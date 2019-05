Puertos de Las Palmas actúa para recuperar el terreno perdido en contenedores

El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP), Juan José Cardona, ha esperado un resultado positivo de la reunión que mantendrá la próxima semana con MSC con el objetivo de abordar las inversiones anunciadas por la compañía en el Puerto de La Luz para que se puedan ejecutar y conseguir que se recuperen las cifras del tránsito de contenedores.

"No descubro nada si centramos la bajada del contenedor, sobre todo si hablamos del contenedor de tránsito, en la terminal de OPCSA y de su cliente principal, que es MSC", dijo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Administración celebrado este jueves.

Aquí, hizo especial hincapié en la necesidad de transmitir "tranquilidad" y "confianza" sin perder de vista la preocupación por la disminución de las cifras. "No es momento para demostrar nerviosismo --dijo-- ni tampoco para trasladar mensajes que puedan a la postre perjudicar el buen nombre del Puerto y de nuestro cliente principal que es MSC".

Cardona explicó que el próximo martes, Puertos de Las Palmas se reunirá en Ginebra con MSC para abordar estar situación, siendo un encuentro que la APLP había solicitado desde hacía tiempo, aunque se mostró comprensivo por el hecho de que a la segunda compañía más importante del mundo no se le puede pedir una reunión y que la den la semana siguiente.

Por su parte, el presidente recordó que la Autoridad Portuaria se había comprometido a tomar una serie de decisiones sobre la terminal de contenedores de OPCSA --que pertenece a una filial de MSC-- y en relación a la concesión de la misma --reagrupamiento de la concesión, ampliar la franja de servicios...--.

Aquí, resaltó que estas medidas se tomaron para dar cabida al plan de inversiones que la OPCSA había anunciado con nuevas grúas.

"Acudiremos a esta reunión con los deberes hechos y una serie de decisiones que hemos tomado para acreditar que, en ese aspecto, el trabajo al que nos habíamos comprometido se ha ejecutado, de tal manera que la conversación pueda transcurrir con una presentación de un balance por nuestra parte altamente positiva", apuntó.

Cardona esperó que Puertos de Las Palmas pueda obtener del encuentro un resultado positivo por parte de MSC y que en los próximos meses la tendencia de la llegada de contenedores vuelva a la senda de la recuperación y, sobre todo, "que las inversiones anunciadas por la compañía se ejecuten".