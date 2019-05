Tenerife es la isla que más reduce el desempleo durante la legislatura

Cuando a mediados de 2015 los alcaldes y los presidentes de cabildos tomaron posesión de sus cargos, todos coincidieron en los discursos de investidura en que la lucha contra el desempleo era uno de sus principales objetivos. Casi cuatro años después, cuando el mandato está a punto de concluir, las estadísticas oficiales corroboran que el objetivo, en conjunto, se ha conseguido. Sin embargo, ni todas las islas ni todos los municipios han logrado bajar el paro en la misma medida, ni mucho menos. Mientras que Lanzarote y Tenerife, esta como líder, pueden presumir de haber reducido su número de desempleados más de un 35% desde que arrancaron los mandatos municipales e insulares y la IX Legislatura autonómica, Gran Canaria y La Gomera se sitúan justo al otro extremo. Es decir, estas dos islas también han bajado el paro, pero lo han hecho muy por debajo de aquellas. No sorprende así que Tenerife tenga la comarca en que más ha caído el desempleo, concretamente la comarca norteña de Acentejo, y que en Gran Canaria estén, en cambio, las dos en que menos lo ha hecho, esto es, las comarcas del Sureste y el Noroeste.

En junio de 2015 había en la Comunidad Autónoma un total de 336.540 parados, según las cifras de la Encuesta de población activa del Instituto Nacional de Estadística (INE). En ese momento, Antonio Morales, en el Cabildo de Gran Canaria, Carlos Alonso, en el de Tenerife, Anselmo Pestana, en la corporación palmera, o Casimiro Curbelo, en la de La Gomera, se preparaban para afrontar el primer mandato de la recuperación tras los duros años de crisis. Más allá de ideologías o de la fórmula de cada cual para conseguirlo, acelerar la bajada del paro que ya empezaba a manifestarse en la mayoría de islas y municipios era una meta compartida. Y lo cierto es que todos han aprobado el examen, pero no es menos cierto que no todos con la misma nota. Como tampoco los alcaldes, entre quienes hay sobresalientes, notables, aprobados raspados e incluso suspensos.

En el caso de las islas, La Gomera destaca como la que más problemas ha tenido para sacar trabajadores del desempleo a lo largo del mandato. En estos momentos hay 2.540 gomeros en paro, un 17,5% menos que a mediados de 2015. Una reducción que a simple vista puede parecer importante pero que en comparación con la experimentada en las restantes islas se queda pequeña. En todas las demás se ha logrado recortar el desempleo por encima del 20% en mayor o menor medida. En menor medida en Gran Canaria y en mayor medida en Tenerife. Dejando al margen a La?Gomera y sus mayores dificultades para luchar contra el paro por el menor tamaño de su mercado laboral y de su economía, las dos islas capitalinas quedan situadas al final de la legislatura en los extremos. Gran Canaria ha reducido el desempleo un 22,3%, casi 14 puntos menos que Tenerife, donde ha caído hasta un 36%. En otras palabras: Gran Canaria se queda con un aprobado raspado y Tenerife logra el sobresaliente. De hecho, al inicio de la legislatura, en Tenerife había más desempleados que en Gran Canaria, exactamente 9.020 más. Ahora, sin embargo, se ha dado la vuelta a la tortilla y los 104.120 parados que hay en Gran Canaria son 12.640 más que los 91.480 que hay en la isla del Teide. No en vano, mientras que son menos de 30.000 los grancanarios que han salido del desempleo a lo largo del actual mandato, son más de 51.000 los tinerfeños que lo han conseguido. Y esto tiene relación con el hecho de que son las comarcas grancanarias del Sureste (Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana) y del Noroeste (Moya, Guía, Gáldar y Agaete) las que menos han bajado el paro, solamente un 12,5 y un 14,9%. En cambio es la comarca tinerfeña de Acentejo la que ha liderado en estos cuatro años la lucha contra el paro. Con una reducción del 50,7%, uno de cada dos vecinos de La Matanza y La Victoria que estaban en paro en junio de 2015 ha salido de esta situación durante la legislatura.

Y si La Gomera y Gran Canaria aprueban el examen con lo justo y Tenerife con la mayor nota, las restantes islas se mueven entre el sobresaliente de Lanzarote, el notable alto de El Hierro y los sendos bien de Fuerteventura y La Palma. Los 15.520 desempleados de Lanzarote son un 35,6% menos de los que había al comienzo del mandato, solo medio punto por debajo de la disminución lograda por las instituciones y la sociedad tinerfeñas. En El Hierro hay 1.080, un 29,4% menos; en Fuerteventura, 13.350 (-25,8%), y en la isla de La Palma, 9.650, un 25,4% menos que cuando la legislatura arrancó.

La Encuesta de población activa del INE no ofrece datos por municipios, y de hecho solo desagrega las cifras hasta las comarcas. Los parados contabilizados por la EPA (que es la estadística que las autoridades europeas toman como fuente de análisis) no coinciden con los registrados en las oficinas públicas de empleo, que son los que el Ministerio de Trabajo contabiliza como parados y la base a partir de la cual elabora sus informes mensuales. Pero aunque los expertos se fían más de la EPA que de la estadística del Gobierno, es esta última la que permite ver la evolución del desempleo, al menos en trazo grueso, en cada municipio del país. En el caso de Tenerife, son ocho las localidades que encabezan el particular ranking de la lucha contra el paro durante la legislatura, que arrancó en junio de 2015. No quiere esto decir que sean donde más personas han abandonado la lista del desempleo, pues la cifra es mayor cuanto mayor es la población del municipio, pero sí que son, en términos relativos, los que han conseguido librar del paro a un mayor porcentaje de sus vecinos. Puerto de la Cruz, San Juan de la Rambla, Vilaflor, La Matanza y La Victoria de Acentejo, Icod de los Vinos, Fasnia y El Sauzal son los únicos ocho que han bajado el paro más de un 20% a lo largo del mandato.

Ocho municipios con bajadas de más del 20%