Sánchez sube el IRPF a 3.762 canarios para cumplir con Bruselas

Quienes declaran más de 130.000 euros de renta serán los primeros damnificados

La actualización del programa de estabilidad que el Gobierno de Pedro Sánchez envió a Bruselas el miércoles de la semana pasada incluye la subida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a 3.762 canarios. Se trata de los contribuyentes que declaran ingresos superiores a 130.000 euros. No en vano serán las rentas altas y muy altas las primeras damnificadas por el plan elaborado en el Ministerio de Hacienda. Sánchez y la ministra María Jesús Montero han prometido a Europa (donde no terminan de creerse las cifras) que el incremento de los impuestos dejará un extra de 5.654 millones de euros con cargo a los bolsillos de los ciudadanos y las empresas del país. Hay que puntualizar, no obstante, que el Ejecutivo confía en que la recaudación pública se incremente en unos 26.000 millones de aquí a 2022. Ese sería el resultado de elevar la presión fiscal en más de dos puntos, es decir, del actual 35,1% al 37,3% que pretende Hacienda.

El programa de estabilidad es de obligatoria remisión a la Comisión Europea (CE) para que las autoridades comunitarias puedan vigilar las finanzas de los Estados miembros. El plan del Gobierno de Sánchez, con 133 páginas en las que se intenta convencer a Bruselas de que España va por buen camino hacia el cumplimiento de los objetivos presupuestarios, promete una subida de impuestos casi calcada de la que el Ejecutivo incluyó en el fracasado proyecto de ley de presupuestos para 2019. Esto es, gravar el diésel; instaurar dos nuevos tributos (la tasa Google y la tasa Tobin); subir el Impuesto de Sociedades a las grandes compañías; e incrementar también el IRPF a las rentas altas. Y ¿cuáles son las rentas altas? Aunque el Gobierno inicialmente estableció la frontera de las rentas altas en 150.000 euros (el propio Sánchez calificó de "gente rica" a quienes declaran un mínimo de 140.000 o 150.000 euros durante una entrevista en La Sexta en septiembre del año pasado), el límite se redujo finalmente a 130.000 euros en las negociaciones con Podemos para intentar sacar adelante los presupuestos. Y este es el límite previsto en el programa de estabilidad. Por tanto son 121.550 los españoles ricos a juicio del Gobierno, de los cuales 3.762 son canarios.

Esos casi 4.000 contribuyentes isleños, según los cálculos difundidos ayer por el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), son quienes sufrirán el incremento del tipo impositivo en el IRPF. Una subida de dos puntos que obligará a cada uno de esos 3.762 ciudadanos de la Comunidad Autónoma a pagar una media de 3.158 euros más por el impuesto de la renta. De modo que este grupo de contribuyentes del Archipiélago ayudará a Sánchez a cuadrar las cuentas del Estado con casi 12 millones de euros más cada año a partir de 2020, cuando tendrá que hacerse la declaración de la renta correspondiente al actual ejercicio. En total, los 121.550 ricos de todo el país aportarán a las arcas públicas estatales 524 millones de euros más de lo que venían pagando hasta ahora.

Las estadísticas de la Agencia Tributaria revelan que los más acaudalados de la Comunidad Autónoma, un reducido grupo de 2.789 canarios que declaran un mínimo de 150.000 euros, contribuyen al sostenimiento del estado del bienestar con unos 270 millones anuales solamente por la declaración de la renta. Aportan así entre un 11 y un 12% de la recaudación total en Canarias por IRPF. En otras palabras: aunque no representan ni un 1% del total de declarantes (apenas el 0,34% según los últimos datos oficiales), suponen más del 11% de la recaudación.

En el conjunto de España su peso en la recaudación es aún mayor. Tampoco llegan al 1% de los 19 millones de declarantes del impuesto, pero los contribuyentes ricos significan el 15% de todos los ingresos del IRPF, hasta 10.988 millones de euros de un montante de 70.495 millones.

Las rentas altas pagarán así 524 de los 5.654 millones de la subida de impuestos. El resto vendrá de las nuevas tasas, el impuestazo al diésel (a pesar de que es el combustible mayoritariamente usado por los trabajadores) y el incremento de Sociedades, fundamentalmente. ¿Cuánto pagarán los ciudadanos y empresas de Canarias? Si se tiene en cuenta el peso del total de la recaudación tributaria en las Islas en la cifra nacional, los hogares y sociedades de la región cargarán con un desembolso extra de 80 millones de euros para ayudar a Hacienda a cumplir con Bruselas.

Esos 5.654 millones son los correspondientes a la subida impositiva, pero el incremento de la recaudación previsto llega a los 26.500 millones. La razón de que ambas cantidades no coincidan es que el aumento de la recaudación se justifica también en la mejora económica. Más trabajo, más actividad, más ingresos y, en última instancia, más contribución.

Dos puntos más de presión fiscal en 2022

Captura de la página 55 del programa de estabilidad que el Gobierno central ha enviado a Bruselas. En esta página constan las cifras de la presión fiscal, que el Ministerio de Hacienda quiere aumentar en más de dos puntos en los próximos tres ejercicios, hasta el equivalente a un 37,3% del Producto Interior Bruto en 2022.