Egipto y Túnez, y al crecimiento continuado que viven otros, como Grecia y Croacia.

Entre tanto, los principales mercados emisores de turistas a las Islas han retrocedido, con la excepción de los clientes nacionales. Entre ellos hay unos, los procedentes de los países escandinavos, que preocupan especialmente a la patronal, "sobre todo por lo que puede venir", señaló Juan Pablo González.

De cualquier manera, Ashotel tiene claro que no se puede crecer en turistas de forma indefinida, por lo que ahora centra su atención en mantener o mejorar el gasto en el destino y los niveles de rentabilidad, un objetivo que por el momento se está consiguiendo.

La creación de empleo se frena en Gran Canaria

La hostelería ha creado más de 24.000 empleos desde 2015, de los que 12.000 corresponden a hoteles y apartamentos. Lo más llamativo es la fractura que se dibuja entre islas capitalinas. Gran Canaria solo ha elevado la ocupación un 6,34% y, de hecho, ha retrocedido desde 2018, mientras que Tenerife ha subido un 25,6% en este cuatrienio y sigue al alza. La dependencia grancanaria de alemanes y nórdicos y que Tenerife sea "un destino más completo" explican, según Ashotel, esta diferencia.

El sur, "agotado" ante los problemas de movilidad

La delegada de Ashotel en el sur de Tenerife, Victoria López, expresó el "agotamiento" de los empresarios de la comarca ante los problemas de movilidad. "Queremos que las administraciones estén encima del problema", exigió López, que también reclamó una pronta actuación en el aeropuerto Reina Sofía. "El sur es la fuente principal de riqueza de la Isla. Si no lo cuidamos un poco más puede convertirse en un destino agotado", dijo.

Mejoras en la gestión de residuos en el Puerto

Enrique Talg, delegado de la zona norte, destacó el cambio introducido en la gestión de la recogida de residuos en el Puerto de la Cruz, donde, a través de la negociación con el Ayuntamiento, se ha logrado que se cobre por la basura generada y que "no se penalice al establecimiento que recicla".

"Ni un paso atrás" en la zona metropolitana

No desandar el camino recorrido en los últimos años debe ser -para el delegado en la zona metropolitana, Gabriel Wolgeschaffen- la prioridad para el nuevo ciclo político iniciado en Santa Cruz y La Laguna. "No podemos dar ni un paso atrás", advirtió el empresario, que recordó que la capital antes no existía turísticamente".

La desigual situación de las islas verdes

La Palma sufre la caída de la ocupación y el hecho es que "no se ha luchado para consolidar el destino", lamentó el delegado en la Isla, Carlos García. Sobre El Hierro, por su parte, pende la "espada de Damocles" de la conectividad, mientras que en La Gomera la situación es "buena".

Un 20% menos de consumo de energía

Ashotel se propone reducir para 2030 en un 20% su consumo de energía, agua y la generación de residuos, así como elevar en al menos la misma proporción el consumo de productos locales, objetivos que se unen al proyecto de crear una planta fotovoltaica de la que se alimenten todos los hoteles.

22 proyectos nuevos y 60 renovaciones