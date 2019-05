Madrid licita los viajes del Imserso bajo coste y 'frena' 200.000 plazas

El Gobierno tampoco atiende a las particularidades de Canarias

El Gobierno central ha licitado los viajes del Imserso por unos precios muy por debajo de los del mercado. Tanto que los hoteles no tendrían ni para cubrir costes. Este es el principal motivo que ha llevado a la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), en la que están integradas las dos grandes patronales del sector en Canarias (Ashotel y la FEHT), a recurrir el proceso de adjudicación. Están en juego algo más de 200.000 plazas solo en el Archipiélago. Son exactamente 200.400 los pensionistas que el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) quiere traer hasta las Islas en los dos próximos años. Serían 100.200 plazas para la temporada 2019-2020 y otras tantas para la temporada 2020-2021. En el caso de la Comunidad Autónoma, el Gobierno sigue sin tener en cuenta, además, que la temporada baja peninsular coincide con la temporada alta en la región (de octubre a marzo). A pesar de las peticiones de la patronal para que se considere esta circunstancia, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, que es el Departamento del que depende el Imserso, sigue sin ajustar el calendario, de modo que programa los viajes en función de la temporada baja en la Península y Baleares, cuando los hoteles de las Islas están, en cambio, con los mayores niveles de ocupación del año.

Los programas del Imserso se plantearon inicialmente con un doble objetivo. El principal es promover el "envejecimiento saludable" entre la población de más de 65 años, pero esto implicaba también una segunda meta: la de garantizar en temporada baja, gracias a los mayores que viajan con el Imserso, unos niveles de ocupación que al menos permitieran a los hoteles mantener los puestos de trabajo y en algunos casos incluso evitar el cierre durante los meses más flojos del calendario. En Canarias, ese cupo de visitantes mayores de 65 ayudó durante años al sector en municipios tan eminentemente turísticos como San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, o Puerto de la Cruz, en Tenerife. Con los años, sin embargo, los precios que oferta el Gobierno se han ido alejando cada vez más de los del mercado. Hasta el punto de que muchos hoteles se han borrado del programa del Imserso porque los ingresos que les reporta no alcanzan ni para cubrir costes.

La Cehat, y con ella la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) y la Federación Empresarial de Hostelería y Turismo (FEHT) de la provincia de Las Palmas, llevan años intentando que el Gobierno revise las condiciones, con más empeño si cabe en estos últimos meses, en los que se preparó la licitación para los períodos 2019-2020 y 2020-2021. La idea era revitalizar el programa con un incremento de las tarifas en función de la subida de los costes laborales y de la mejora generalizada de los servicios que ofrecen los establecimientos. Lejos de conseguirlo, los pliegos de la adjudicación (ya publicados por el Ministerio) tienen "graves deficiencias económicas", según los hoteleros, con lo que ya han elevado un recurso al Tribunal de Recursos Contractuales. Quedan en el aire, por tanto, los 1,8 millones de plazas turísticas que el Gobierno quiere ocupar con los mayores del Imserso en los dos próximos años, 900.000 en cada temporada.

Canarias está incluida, junto con Baleares, en el segundo lote de la adjudicación, el correspondiente a los archipiélagos. El Ministerio oferta 157.900 plazas por temporada en Baleares y 100.200 en Canarias. Pero los precios ofertados "siguen siendo muy bajos", explicó Jorge Marichal, miembro del comité ejecutivo de la Cehat. Un problema que se venía arrastrando desde anteriores convocatorias, de ahí que cada vez sean más los hoteles canarios que optan por salirse del programa del Imserso. En el Puerto de la Cruz, que durante años fue el principal destino de este tipo de turista en la Comunidad Autónoma, ya solo quedan dos hoteles inscritos en el programa (en toda España resisten un total de 350).

La oferta del Gobierno ha acabado siendo tan poco atractiva que incluso se ha llegado al punto de considerar una "buena señal" la progresiva pérdida de peso de este singular tipo de turista en el conjunto de quienes pasan sus vacaciones en Canarias. No en vano, a los bajos precios (entre 22,1 y 22,5 euros por cliente y noche) se suma el olvido de las circunstancias de las Islas. "El problema es que el Gobierno no ha tenido en cuenta que apoyar a la España peninsular y a Baleares no es lo mismo que apoyar a Canarias, que también en esto está más lejos", ahondó el representante de la Cehat. No en vano, los hoteleros llevan años pidiendo que se sea más "elástico" con las fechas, para que los turistas del Imserso vengan a Canarias en mayo o junio, que son, a diferencia de en el resto del país, los meses de la temporada baja. Tampoco esto ha sido atendido. Si el Ministerio que dirige María Luisa Carcedo no accede a cambiar los pliegos, la continuidad del programa estaría en peligro.