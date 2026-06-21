Tulipomanía, el primer crac bursátil

Quizá el crac bursátil más conocido por todos sea el de 1929, desencadenado tras el colapso masivo de la bolsa de valores de Estados Unidos, que dio lugar a una crisis económica mundial conocida como la Gran Depresión. Sin embargo, aunque es el más estudiado, no fue el primero.

Para encontrar el primer gran crac bursátil de la historia hay que remontarse a 1637, en los Países Bajos, durante la llamada «tulipomanía». En ese contexto, se llegó a vender un lote de 99 bulbos de tulipán por 90.000 florines. Para hacerse una idea de la magnitud de esta cifra, el salario medio mensual de un ciudadano holandés rondaba los 150 florines. No en vano es considerada la primera gran burbuja especulativa de la historia.

Un día después de esta importante transacción, se puso a la venta un lote de medio kilo de bulbos de tulipán por 1.250 florines, pero no encontró comprador. El aumento del precio no respondía al valor real de la flor, sino a la expectativa de que al día siguiente alguien estaría dispuesto a pagar más. Ese entusiasmo colectivo impulsó los precios a niveles desorbitados y completamente alejados de la realidad, hasta que la demanda se desvaneció, los compradores perdieron interés, las ventas se paralizaron de golpe y el mercado terminó por colapsar. A partir de este momento se desató una gran crisis económica en la zona.

Para comprender cómo se llegó a esta situación, es necesario observar primero que los Países Bajos fueron uno de los territorios con mayor prosperidad económica en la Europa del siglo XVII. Este éxito impulsó un crecimiento sostenido tanto de la población como de los ingresos. Entre las medidas adoptadas para fomentar el desarrollo económico destacó la creación de ferias en ciudades como Ámsterdam o Amberes, donde surgieron las lonjas de contratación, consideradas el antecedente directo de las actuales bolsas de valores.

Pero ¿por qué el tulipán? En un contexto de prosperidad económica sin precedentes, su bulbo se convirtió en un símbolo de riqueza y estatus. Ante una demanda creciente, los cultivadores comenzaron a pagar precios cada vez más elevados, hasta alcanzar cifras cercanas a los 1.000 florines hacia 1636. Este fenómeno dio lugar a un intenso comercio especulativo en torno al tulipán. Personas de todos los estratos sociales querían invertir en estas flores, llegando incluso a vender propiedades para poder adquirirlas. Un bulbo podía cambiar virtualmente de manos hasta 10 veces en un día, generando beneficios en cada intercambio.

Sin embargo, los más prudentes empezaron a percibir que esa tendencia alcista no podía sostenerse indefinidamente y comenzaron a actuar con mayor cautela. Cuando el interés por comprar tulipanes desapareció de forma repentina, como señal del agotamiento del mercado, muchos intentaron vender sus bulbos antes de que los precios cayeran aún más, lo que terminó por desatar el pánico.

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Todos aquellos comerciantes que dependían exclusivamente del comercio de bulbos vieron cómo su sustento se desmoronaba en cuestión de horas.