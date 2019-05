Ponerse al nivel nacional, el gran reto de la economía de Canarias

Corregir la creciente divergencia de la economía canaria respecto de la española, con una renta per cápita que en 20 años ha pasado de estar a la par a situarse casi 20 puntos porcentuales por debajo de la media, es el reto más importante que tiene el Archipiélago en los próximos años. Esa es la advertencia del presidente de la CEOE de Tenerife, José Carlos Francisco, durante la presentación del libro La economía canaria en gráficos, realizado por la CEOE en colaboración con CaixaBank, acto al que asistió la consejera regional de Hacienda, Rosa Dávila. Esta situación de divergencia "no es de recibo" e indica que hay un modelo social y económico que "hay que corregir", según Francisco, quien ha precisado que se trata de "un reto colectivo" y que no se puede culpar de la situación al Gobierno canario, a los empresarios ni a los trabajadores.

El libro La economía canaria en gráficos es una recopilación de gráficos y estadísticas que abarca, cuando hay datos disponibles, desde 1978 hasta 2018, lo que permite analizar la evolución de la economía regional a lo largo de 40 años, con 17 secciones y 250 indicadores. Uno de los indicadores sobre los que llamó la atención José Carlos Francisco fue el de la relación del producto interior bruto por habitante entre el conjunto de España y Canarias, que en 1999 se situaba en el 99,6% de la media y que ha descendido al 81% en 2018. Esta tendencia a una creciente divergencia hay que cambiarla, aumentando la productividad e introduciendo en la economía canaria actividades de más valor añadido, ha subrayado Francisco, y ha apuntado a sectores tecnológicos o de reparación de buques y plataformas como ejemplo de a dónde debe orientarse la economía canaria para subir la renta per cápita. "Si seguimos con más de lo mismo, tendremos aproximadamente lo mismo", aseguró el presidente de la patronal tinerfeña. El libro aborda datos de población, sectores económicos, mercado laboral, empresas, gasto e ingresos públicos, fiscalidad y sociedad digital, entre otros temas.