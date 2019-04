Lopesan rehabilita los hoteles IFA Buenaventura e IFA Interclub Atlantic

Los históricos hoteles IFA Interclub Atlantic e IFA Buenaventura cierran sus puertas durante seis meses para realizar una rehabilitación integral de sus instalaciones, y confirmar la decidida apuesta realizada por Lopesan Hotel Group de cara a ofrecer a sus clientes un servicio de máxima calidad y unas modernas instalaciones que sitúen a estos dos alojamientos en la vanguardia de la oferta alojativa de Gran Canaria.

Los trabajos de reforma que se llevarán a cabo en Buenaventura e Interclub Atlantic están orientados a acondicionar los hoteles al concepto que presenta Abora by Lopesan Hotels, una marca diseñada para crear espacios y servicios diferenciados para un tipo de turista específico que viaja en familia, aunque estos dos hoteles también ofrecerán zonas exclusivas para adultos tras su rehabilitación. Esta propuesta se caracteriza por disponer de un amplio programa de entretenimiento adecuado a las motivaciones de cada viajero, así como la posibilidad de disfrutar de una deliciosa y variada oferta gastronómica, con un espacio de servicio las 24 horas del día, durante los 7 días de la semana para los clientes en régimen 'Todo Incluido'.

Abora Buenaventura

El hotel Abora Buenaventura by Lopesan estará cerrado del 29 de abril al 8 de octubre 2019, fecha en la que está prevista la reapertura de uno de los inmuebles clave en los orígenes de la industria turística de Playa del Inglés . La rehabilitación integral de las 724 habitaciones del complejo y de sus zonas comunes permitirá pasar de tres a cuatro estrellas en régimen de 'Todo Incluido', aunque también existe la posibilidad de contratar paquetes de 'Media Pensión' para este hotel.

El proyecto añadirá un nuevo aspecto arquitectónico a la estructura del edificio, cambiando por completo el diseño de cada una de las estancias, con habitaciones adaptadas específicamente para las familias con niños; y creando nuevos espacios como el 'Food Court', el área de servicio '24/7 Corner', una moderna 'Zona de Shows' y la popular 'Arcade Abora Room', que ofrecerá diversión tanto para los más pequeños de la casa como para los adolescentes que visiten el hotel. Abora Buenaventura by Lopesan dispondrá también de una zona exclusiva para adultos.



Abora Interclub Atlantic

La inauguración del remozado Abora Interclub Atlantic by Lopesan de San Agustín tendrá lugar el próximo 31 de octubre de 2019 y al igual que sucede con el Abora Buenaventura, el hotel pasará de tres a cuatro estrellas. Además del 'Food Court', '24/7 Corner', la 'Zona de Shows' y la 'Arcade Abora Room', la rehabilitación de las 419 habitaciones del complejo permitirá crear un nuevo edificio 'Solo para adultos' y una moderna piscina que dispondrá de hamacas exclusivas para este tipo de clientes que buscan tranquilidad y desconexión durante sus vacaciones.

Abora Interclub Atlantic by Lopesan incorpora una nueva categoría denominada 'Family Suites View', que proporcionará espectaculares vistas y la posibilidad de contratar alguna de las 148 habitaciones diseñadas para ofrecer dos espacios independientes, habitación y salón, a los clientes que viajan en familia. Las atracciones infantiles son clave en la marca Abora by Lopesan Hotels, por lo que esta rehabilitación creará una nueva 'Piscina Splash' con divertidos juegos de agua.

Basados en el lema All for you, los hoteles Abora se caracterizan por ofrecer a sus clientes en régimen 'Todo Incluido' la posibilidad de estar conectados con el mundo y poder interactuar de forma cómoda y sencilla con las redes sociales, por este motivo los clientes dispondrán de Wifi de alta velocidad gratuito en ambos hoteles, tanto en Abora Buenaventura by Lopesan, como Abora Interclub Atlantic by Lopesan.