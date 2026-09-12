De paseo con Pedro y Wendy

Quedamos a media mañana para charlar de manera distendida y tranquila mientras un sol agradable nos ofrece esa dosis tan necesaria de vitamina D. Lo primero que hacemos es pedir un café para llevar, Wendy se lo pide largo, con muy poquita leche, caliente pero no demasiado y con azúcar, Pedro, en cambio, se lo pide largo, solo y sin azúcar, ni canela ni nada. Una vez llegan las bebidas, arrancamos nuestro viaje.

Es una suerte poder tomarnos este café con calma y sin prisas, porque ya desde mañana la cosa cambiará. Con el estreno de la sexta temporada de Ponte al día, estas pausas serán mucho más cortas y con el agobio de un sinfín de tareas pendientes aún por hacer. Pese a todo, los dos compañeros y amigos cada mañana sacan ese huequito para compartir al menos un café y así ponerse al día entre ellos.

Porque Pedro Machín y Wendy Fuentes son mucho más que compañeros, son amigos que la vida ha juntado en este exitoso proyecto diario. «Hemos llegado a ser lo que somos, amigos. Y es que a lo largo de todos estos años, que ya van a ser casi cinco, siempre hemos tenido muy buena conexión», asegura el conductor lanzaroteño. «A mí me pasa algo personal y con toda seguridad una de las primeras personas a las que se lo voy a contar es a Wendy», añade el periodista.

Tal es el grado de intimidad entre ambos, que son como un miembro más de la familia según nos cuenta la periodista: «En mi casa, Pedro es uno más. Es decir, se nombra Pedro como si fuera amigo de la familia de hace tiempo porque al final, claro, saben que es mi pareja profesional y además somos amigos. Entonces es como: ‘Y Pedro, ¿cómo está?’», nos confiesa Wendy.

En este preciso momento, tanto Pedro como Wendy sienten ese rugido en el estómago que te entra a media mañana y aprovechan para hacer una segunda paradita y pedir unas pulguitas para llevar.

Comer es fácil, lo que es difícil es cocinar, cocinar bien concretamente. La receta que bordan ambos después de más de cuatro años trabajando juntos es la de un programa diario que ha conseguido hacerse un hueco en el hogar de los canarios. ¿Pero cuál es su receta estrella entre los fogones?

Wendy asegura que cocina regularmente en casa, pero no es la mejor cocinera de núcleo familiar: «Te hago potajes, te hago lentejas, te hago judías, te hago tortillas, te hago carnes, te hago albóndigas, te hago todo. Aunque el cocinillas en mi casa es mi marido, él es el que cocina rico, yo cocino, punto».

Pedro, por su parte, aprovechó el tiempo libre que nos otorgó la pandemia para perfeccionar su famoso arroz con pollo: «Hago un arroz con pollo que a mí me parece que tiene mucho sabor y que puede triunfar bastante. Le echo tomate frito, cebollita, un poquito de azafrán, el punto del arroz queda como una especie de arroz meloso, que a mí me parece que triunfa. Ese es uno de mis platos estrellas, la verdad», asegura el periodista.

A pesar de que su plato estrella requiere una preparación minuciosa, el conejero nos confiesa que le falta la templanza y la pausa suficiente para seguir potenciando su faceta como cocinillas: «A mí me falta paciencia. Necesito sentirme inspirado como para decir: ‘venga, voy a cocinar con todos sus pasos, con todos sus ingredientes’. Me falta eso y lo tenía, pero lo he perdido con el tiempo. Ahora vivo como muy acelerado», añade el comunicador.

Vivimos acelerados y eso al final se nota en todas y cada una de las parcelas de nuestra vida. La rutina, las pantallas, los compromisos y los atascos nos quitan mucho tiempo. Porque nuestros protagonistas no son ajenos a las colas que se han convertido en un mal endémico de las islas. Wendy, afortunadamente, no tiene que enfrentarse a ellas a diario, pero Pedro nos confiesa que ha llegado a perder hasta cuatro horas de su vida por las constantes retenciones de la GC-1 con la que se podrán sentir muy identificados los sufridores de la TF-1 y la TF-5.

«Hay que relacionar la salud mental y el bienestar general con el tráfico porque a día de hoy hemos perdido calidad de vida por eso», reflexiona el conductor, nunca mejor dicho, sobre el impacto de pasar tanto tiempo en la carretera. Para dejar atrás ese sufrimiento constante, el lanzaroteño ha decidido mudarse más cerca del trabajo y recuperar ese tiempo.

A pesar de la resignación, ambos presentadores nos cuentan que la mejor manera de aprovechar un atasco es hacer esas llamadas que se quedan pendientes, escuchar mucha radio, pódcasts y música, porque si hay algo que comparten los compañeros es su melomanía.

Los dos fueron juntos a Málaga para ver, este verano, un concierto de La Oreja de Van Gogh. Wendy, además, asistió al Granca Live Fest, al concierto de Arde Bogotá en Tenerife y ya tiene todo preparado para ir el mes que viene al Sum Festival, en el municipio grancanario de Arucas. «Consumir música en directo me produce una felicidad mayor que la me puede dar una noche de fiesta o de cualquier otra cosa. Al final, asistir a la música que te gusta te salva, te salva de mucho. Te hace vivir un poco lo que tú sientes», nos confiesa la presentadora.

El lanzaroteño no ha asistido a tantos conciertos durante sus vacaciones, pero allá donde ha ido sus cascos han ido poniéndole la banda sonora a su verano. «Me gusta escuchar todo tipo de música, la voy seleccionando acorde al momento, al estado de ánimo o incluso por simple curiosidad. Por ejemplo, a lo mejor veo por la tele un anuncio o una noticia de algún cantante y me pongo a bucear en su discografía para reproducir alguna canción que me traiga recuerdos», nos comenta el periodista.

Al preguntarle por artistas en concreto, nos dice que las últimas semanas ha escuchado mucho a Lola Índigo o Bad Gyal, aunque él se define como un folclórico, le encanta Isabel Pantoja y toda la música de los 80 y 90 tanto nacional como internacional. Wendy, incluso, lo cataloga como «una enciclopedia musical andante».

Gracias a su pasión por la música ha conseguido tejer un mapa mental en el que es capaz de visualizar artistas, géneros, años y acontecimientos históricos y sociales. Uno de los secretos de este talento es que durante años ha seguido muy de cerca Eurovisión, aunque en los últimos tiempos ha perdido esa pasión, entre otras cosas, por la propia deriva del festival.

Wendy, en cambio, es más indie y reconoce que en los últimos tiempos ha devorado la discografía de artistas como Ultraligera o Niña Polaca, sin dejar de lado a Leiva, al que ha visto en dos ciudades en su última gira.

Antes de zanjar el tema de la música, les pedimos que nos recomienden una canción a modo de banda sonora del arranque de temporada de Ponte al día. Wendy sugiere Tiroteo, de Marc Seguí, y Pedro elige September de Earth, Wind and Fire.

Seguro que estas recomendaciones las tienen en cuenta los editores del programa, con los que siempre descubrimos grandes joyas musicales que acompañan a los reportajes que nos descubren grandes historias de Canarias. Ese es el ADN del formato y también el de Pedro y Wendy. «Tanto Pedro como yo somos fieles defensores y amantes de lo nuestro, de nuestra idiosincrasia y de Canarias», nos cuenta Wendy.

Tal es el grado de conexión entre los presentadores y los protagonistas del programa que en numerosas ocasiones se ven reflejados en ellos: «Muchas veces digo, yo soy aquel señor porque me representa», nos revela la presentadora. Este grado de empatía no es casual, es más bien causal, por la forma que ambos han sido criados por sus familias.

«Los dos somos del 90. Hemos tenido infancias o núcleos familiares muy similares. Nos hemos criado en ámbitos rurales, de pueblo, de abuelas, de madres, de toda la vida. Aunque nosotros ahora pertenecemos a otra generación, lo tenemos como en el ADN», añade.

Pese a que sus primeros años transcurrieron en islas y localidades diferentes, Wendy en la Guancha, en Tenerife, y Pedro en Tías, en Lanzarote, comparten códigos que solo tienen aquellos que han crecido en entornos muy canarios, «incluso muchas de nuestras conversaciones son un poco hablando en ese tono, con esas palabras y con las expresiones que podría decir tu madre o tu abuela como ‘Si vas a hacer café para mí sola, no hagas’», explica la periodista.

Precisamente por eso les preguntamos por destinos en los que perderse en el Archipiélago. Pedro no ha podido evitar recomendar la isla de Lanzarote en su totalidad, el conejero es un embajador de su tierra, pero fuera de su amada isla nos recomienda Tazacorte, en La Palma. Wendy, por su parte, nos cuenta que ama El Hierro, un lugar en el que consigue respirar paz y desconectar del todo, por eso en un futuro le encantaría tener una casa allí.

Y al preguntarles por destinos fuera de Canarias, el lanzaroteño tira para el norte. «He estado en muchos sitios, pero un destino que a mí me marcó en su momento y al que quiero volver porque quiero verlo con otra perspectiva y aprovechar mucho más, es Estocolmo, la capital de Suecia, me encantó. De hecho, siento como una fascinación por los países nórdicos, que no sé si es por su bienestar social o por los países en sí, me gustaría hacer una ruta por toda Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca», nos confiesa.

Wendy recuerda con mucho cariño sus viajes a Quebec, en Canadá, y la Taormina, en Italia, pero este verano recorriendo los pueblos del pirineo aragonés en carretera sintió una conexión muy especial. «Me vi sentada en una de esas casas de piedra a los pies del Pirineo, en la que solo se escuchaban los pajaritos. El típico pueblo de piedra, el típico callejón lleno de geranios. Era tan bonito, tan idílico, que dije: ‘qué bonita tiene que ser una vejez aquí’», nos cuenta la presentadora con las pupilas iluminadas.

Hay algo de esos pueblos que le retrotraen a su niñez, «el olor a comida, la tele de fondo, las ventanas abiertas, la ventita. Es que yo soy una nostálgica empedernida, una melancólica - nostálgica», concluye Wendy.

Aprovechamos este momento para mirar el mar y disfrutar de este paseo mañanero por el que hemos liberado nuestras agendas. Este es uno de los grandes placeres de Pedro. Esa conexión con el mar que valora mucho el que ha vivido fuera mucho tiempo.

«La playa es mi lugar de desconexión, un espacio para evadirme y respirar. Lo hago aunque el tiempo no acompañe, si no puedo bañarme necesito sentarme en la arena y pasar ese ratito hablando conmigo mismo. Necesito ver el mar para mantenerme en el eje, es una cuestión de sanación», nos confiesa.

Esa panorámica del mar termina siendo el ancla que necesita para su estabilidad mental, justo como el ancla que tiene tatuada en su pie, un tatuaje que comparte con Wendy. El conejero lo tiene en el tobillo derecho y la tinerfeña en el izquierdo, pero no es que se hicieran esta ilustración juntos, ambos se hicieron ese diseño años antes de conocerse y un día se dieron cuenta de esa hermosa coincidencia.

Para Wendy, ese ancla que la mantiene siempre los pies en la tierra es su perro Coco, cuya inicial también se tatuó recientemente. «Mi Coco es mi mejor amigo y lo será siempre, Coco es mi calma. Hay una conexión muy especial con él», afirma la presentadora. Además es muy curiosa la historia de cómo llegó Coco a su vida: una protectora lo llevó al plató de del programa que presentaba hace nueve años para que algún espectador lo adoptara y al final fue ella quien se lo quedó tras sentir un flechazo.

Pero la televisión no solo le ha dado una carrera y un mejor amigo perruno, sino también a su compañero de vida, «yo a la tele le debo media vida, porque yo a día de hoy vivo en Gran Canaria, eché raíces aquí y tengo la familia que tengo y tengo lo que tengo gracias a la tele. Tanto a mi marido como a mi perro los conocí allí, soy quien soy, gracias a Televisión Canaria», afirma Wendy.

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Ese idilio de amor con la Televisión Canaria seguirá dándonos muchos más capítulos en las vidas de nuestros dos protagonistas, porque mañana no solo empieza una nueva temporada de Ponte al día, empieza un capítulo en blanco que rellenarán con historias apasionantes de lunes a viernes de 12-14:30.