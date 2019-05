Casi 215.000 isleños logran la tercera mayor subida de sueldos del país

Satisfacción contenida en los sindicatos en espera de que avance el año

El año ha comenzado en Canarias con las mayores subidas de sueldos en casi un decenio. Las nóminas de cerca de 215.000 asalariados de la Comunidad Autónoma, es decir, de tres de cada diez, se incrementarán en 2019 por encima del 2%, uno de los mayores aumentos de todo el país. Durante el primer trimestre del año, la negociación colectiva entre sindicatos y patronal solo ha generado subidas superiores a las que se anotan esos 215.000 isleños en dos de las restantes 16 regiones del país: en Galicia y, muy levemente, en Cataluña. El Archipiélago se sitúa así en el podio de la revalorización salarial en los primeros meses de 2019, un hecho tan positivo para los empleados de las Islas como inusual desde que la crisis económica empezara a hacer estragos en los bolsillos de las familias y las cajas de las empresas. Hay que puntualizar, no obstante, que los sueldos en Canarias son de los más bajos.

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social acaba de publicar los últimos datos de los convenios colectivos. La estadística del Departamento que dirige Magdalena Valerio (ahora en funciones) revela que 214.397 trabajadores del Archipiélago lograron arrancar a sus 30.887 empresas una subida de sueldo media de un 2,04% entre enero y marzo (o anteriormente pero con efecto en las nóminas en 2019). Se trata en todos los casos de una mejora de las retribuciones que se pondrá en práctica este mismo año. Así pues, quienes de esos 215.000 canarios tenían una nómina de, por ejemplo, 1.200 euros mensuales percibirán a partir de ahora unos 25 euros más. Este incremento inicial de los salarios (a falta de los sueldos que se actualicen a final de año en función del indice de precios de consumo, es decir, en función de la inflación) supera la barrera del 2% por primera vez en ocho años. Un alza salarial media que cumple las recomendaciones de las cúpulas sindical y empresarial a sus representantes en las negociaciones. La idea es que las nóminas suban en términos generales un 2%, con el techo del 3% en los casos en que lo permita la productividad. Sin embargo, ese principio general solamente se cumple hasta el momento en cuatro comunidades: Galicia, donde 248.000 trabajadores se anotan una subida media de hasta un 2,21%; Cataluña, con un incremento salarial medio del 2,08% para 767.000 empleados; Canarias, con el 2,04% que han arrancado esos 215.000 asalariados; y Navarra, con un 2,01% para 35.000.

La estadística oficial pone de manifiesto hasta qué punto el aumento de las retribuciones de los trabajadores no solo tiene que ver con la marcha de un sector o una empresa en concreto, sino también con el mayor o menor poder negociador de los sindicatos. De hecho hay sensibles diferencias entre los convenios sectoriales, en los que los sindicatos tienen más influencia, y los convenios de empresa. Y Canarias no es una excepción. No en vano, entre esos 214.397 canarios que han conseguido subidas salariales figuran 5.344 cuyas nóminas solo subirán un 1,43%. Son quienes han firmado convenios de empresa, acuerdos que tienen prioridad desde la polémica reforma laboral que el PP aprobó en 2012, ya que no cambian aunque haya mejoras en convenios de ámbito superior (interautonómicos o nacionales). No obstante, los restantes 209.053 trabajadores, la gran mayoría, se benefician de 16 acuerdos de ámbito superior a la empresa, y en su caso la revalorización salarial llega al 2,05%. La media global es de ese 2,04%, el mayor incremento desde 2011, cuando llegó a estas alturas de ejercicio al 2,11%. Entonces el alza salarial a final de año quedó casi igual (2,10%), una subida que no se ha vuelto a repetir.

Desde Comisiones Obreras (CCOO) manifestaron su satisfacción por estos datos, pero con cautela. De entrada porque la subida de sueldos en 2018 se quedó en un 1,45%, tres décimas por debajo de la media nacional. Y, sobre todo, porque este "pequeño avance" no debe hacer olvidar que los salarios en las Islas son los cuartos más bajos del Estado y que la pérdida de poder adquisitivo superó el año pasado el 3%. "Nos congratulamos de la subida salarial media del 2,04%, y esperamos que se mantenga", apuntó CCOO.

las cifras

30.887 empresas. Esos 214.397 asalariados del Archipiélago están en nómina de 30.887 empresas.

88 convenios. Son 88 nuevos convenios colectivos.