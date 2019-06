"Hago la puerta giratoria al revés"

Reconocido como uno de los ejecutivos españoles más influyentes tras 36 años de experiencia en Coca-Cola, donde llegó a ser el vicepresidente y director mundial de marketing, Marcos de Quinto entra en la puerta giratoria al revés al dejar la gestión privada para convertirse en diputado raso de Ciudadanos para mejorar la vida de los españoles. Osado, aventurero y desobediente, este madrileño de 60 años refleja en Notas desde la trinchera (Deusto) su azarosa y exitosa vida profesional. "Quiero regenerar la imagen de la política. Prefiero dar el paso a continuar quejándome", expone a Epipress en la sala de reuniones del partido naranja en el Congreso de los Diputados.

¿Es usted ante todo un superviviente?

Todos los somos de alguna manera. Yo vivo de una forma alegre y feliz pensando que las adversidades nos son más que experiencias.

¿Ha conseguido evitar las situaciones de riesgo o por el contrario las ha buscado intencionadamente?

Nunca las he rehuido ni tratado de evitar. No se puede andar por la vida escondiéndose tras un árbol.

¿Sirven los manuales de supervivencia para salir adelante?

Me han gustado mucho desde joven, pero los manuales acerca de actividades extremas que siempre aportan conocimientos útiles para aplicar en situaciones de máximo riesgo.

Pero usted tiene que tener un manual especial para lograr amasar un patrimonio de más de 40 millones de euros como ejecutivo. ¿Cuál es su máxima?

Y lo he logrado curiosamente trabajando por cuenta ajena pero con una nómina muy alta que me ha obligado a pagar unos impuestos que seguramente otros no han tenido que pagar. Lo único que he hecho es trabajar y a los que me contrataron parece que les merecía la pena pagarme tan bien.

¿Es cierto que se aprende más de los errores que de los éxitos?

Cuando fracasas haces el esfuerzo de entender por qué has fracasado aunque solo sea para echar la culpa a los demás. Se hace menor esfuerzo en analizar el por qué de los éxitos y por eso es tan difícil lograrlos.

¿Qué vende más: la publicidad o el marketing?

La publicidad predispone a comprar y el marketing se basa en entender las necesidades del consumidor.

Dicen que el marketing está más dominado por las emociones que por la razón.

Las personas actuamos dirigidas por las emociones para utilizar luego la razón y justificar nuestros actos. Sucede lo mismo en política, la gran mayoría de los ciudadanos votan emocionalmente y luego justifican ese voto con razones selectivas.

La botella de Coca-Cola te dice "bébeme tonto".

Coca-Cola no dice eso. Coca-Cola genera deseo porque es un producto maravilloso que gusta a todo el mundo y una marca única.

Eso es amor de padre.

En absoluto. Imagina a la Reina de Inglaterra y a un pastor zulú charlando. Si quisieran hablar de un producto que hubiesen compartido los dos no tendrían más que la Coca-Cola y los dos habrían tomado la misma. Nunca beberás una mejor que la de tu vecino.

¿Por qué se ha desprestigiado tanto la publicidad últimamente?

Es irracional porque la publicidad por ley no puede mentir y si lo hace puedes ir a un juzgado de guardia, denunciar y ser indemnizado. Pero lo que escribe por ejemplo un periodista sobre un producto, al contrario que un anuncio, puede ser inexacto amparado por la libertad de expresión y la gente parece más propensa a hacer caso a esos contenidos que a la publicidad.

Google está levantando la publicidad de la prensa y la televisión en plena revolución digital y eso debilitará a los medios y, en consecuencia, a los ciudadanos que corren el riesgo de estar peor informados.

Google no levanta publicidad sino que trata de influir sobre contenidos y se lleva así muchos presupuestos publicitarios. Son los medios de comunicación los que deberían de prestigiar la publicidad dejando claro que los anuncios no mienten. Si uno vende un producto tendrá que cuidarlo.

¿Son en general los jefes los responsables de la pérdida de sus empleados con más talento?

No hay que olvidar que el que contrata a ese trabajador con talento es también un jefe. Se trata de estar en el mercado. ¿Es Enrique Cerezo responsable de la pérdida de Griezmann? Retener al gran talento es siempre un reto.

Deme su fórmula para motivar a los equipos de trabajo.

Mi misión no es motivar sino no desmotivar. Si la responsabilidad de un jefe fuese motivar a su equipo sería demasiado fácil ser empleado. Los trabajadores tienen que salir de casa motivados y el jefe tiene que ser muy empático y consciente de que muchas veces sin darse cuenta con un pequeño gesto puede bloquear a una persona.

¿Cómo consiguió ganar el pulso a Florentino Pérez cuando le dio celos con Pepsi Cola al sacar a subasta el contrato anual con el Real Madrid?

Lo único que hice fue no acceder a una decisión unilateral de Florentino Pérez de cambiar las condiciones del contrato y doblar el precio porque Pepsi le ofrecía lo mismo que nosotros. De haber tragado, el resto de equipos me habrían hecho lo mismo y yo habría perdido dinero mientras que la competencia no habría invertido ni un euro.

¿Qué le ha enseñado más: la universidad o la vida?

La universidad es parte de la vida. Ya sabía jugar al mus cuando llegué a ella pero gracias a ella mejoré.

No le veo muy partidario del trabajo en casa y por vídeo-conferencia. ¿Hace falta el roce personal?

He trabajado mucho en remoto pero creo que cuando empiezas y careces de experiencia es vital el roce con los compañeros para crear el espíritu de trabajo en equipo. Se necesita contacto, piel.

Da la impresión de que no han estado muy inspirados en el proceso de fusión de las embotelladoras españolas por la alarma laboral desatada, ¿cómo pudo ocurrir eso teniendo tan cerca a un gran experto como usted?

Yo ahí no podía meterme porque no era mi competencia. A toro pasado creo que se cometieron fallos en la comunicación.

¿Es cierto que los liberados sindicales que se oponían tan radicalmente a la fusión cobraban más de 100.000 euros anuales sin trabajar?

Sí y siguen haciéndolo. Cobran esos sueldos llamando al boicot a Coca-Cola.

Si usted reconoce que la política como categoría está totalmente desprestigiada, ¿por qué se mete en ella ahora?

Hay categorías de la política muy mejorables y me meto para tratar de mejorar la imagen de la política y dejar de quejarme.

¿Qué necesita la política es-pañola de un ejecutivo de su trayectoria?

Ahora se da mucha importancia a la emoción cuando la importancia debería de estar en la gestión de los recursos para mejorar la vida de los ciudadanos.

¿Qué se propone conseguir usted como diputado?

Gestionar de la mejor manera posible esos recursos públicos y para eso está Ciudadanos que es el único partido que se halla en esa clave reformista.

¿Tiene decidido ya que hará al finalizar la legislatura?

No he entrado en política con vocación de permanencia. He hecho la puerta giratoria al revés.

Su rechazo de lo que llama corporativismo de género puede costarle caro.

La vida no se divide entre hombres y mujeres sino entre personas que tienen la cabeza bien amueblada y otras que no. Ahora nos imponen un feminismo excluyente y para ser feminista hay que ser hasta anticapitalista. Estoy harto de ese tipo de feministas que hacen escraches a otras feministas que sí defienden de verdad a las mujeres. Hay más machismo en el ámbito doméstico que en el empresarial.

Vamos que usted está en contra de la discriminación positiva de la mujer.

La discriminación positiva ha sido necesaria en algunos momentos pero no se debe perpetuar. Lo que rechazo es que los gobiernos estigmaticen a las empresas privadas obligándoles a la paridad en los consejos de administración cuando ellos lo incumplen. ¿Cuántas mujeres hay en la Junta de jefes del Estado Mayor? Y para qué hablar de los sindicatos. La brecha salarial y la promoción de la mujer nunca han sido banderas de los sindicalistas.