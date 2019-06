CCOO denuncia trucos para no subir el salario mínimo

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, denunció ayer que algunas empresas no están aplicando correctamente la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros, en vigor desde el 1 de enero, ya que incluyen pluses individuales como la antigüedad en el salario base para eludir este incremento.

El sindicato dejó claro que el salario mínimo es la suma del salario base, las pagas extras y los complementos no causales, los que percibe la totalidad de la plantilla sin estar supeditados a causa alguna. La suma de estos tres conceptos tiene que alcanzar los 900 euros, mientras que los pluses como la antigüedad, la nocturnidad o la turnicidad no deben compensarse y se deben añadir aparte. Es decir, no pueden sumarse al salario base para, en caso de que este último sea inferior a 900 euros, se llegue a esta cifra sin necesidad de proceder a su aumento.

Según el sindicato, algunas empresas suman pluses al sueldo base para llegar a 900 euros

Estos pluses van desde los complementos personales por antigüedad, idiomas, títulos o discapacidad, pasando por los complementos por el trabajo realizado por nocturnidad, turnicidad, asistencia, disponibilidad o domingos y festivos, o por los complementos por los resultados de la empresa: primas de productividad, participación en ingresos, participación capital o bonus.

Aunque la organización sindical no dispone de datos concretos sobre cuántos empleados puede estar afectando esta no aplicación de la subida del SMI, calcula que "cientos de miles" de trabajadores podrían estar afectados por este situación. Así, Unai Sordo resaltó que en este momento únicamente se han beneficiado 1,213 millones de personas de la subida del salario, el 7,4% de los asalariados, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).