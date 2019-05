Hacienda 'confisca' a los canarios 100.000 euros al día en sanciones

El importe de las multas y recargos se reduce en España pero sube en la región

La Hacienda estatal confisca cada día a los canarios cerca de 100.000 euros en concepto de sanciones, recargos y sus correspondientes intereses. La delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en la Comunidad Autónoma cobró el año pasado casi un 7% más por multas a los contribuyentes, un sensible incremento que, sin embargo, resulta pequeño en comparación con el experimentado por los ingresos por delitos. El dinero que la AEAT embolsó a lo largo de 2018 por cuenta de ciudadanos que quebrantaron las leyes triplica el montante de 2017.

Las sanciones tributarias, los recargos y los intereses de demora (los que debe abonar el contribuyente que se retrasa en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales) les reportaron a las arcas de la Hacienda pública en el último ejercicio un total de 36,2 millones de euros solamente en las Islas. En toda España rozaron los 1.100 millones, exactamente 1.090,5 millones de euros. Pero mientras que la factura que la AEAT pasa a los contribuyentes incumplidores del conjunto del país tiende a disminuir, en el Archipiélago ocurre justamente lo contrario, es decir, sube. Si bien es cierto que la reducción a nivel nacional es muy leve (de los 1.100,7 millones de euros de 2017 a esos 1.090,5 millones de 2018, un 0,9% menos), es igualmente cierto que en Canarias ya no solo es que se produzca un incremento, sino que este es notable. Exactamente de un 6,8%. Fueron menos de 33,9 millones de euros los que la Agencia Tributaria ingresó en 2017 en la Comunidad Autónoma por multas, sanciones y recargos, 2,3 millones menos que el año pasado. En consecuencia, el Estado cobra a los canarios que no cumplen en tiempo y forma con el fisco una media de unos tres millones mensuales, o lo que es lo mismo: 754.312 euros semanales, 99.197 diarios o 4.133 euros cada hora. Es más, los 36,2 millones que los contribuyentes isleños pagaron el último ejercicio en sanciones, recargos e intereses son la segunda mayor cuantía de la historia. Fue en 2014 cuando se batió este particular récord negativo. Los canarios abonaron ese año, el último del largo período de crisis económica, la friolera de 53,8 millones de euros en multas. El entonces Gobierno del PP, con Cristóbal Montoro al frente del Ministerio de Hacienda, apretaba así las tuercas como nunca antes a los contribuyentes. Las sanciones no llegaron el último año a esa suma récord pero repuntan hasta la segunda factura más alta de la historia junto con la de 2016, cuando se movió en cifras similares.

Y si las multas, recargos e intereses de demora experimentan un sensible incremento, aún mayor es el experimentado por los ingresos por delitos. Aunque su peso en la recaudación de la AEAT es relativamente pequeño, llama la atención que este tipo de ingreso extraordinario se haya triplicado en tan solo un ejercicio. Una extraordinaria subida que supera la que se produce en el conjunto del país, y ello aun cuando el aumento global es también considerable, de un 90,9%. La Agencia de Administración Tributaria ingresó el año pasado en sus cuentas un total de unos 202 millones de euros de españoles condenados por delitos fiscales. En 2017 solamente fueron unos 105,8 millones, de modo que los ingresos por delitos casi se duplican en términos nacionales. La Hacienda estatal apenas cobró en Canarias durante 2017 por este concepto 1,4 millones de euros, un montante que se disparó en 2018 hasta prácticamente 4,6 millones. Un fuerte aumento del 223%. Más del triple en solo doce meses. De hecho, las delegaciones de la AEAT en la mayoría de autonomías ingresaron el año pasado menos dinero por delitos. Canarias es una de las pocas excepciones, hasta el punto de que solo en Cataluña se produce una subida aún mayor, de hasta un 239%. No en vano son los 111,6 millones de ingresos por delitos en la región mediterránea los que están detrás del incremento global en el Estado.

Más sanciones en unas islas; menos en otras

Los datos correspondientes al ejercicio de 2018, que la Agencia Tributaria publicó en detalle este martes (lo hace cada 30 de abril) después del avance del informe mensual de diciembre, revelan que ni las sanciones ni los ingresos por delitos tienen un comportamiento uniforme en las dos provincias canarias. Bajan en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y suben en la de Las Palmas, y viceversa.

En el caso de la demarcación tinerfeña, la estadística oficial revela que los ingresos de Hacienda por multas y recargos se incrementan un 30,4%. Los contribuyentes de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro que no cumplieron en tiempo y forma sus deberes fiscales tuvieron que abonar el año pasado 17,7 millones de euros en sanciones. Las multas y recargos en la provincia de Las Palmas se redujeron, en cambio, un 8,9%. A pesar de esta caída, los ciudadanos de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura desembolsaron cerca de 18,5 millones, casi un millón más que los de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En cuanto a los ingresos por delitos, ocurre exactamente lo contrario: se incrementan en la provincia de Las Palmas y se reducen en la demarcación occidental. Hay que puntualizar, eso sí, que de los aproximadamente 4,6 millones que la Agencia Estatal de Administración Tributaria ingresó en Canarias por este concepto, casi 4,4 fueron por delitos cometidos por contribuyentes de las islas orientales, donde la cuantía se disparó más de un 277%. En las islas occidentales estos ingresos extraordinarios apenas sumaron 208.000 euros, 51.000 euros menos que en 2017.

En total, la recaudación en la provincia tinerfeña ascendió en 2018 a 1.135,9 millones; en la de Las Palmas, a 1.760,9.

las cifras

36,2 Sanciones y recargos. La delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en Canarias recaudó el año pasado más de 36 millones de euros en concepto de sanciones, recargos e intereses de demora.

+6,8% Incremento. Esos 36,2 millones que la AEAT cobró durante 2018 a los contribuyentes isleños que no cumplieron sus obligaciones fiscales en tiempo y forma son un 6,8% más que en 2017, cuando el montante no llegó a 33,9 millones de euros.

4,6 Delitos. Los ingresos de la Hacienda pública estatal por delitos cometidos en las Islas ascendieron el último ejercicio a casi 4,6 millones.

+223% Subida. En 2017, los ingresos por delitos apenas superaron los 1,4 millones. La subida es, por tanto, de un 223%.