Rafael Pérez: «El equivalente histórico de la revolución de la IA es la metalurgia»

Dice el estereotipo que los canarios son habladores. ¿Quién fue el culpable de que el teléfono llegase tan pronto a las Islas, casi al mismo tiempo que en la Península?

El desarrollo comercial del teléfono es a principios de la década de 1895. Ya hubo los primeros ensayos que se hicieron en La Laguna y tal. Es muy cercano en el tiempo. La primera llamada fue en La Palma, pero enlaces entre islas no hubo hasta 1929. Conectar Canarias entre sí era prácticamente imposible en esa primera época. Muchas veces esas conexiones entre teléfonos eran incluso enlaces privados, es decir, gente que se ponía un teléfono entre su casa y un almacén, o entre su casa y un puerto. Ese fue el origen, por ejemplo, de una compañía telefónica en Arucas: la unión de muchas líneas privadas, de gente que tenía compañías de plátanos con los almacenes. Y luego ya dieron servicio telefónico.

Acotar el marco entonces será difícil pero, ¿no hay ningún registro de una primera llamada como tal?

Se hizo en la Universidad de La Laguna. Y fue un ensayo, o sea, fue enseñar la tecnología. Entonces, alguien trajo un teléfono, supongo que lo conectarían entre dos habitaciones, que era lo que se hacía entonces, y se hacía un ensayo de hablar de una habitación a otra para demostrar la capacidad que tenía el invento.

Cuando ni siquiera se había dado un desarrollo de la red de carreteras...

Y solamente había una línea de teléfono, que era la que llegaba hasta Canarias, que salía de Las Palmas de Gran Canaria y llegaba hasta Sardina del Norte, en Gáldar, y poco más. Es que no había muchas más líneas de comunicación. Y luego el teléfono, lo que se hizo fue sobre todo cablear las PPCDA, que fue la primera compañía telefónica de Tomás Miller y compañía. Fue una empresa pionera en España.

¿Qué confusión hay entre patente e invento?

El primer teléfono en comunicarse en Canarias fue de los modelos que están cubiertos por la patente de Bell. Lo que pasa es que antes de Bell ya había teléfonos. Había por lo menos un modelo, que era una cosa que patentó un italiano, se llamaba Antonio Meucci, y Stenberg la patentó. Cuando llegó a Nueva York, Stenberg vivía en La Habana, que entonces era territorio español. Y luego, cuando no pudo renovar la patente, fue cuando se presentaron dos patentes a la vez. Una que presentaba Bell y otra que presentó la Western Union. Estuvieron compitiendo, estuvieron en juicios casi dos años, para ver quién era el que tenía la primacía. Al final de eso, la Western Union casi renunció a la patente porque no le veía sentido comercial, y fue cuando realmente se quedó Jan Bell con la propiedad del modelo.

Esa batalla legal es famosa. ¿Qué opina usted? ¿Quién inventó el teléfono?

Si tengo que decir uno de los tres, diría que Antonio Meucci. El trabajo de Antonio Meucci es muy anterior. Además, Stenberg lo hizo por razones muy particulares, porque su mujer era una persona discapacitada, entonces no podía moverse, y le hizo un teléfono para poder comunicarse con ella. Mientras él trabajaba en un teatro, y así para poder hablar con ella, o que ella se pudiera comunicar con él, diseñó un teléfono, que fue el primer modelo que se hizo, y luego se patentó. Esa patente al final decayó, y en las oficinas de patentes había abogados cuyo trabajo era ver las patentes que estaban a punto de retirarse. Entonces, todo eso hace que fuera la casualidad de que el mismo día y casi a la misma hora se presentaran dos patentes iguales, o muy parecidas.

¿La tecnología sigue siendo un terreno en el que gana quien tiene más recursos?

A ver, en esto, como en otras cosas, se aplica la regla de Orella. Hay muchos ejemplos en tecnologías más modernas, también de inventos, en los que al final lo que se ha patentado no es lo bueno, sino lo que tenía un desarrollo comercial más grande. Desde los videorreproductores hasta los códigos QR. Entonces ha habido una historia de patentes que al final hace que no se usara o no se desarrollara el modelo más adecuado o más desarrollado, sino el que comercialmente tuvo más apoyo.

¿Ocurrió también con los móviles?

Tú usas una tecnología porque es la que está comercialmente más disponible, porque tiene detrás una empresa, pero no porque necesariamente sea la mejor. Y muchas veces incluso está disponible porque hay empresas que han hecho un esfuerzo, incluso perdiendo dinero al principio, para ponerla disponible en el mercado, con la esperanza de ganarlo después.

En Canarias, ¿cuándo empezó a expandirse la tecnología y a llegar a la ciudadanía? ¿Cuándo dejó de ser algo propio de gente adinerada?

La primera compañía es de 1890, más o menos. Entonces, en esa época, primero en Las Palmas de Gran Canaria, después en Santa Cruz de Tenerife, se fueron construyendo compañías que normalmente eran de gente adinerada, porque el teléfono era una cosa cara y además era un signo de distinción, una cuestión social tener teléfono. La mayoría de la gente que tenía teléfono no eran personas físicas, eran locales. Eran, por ejemplo, desde las administraciones, la capitanía, el ayuntamiento. Luego comercios, sobre todo aquellos que tenían esos almacenes, y luego los llamados profesionales liberales, médicos, abogados y demás. Entonces, realmente en esas primeras épocas el número de personas privadas que tenían teléfono era, a lo mejor, el 20% de las líneas.

¿La innovación tecnológica siempre ha llevado apellido inglés?

Sí, bueno, de hecho, el primer servicio en Las Palmas, la primera compañía, era la de los Miller. Luego, después de eso, en Santa Cruz de Tenerife sí fue una agrupación de gente, de locales, o sea, de gente de allí, de burgueses de la ciudad, que crearon ese servicio. Y posteriormente, más adelante, ya fueron algunas administraciones; Correos también empezó a hacer alguna cosa de estas, pero era muy disperso. Fíjate que la legislación en España era muy complicada, no había una legislación unificada que permitiera crear un servicio telefónico.

Y ya yendo a la actualidad, usted trabaja en tecnología fotónica, que es comunicación a través de la luz. ¿Puede tener cierto parecido?

Todo lo que se hace, toda la telefonía, es a través de fibra óptica. Lo único que hacemos es comunicación sin fibra, para ciertos enlaces, que son enlaces inalámbricos, para ciertas aplicaciones. Pero el principio es el mismo. Es emitir luz, que al fin y al cabo es una onda electromagnética, y se emite y se recibe. No ha cambiado tanto. Porque también en lo que se hacía en los primeros teléfonos había lo mismo. Es una señal electrónica que se mandaba por un cable y se recibía. La tecnología, al menos en ese punto básico, no ha cambiado tanto. Ha cambiado mucho toda la electrónica de alrededor, todo el servicio de soporte, toda la automatización.

¿En qué prototipos se afanan ahora en los laboratorios de la ULPGC?

En comunicaciones vehiculares, es decir, aplicar esa tecnología a sistemas de conducción automática. Estamos también trabajando en un proyecto que es para un satélite. Es un sistema que lo que pretende es reducir el peso de un satélite, de una aeronave, a base de quitar cables. Es decir, si puedes hacerlo de forma inalámbrica, pues no tienes que poner cable ni filbeo. Y es más fácil y más barato. Y por otro lado, también tenemos otro proyecto que estamos aplicando estas tecnologías también al sector del turismo. Se llama Gemelos Digitales.

¿Y qué significa?

Un gemelo digital es algo que emula el comportamiento de las personas que trabajan en un sitio. No con el fin de sustituirlo, no me entiendas mal. No se trata de sustituir a las personas, sino de ver cómo hacen su trabajo para optimizarlo. De forma que tú puedas detectar, por ejemplo, si tú llevas muchas horas trabajando y con unas condiciones de iluminación regulares, o tienes más humedad, o tienes más calor o más frío, ver cuáles son los efectos fisiológicos en el resultado del trabajo.

Con la inteligencia artificial hemos topado.

Ahora todo tiene que ver con inteligencia artificial. Porque, a ver, la inteligencia artificial es una herramienta. Entonces, es como decir que tiene que ver con ordenadores. Es que todo se usa, todo se basa en esto. Es una herramienta transversal a todo lo que hacemos. Los sistemas en los que tú te comunicas en lenguaje natural con un sistema son de hace seis años. Los chatbots no son realmente inteligencia artificial porque eso no es generativo. O sea, eso era más parecido a una caja. Pero la máquina no pensaba, no generaba nada. Simplemente se limitaba a buscar la respuesta más parecida a la pregunta que tú le estabas haciendo.

Siga.

Kasparov era un jugador de G-12. En el año 2004 fue un hito porque le ganó un ordenador. Entonces se hizo un ordenador que era Deep Blue. A ese ordenador lo que se le hizo fue programarle todas las partidas posibles. O sea, se le metieron todas las jugadas posibles y el ordenador iba seleccionando en cada jugada cuál era la más adecuada. Ahora se ha hecho un sistema de inteligencia artificial que ha ganado a esas máquinas. A ese sistema de inteligencia artificial, lo único que se le ha dicho es cuáles son las reglas de la G-12. A partir de eso, él ha deducido las jugadas. Esa es la diferencia entre una cosa y otra.

No pretendo que tenga la bola mágica y me cuente el futuro, pero ¿hacia dónde va la tecnología?

Tenemos por delante un futuro muy excitante en cuanto a tecnología porque están pasando muchas cosas a la vez. La inteligencia artificial, es una revolución tremenda, que todavía no sabemos hasta dónde llegará. Tenemos por otro lado otra revolución en ciernes, que es la cuántica y la genética. Entonces, probablemente vayamos también a una mezcla entre genética y programación. Es decir, que podemos programar genes para hacer cosas o para curar cosas. Todo eso también unido a otra cosa que está en ciernes y que llegará pronto, que es la energía de fusión. A pronto me refiero, a lo mejor está en 15 años. Va a ser un cambio radical de cómo concebimos el mundo hoy en día.

¿El salto de la IA se puede vivir como algo comparable al avance que supuso en su día la aparición del teléfono?

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Mucho más grande. Si tienes que buscar un equivalente histórico a esto, yo te diría que lo más parecido es la metalurgia. Es decir, de repente aprendemos a manejar metales, y entonces con eso puedes hacer un montón de cosas. El cambio del neolítico a la edad del 11 es lo más parecido a lo que podemos vivir ahora con la inteligencia artificial. Es un cambio completo de paradigmas.