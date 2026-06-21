El club de la ciencia

«La Ilustración es ‘la salida de la humanidad de su autoculpable inmadurez’, de su ‘perezosa y cobarde’ sumisión a los ‘dogmas y fórmulas’ de las autoridades religiosas o políticas». (Immanuel Kant, 1784)

Hace ahora 275 años, en 1751, Diderot y D’Alembert, actuando como editores, publicaron el primer tomo de su Enciclopedia (La Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers), que no fue solo un conjunto de libros: fue el «manual de instrucciones» de la modernidad. Representó el mayor esfuerzo de la época por sistematizar el conocimiento humano bajo la luz de la razón en una obra monumental que constaba de 27 volúmenes, contenía setenta y dos mil artículos, más de dieciséis mil páginas y diecisiete millones de palabras, desplazando la autoridad ciega de la Iglesia y la monarquía absoluta hacia el pensamiento racional de cada uno de sus lectores.

La Enciclopedia se abría con un discurso de presentación sobre las intenciones de la obra redactado por Jean Le Rond D’Alembert (1717-1789), quien propone que todo el conocimiento humano emana de tres facultades del espíritu: la Memoria que da lugar a la Historia (sagrada, civil, natural); la Imaginación creadora de la Poesía (literatura, música, pintura, escultura); y la Razón, a quien debemos la Filosofía y las Ciencias (matemáticas, física, metafísica, ética). El discurso preliminar estableció las reglas de juego para la modernidad: libertad de pensamiento, rigor científico y una fe inquebrantable en que el conocimiento nos hace libres y más felices. Fue el golpe definitivo contra el oscurantismo, elevando la ciencia al centro de la civilización.

Por su parte, Denis Diderot (1713-1784) fue el editor principal que mantuvo el barco a flote durante las crisis. Su visión era «cambiar la forma común de pensar». Supervisó la mayoría de los artículos sobre economía, artes mecánicas y filosofía.

La nómina de sus colaboradores fue impresionante, cientos de personas participaron en la redacción de los artículos, ningún sector social o cultural quedó atrás y artistas, científicos, militares, gentes del clero, artesanos, filósofos y prácticamente todos los que tenían algo que aportar lo hicieron siempre y cuando compartieran el espíritu que animaba a la obra. Destacó por su dedicación Louis Chevalier de Jaucourt (1704-1780), al que se atribuyen 17.226 artículos, ¡y sin cobrar por ello!

De los restantes, recordamos más a unos que otros y siempre hay que citar a Voltaire, uno de sus inspiradores, que colaboró con numerosos artículos. Su estilo mordaz y su lucha contra el fanatismo religioso le dieron a la Enciclopedia su tono de tolerancia civil y libertad de expresión, lo que probablemente hizo que en 1759 la obra fuera incluida en el Index Librorum Prohibitorum (libros prohibidos por la Iglesia) y se revocó su permiso de impresión. También es necesario referirse a Rousseau, uno de los más incisivos, quien sugirió que el poder no emana de Dios hacia el Rey, sino del pueblo hacia sus gobernantes mediante un acuerdo (también esto produjo consecuencias ya que en 1752 el Consejo del Rey prohíbe los dos primeros volúmenes por considerarlos subversivos), aunque hay que insistir en que el gran mérito de la obra fue conseguir cientos de colaboradores de valía.

Evidentemente, la Ilustración es también deudora de muchos otros pensadores, de antes y después de la publicación de la Enciclopedia, que fueron abriendo camino para conseguir una sociedad mayor de edad según el símil de Kant. Así, podríamos citar a John Locke, quien publicó en 1689 el Ensayo sobre el gobierno civil; a David Hume, con El Tratado de la Naturaleza Humana; a Montesquieu, con su obra de 1748, El espíritu de las leyes; a Adam Smith con La riqueza de las naciones; a Cesare Beccaria, De los delitos y las penas; al propio Immanuel Kant con su lema Sapere aude (Atrévete a saber). Los citados son solo una muestra de todos los que contribuyeron a este ambiente de apertura intelectual.

De la Enciclopedia nos dijo Denis Diderot: «Esta obra producirá seguramente con el tiempo una revolución en los ánimos, y espero que los tiranos, los opresores, los fanáticos y los intolerantes no ganen con ello». Si lo ampliamos a toda la Ilustración podemos afirmar que efectivamente produjo una auténtica sacudida sísmica que fracturó las bases sociales del Viejo Mundo y se desarrolló principalmente durante el siglo XVIII, conocido como el «Siglo de las Luces», bajo la premisa de que la razón humana podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía. La independencia de las colonias americanas, empezando por la de los Estados Unidos (1776), y la Revolución Francesa (1789) son en gran parte consecuencia de estos movimientos.

Su efecto fue conseguir una sociedad más madura, más activa políticamente, cambiar como fuente del conocimiento la tradición y la revelación divina por la razón y la ciencia, y fomentar la alfabetización y la instrucción para todos los ciudadanos como herramienta esencial para abordar la democracia y fomentar el espíritu crítico. Con esto se prometió a la humanidad un «progreso sin límites» y una «paz perpetua».

¿Qué ha pasado entonces para que Europa, la sociedad más avanzada del mundo, sufriera las guerras napoleónicas, un caótico siglo XIX, un horroroso siglo XX,...? Quizá no entendimos bien el mensaje o quizá este era demasiado optimista. Eso pensaban los posmodernos como Gianni Vattimo o Michel Foucault, mucho más escépticos e individualistas. Sin embargo, objetivamente nunca hemos vivido en una sociedad, heredera de la Ilustración, tan madura, tan celosa de sus derechos y, en definitiva, tan democrática, aunque evidentemente mejorable, como la actual.

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N. del A: El opúsculo de Immanuel Kant titulado ‘Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?’, se localiza libre en internet. También el ‘Discurso preliminar de la Enciclopedia’ de Jean Le Rond D’Alembert. Ambos, muy aconsejables.