El ICIA aboga por las razas locales para mitigar el cambio climático

La directora científica del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), María del Rosario Fresno, aboga por promover la biodiversidad de las razas ganaderas locales porque con ello se puede contribuir a frenar "dentro de lo posible" el cambio climático.

Fresno explica que la crianza de las razas locales no maximiza la productividad a corto plazo, disponen de un alimento de calidad y próximo y, además, para su explotación no se precisan grandes infraestructuras, no hay grandes concentraciones de animales y su alimentación se basa en un 80% en agricultura familiar.

Este planteamiento lo expuso ayer la directora científica del ICIA en la charla que ofreció en el Museo de Ciencias Naturales de Tenerife, donde impartió la conferencia La ganadería tradicional ¿Las razas locales pueden frenar el cambio climático?.

En una conversación con Efe, María del Rosario Fresno comenta que cuando se habla de especies en peligro de extinción se piensa en linces, orangutanes o mariposas, por ejemplo, pero no en razas ganaderas, que son las que nos alimentan.

Por ello, añade, se trata de poner en valor las razas locales en todo el mundo, porque podrían ser una alternativa para reducir en alguna medida las emisiones que favorecen el efecto invernadero.

En el caso de Canarias también serviría para aumentar el autoabastecimiento, que en la actualidad está en torno al 20%, según datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno canario.

Fresno reconoce que es "complicado" que en el Archipiélago se pueda llegar 100% de autoabastecimiento, sobre todo a corto y medio plazo, pero está convencida de que se puede aumentar de manera considerable con una gestión sostenible de los recursos agrícolas y ganaderos.