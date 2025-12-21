El ejercicio físico, el mejor regalo de Navidad

La Navidad es sinónimo de festividades, celebraciones, y una deliciosa variedad de comidas que pueden hacer que muchas personas disfruten de una indulgencia culinaria durante estas fechas. Sin embargo, entre las cenas familiares, los turrones, las galletas y los brindis, es común que surjan preocupaciones sobre el aumento de peso, especialmente cuando las celebraciones duran varias semanas. En este artículo, exploraremos cómo el ejercicio físico y una buena nutrición pueden ayudar a mantenernos saludables durante la temporada navideña y evitar que esos kilos de más se conviertan en una preocupación a largo plazo. Hablaremos sobre el impacto de la comida navideña en nuestro cuerpo y cómo, con pequeños ajustes, podemos equilibrar los excesos con hábitos saludables. ¡Es posible disfrutar de las fiestas sin perder de vista nuestro bienestar!

Según estudios realizados por la National Institutes of Health (NIH), el aumento de peso durante la temporada navideña es una realidad. En promedio, los adultos ganan entre 0.5 y 1 kg durante las vacaciones, aunque este número puede variar dependiendo de los hábitos personales. En un estudio publicado en Obesity en 2016, se encontró que un porcentaje significativo de las personas no solo ganan peso durante las fiestas, sino que también tienen dificultades para perderlo una vez que han pasado las celebraciones.

¿Qué sucede en nuestro cuerpo?

Durante las celebraciones, las comidas y bebidas son más calóricas de lo habitual. Por ejemplo, solo una porción de pavo con salsa puede aportar entre 300 y 500 calorías, mientras que un trozo de turrón puede sumar entre 250 y 400 calorías adicionales. Además, las bebidas alcohólicas, tan comunes en las reuniones festivas, pueden agregar un número significativo de calorías vacías a nuestra dieta sin aportar nutrientes esenciales.

Otro factor importante es el cambio en nuestros hábitos alimenticios. Durante las fiestas, es frecuente que la rutina diaria de comida saludable se vea alterada por tentaciones frecuentes. Resulta común ver mesas llenas de turrones, variedad de chocolates o polvorones. Es importante recordar que no es solo la cantidad de calorías lo que cuenta, sino también la calidad de las mismas. Muchas de las comidas navideñas están llenas de azúcares y grasas saturadas que no solo aumentan el riesgo de subir de peso, sino que también pueden afectar nuestra salud a largo plazo.

El mejor aliado

El ejercicio juega un papel clave a la hora de equilibrar las calorías consumidas y las quemadas, ayudando a prevenir el aumento de peso durante la Navidad. Aunque el tiempo y la motivación pueden verse afectados por las celebraciones, encontrar tiempo para hacer actividad física no tiene por qué ser complicado. Ser capaces de mantener, al menos, los 150 minutos de actividad física moderada por semana que la Organización Mundial de la Salud marca con mínimo necesario puede ser una gran estrategia.

Por otro lado, en esta época cobrará una enorme importancia mantenerse lo más activo posible, y aumentar lo máximo posible la actividad física no programada (NEAT). Actividades como subir escaleras, bailar, jugar con niños en un parque, pasear al perro o hacer la compra pueden ser sólo algunas actividades que nos ayuden a mantener un estilo de vida activo.

Finalmente, en el caso de estar llevando a cabo alguna práctica deportiva o acudir regularmente a algún centro deportivo, será importante mantener la regularidad y en caso de ser posible y tener la capacidad, no bajar la intensidad de los entrenamientos.

A continuación, compartimos algunos consejos prácticos para mantenerte saludable en esta época.

Controla las porciones.

No hace falta privarse de los alimentos navideños, pero controlar las porciones puede ser interesante. Opta por una porción pequeña de tu plato favorito en lugar de grandes cantidades.

Come despacio y disfruta.

A menudo, cuando comemos rápidamente, tendemos a consumir más. Tómate tu tiempo para saborear los alimentos conscientemente y disfrutar de cada bocado.

Incorpora alimentos saludables.

No todo tiene que ser indulgente. Asegúrate de incluir opciones saludables como vegetales o frutas en tus celebraciones.

Haz ejercicio de forma regular.

Aprovecha cualquier oportunidad para moverte. Camina en lugar de utilizar el coche o el transporte público, organiza una sesión de baile con amigos o realiza una rutina corta en casa.

Haz de tu bienestar una prioridad.

La Navidad debe ser una época de disfrute, pero también es importante cuidar de ti mismo. Planificar con anticipación y mantener hábitos saludables te ayudará a mantener el equilibrio.

Conclusión: ¡Disfruta de la Navidad sin culpa!

La Navidad es una temporada para disfrutar de la compañía de los seres queridos, celebrar tradiciones y, por supuesto, disfrutar de la comida. Sin embargo, es posible hacerlo de manera equilibrada, sin dejar de lado el bienestar personal.

Será clave no perder de vista la importancia del ejercicio físico y hacer elecciones alimenticias inteligentes y conscientes.

Con algunos ajustes y estrategias sencillas, podemos evitar que el aumento de peso navideño se convierta en un problema y asegurarnos de que, al comenzar el nuevo año, no solo tengamos recuerdos felices, sino también hábitos saludables que perduren.

Daniel Casado es graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte