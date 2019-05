La 'guerra' medioambiental hunde las ventas de coches diésel

Primer frenazo a la comercialización en cinco años

La guerra que Pedro Sánchez ha declarado a los coches con motores diésel ha tenido consecuencias inmediatas en la Comunidad Autónoma. Aunque la cuota de mercado de los vehículos de gasoil (como habitualmente se denomina al diésel en las Islas) nunca ha sido tan grande como en la Península, el hundimiento de las ventas en este segmento desde que el Gobierno central anunció su intención de prohibirlos ha contribuido sobremanera a que el global de las matriculaciones se reduzca en el primer cuatrimestre del año. De hecho es la primera vez en todo el lustro que las ventas disminuyen en los primeros cuatro meses del ejercicio. No obstante, las dificultades para el sector del automóvil en el Archipiélago no acaban en el diésel, sino que tienen que ver también con la inestabilidad política, las guerras comerciales, la deriva medioambientalista e incluso el brexit. Una "confluencia de factores" que, según la patronal, está detrás de los últimos malos meses para el negocio.

Entre enero y abril se vendieron en la Comunidad Autónoma un total de 1.378 coches con motores de gasoil. Aunque puede parecer un número considerable, lo cierto es que supone una extraordinaria caída en comparación con las matriculaciones del primer cuatrimestre de 2018. Entonces fueron 2.362 los turismos diésel vendidos por los concesionarios de Canarias, de modo que los ciudadanos y empresas de la región han comprado en este primer tercio del año 984 coches de este tipo menos que en los mismos meses de 2018. Una considerable reducción de más de un 40% (41,7). Además, el hundimiento de este segmento del mercado del automóvil es común a las dos provincias del Archipiélago, si bien es incluso más acentuado en la demarcación de Las Palmas. En las islas orientales se vendieron entre enero y abril 828 turismos con motores de gasoil, un 44,1% menos que en el primer cuatrimestre del año pasado. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife se registraron menos matriculaciones de este tipo de coche, un total de 550, y la caída también es algo menor que en la provincia de Las Palmas, aunque igualmente considerable, de hasta un 37,6%.

A pesar de que los turismos diésel han ido perdiendo peso en el mercado isleño con el paso de los años, nunca se había producido una caída tan extraordinaria. Entre 2015 y 2018 (siempre tomando como referencia las cifras del período enero-abril), las ventas se redujeron de 2.931 a 2.362 unidades, esto es, un 19,4%. Así pues, la reducción de las matriculaciones de coches de gasoil en este último año duplica en términos porcentuales la experimentada en los tres ejercicios precedentes. Y ¿cuál es la razón de que se haya acelerado tanto el proceso de desaparición de los turismos diésel de las carreteras canarias? Los concesionarios lo tienen claro: el anuncio del Gobierno central de prohibir la venta de los vehículos con motores diésel a partir de 2040. El plan de Pedro Sánchez incluye también el veto a los coches de gasolina (y en general a cualquiera propulsado por combustibles fósiles), pero el Ejecutivo anunció, además, un impuestazo al gasoil que pese a que no se aplicará en el Archipiélago (la Comunidad Autónoma tiene su propio régimen fiscal), también ha influido, aunque solo sea por contagio, en el comportamiento de los compradores canarios.

El golpe al diésel ha contribuido a la contracción general de las ventas de turismos. Se han matriculado en lo que va de año 15.453, un 6% menos y la primera caída en todo el lustro.

"El diésel de hoy no es problema"

El presidente de la Federación Regional Canaria de Empresarios Importadores y Concesionarios de Automóviles (Fredica), Rafael Pombriego, explicó que los vehículos diésel que se fabrican en la actualidad nada tienen que ver con los de años atrás. De hecho, y a pesar de la guerra que les ha declarado el Gobierno central, se da la paradoja de que los coches que funcionan con gasoil emiten a la atmósfera menos dióxido de carbono que los que se mueven con gasolina. Un turismo diésel emite partículas contaminantes, pero la tecnología ha permitido que los de nuevo cuño reduzcan al mínimo estas emisiones y, además, lancen a los cielos menos dióxido de carbono que sus hermanos de gasolina 95 o 98. Pombriego no tiene dudas de que el anuncio del Gobierno de prohibir la venta de vehículos con combustibles fósiles está detrás del desplome de las ventas de coches diésel en las Islas, que a su vez ha contribuido a reducir el total de matriculaciones (incluidos diésel, gasolina, híbridos y eléctricos). Y ello a pesar de que el veto a las ventas de estos vehículos no se aplicaría hasta el año 2040 y que no sería hasta una década más tarde cuando se prohibiría su circulación. Con todo, Pombriego ahondó en que la caída de las ventas, en general, en el sector obedece a una "confluencia de factores": el brexit, las guerra comerciales, la inestabilidad política...