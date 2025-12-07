Archipiélago nigromante

Olvídese de su yerno, su suegra, su jefe o su exnovia pues aunque se puedan haber ganado a pulso el título de brujo o bruja lo cierto es que en Canarias entre los siglos XVI y XIX el Tribunal de la Inquisición juzgó bajo la acusación de practicar brujería y hechicería a, entre otras, la grancanaria María García; Pedro Berruguero, morisco residente en Fuerteventura; la palmera Isabel Pérez; en Lanzarote a la esclava María Jiménez; Catalina Bella en Tenerife o en las islas de La Gomera y El Hierro a Pedro Yanes, Francisco Rodríguez, Ginebra de Acevedo o María de Tapia.

En total, el archivo del Santo Oficio recoge datos acerca de las más de 2.000 víctimas sentadas en el banquillo a lo largo de 400 años de las cuales 368 sufrieron castigos –327 eran mujeres– por comer carne los viernes de Cuaresma, recurrir a la superstición para curar a un hijo grávemente enfermo, bailar alrededor de una hoguera, tratar de encontrar un conjuro para impedir que sus amos continuasen maltratándolas o recurrir a plantas sanadoras.

Ser viuda, soltera u homosexual suponían también motivos suficientes para acabar sufriendo el escarnio de los inquisidores del Archipiélago que en las puertas de las iglesias colgaban listados donde aparecían los motivos por los cuales se dictaminaba su vinculación demoniaca y, por supuesto, sus nombres y lugar de residencia.

A finales del siglo XV surgen en Canarias las primeras denuncias de hechicería y ya en el XVI se empezó a hablar de brujería cuando se encontraron en Las Palmas de Gran Canaria varios cadáveres de niños que habían fallecido tras haber sido supuestamente chupados por brujas, actos que por su crueldad sólo podían ser atribuidos a quienes de manera caprichosa por parte de la inquisición habían sido señaladas como peligrosas nigromantes.

Utilizar el término caprichosa para definir aquellas decisiones no es en absoluto gratuito.

«Temerse la venganza de alguna afrenta; haber sido castigado con anterioridad como brujo o hechicero o tener ya esa fama» eran algunas de las pistas incluidas en el decálogo propuesto por la iglesia de cara a descubrir posibles hechiceros, un documento donde también se recomendaba «desconfiar de gentes que tengan algunos defectos o de quienes dicen hablar con las ánimas y el demonio».

No es disparatado relacionar semejante rosario de argumentos que como elementos de sospecha incluía, asimismo, vincular sanación con remedios naturales; la blasfemia y la herejía; ser «morisco», practicar «el judaísmo» o mantener vivas aquellas arraigadas tradiciones que otorgaban en las Islas un origen y poder divino a accidentes geográficos -roques, montañas, barrancos...- y bosques intransitables en los cuales, para colmo, habitaban peligrosos animales sanguinarios, con el hecho de que el Santo Oficio comenzara en 1488 a operar en las Islas, situando la sede de su tribunal eclesiástico en Las Palmas de Gran Canaria, sólo cuatro años después de la conquista de Gran Canaria y tras haber logrado la Corona de Castilla entre 1401 y 1405 derrotar a la población aborigen de Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro.

Los Reyes Católicos y la también católica iglesia de la época estaban hasta la mismísima laurisiva de la ancestral superchería local de majos, bimbaches y canarios además de hartos de la resistencia de gomeros, benahoaritas y guanches, cuyas Islas no sucumben a los asaltantes hasta 1488 en el caso de La Gomera, 1493 en el de La Palma y tres años después en el de Tenerife, eliminar las tradiciones de esos pueblos implicaba también el bloqueo a cualquier posibilidad futura de amotinamiento basada en el resurgir de un sentimiento identitario por parte de los pueblos oriundos del Archipiélago.

El primer inquisidor permanente de las Islas fue en 1505 el sacerdote Bartolomé López de Tribaldos quien llega a Canarias a raíz del alto número de procesos incoados en nuestra región.

Con el licenciado canónico comenzaron los procesos por los delitos más insospechados: un profesor de gramática, por ejemplo, sufrió prisión por decir a sus alumnos que la virgen María era de condición humilde o de baja estirpe y una mujer fue azotada por volver la cabeza al paso de la procesión del Corpus.

No obstante, hasta 1507 no se celebra en Las Palmas, concretamente en la plaza de Santa Ana, el primer auto de fe, nombre que recibían estas ceremonias públicas donde se proclamaban las sentencias a los acusados de herejía y demás crímenes contra la religión católica como ejemplo de escarmiento y reafirmación del poder del Santo Oficio y la Iglesia implicando abjuraciones –retractaciones–, penitencias o la quema en hogueras ante la población de la condenada, matiz a tener en cuenta pues de las 368 personas juzgadas en el Archipiélago por el tribunal eclesiástico sólo 41 eran varones.

Tribaldos en su función de servidor del Santo Oficio continuó con otros procesos donde se impartían castigos corporales, colocación de sambenitos en las iglesias, la incautación de bienes y humillaciones públicas para quienes caían en sus garras pero fue en 1513 cuando, en nombre de Dios, decide encender literalmente las terroríficas hogueras purificadoras condenando a quemar en Lanzarote al comerciante Alonso de Fátima por «regresar a berbería con sus padres renunciando a la fe católica».

El joven ardió en el quemadero situado en la trasera del convento lanzaroteño de Santo Domingo.

A Bartolomé López de Tribaldos le sustituye al frente del Santo Oficio en Canarias el cruel Martín Jiménez quien logra aterrorizar con sus brutales métodos a la población.

Tanto multiplica Jiménez los procesos en las Islas que acaba colapsando la capacidad de las cárceles de la Inquisición en el Archipiélago, un problema que subsana de forma sencillas: menos reos y más hogueras.

En 1526 decide quemar en persona a seis condenados, tres de ellos miembros de la misma familia: Alvaro González, Mencia Báez, esposa del anterior y el hijo de ambos, Silvestre, acusados de comer carne en viernes «e incluso en días de ayuno y vigilia de Nuestra Señora Santa María, madre de Dios». Por el mismo motivo arde en la pira Pedro González, natural de Ávila y verdugo de profesión, y el «hereje» Alonso Yáñez, labrador de Tenerife.

Si esas muertes resultan dantescas además de injustificables, el caso de los hermanos De Garza –Alonso y Constanza–ejemplifican la crueldad de la Santa Inquisición. Condenados por herejes, ambos arden en el centro de Santa Ana.

Arden que no mueren en la plaza ya que Alonso sí fallece pasto del fuego pero el óbito de Constanza había tenido lugar en prisión, nimio detalle para Martín Jiménez que decide quemar en público el cadáver de la joven.

La fascinación por las llamas del inquisidor mantenía espantada a la población del Archipiélago que vería arder un mes más tarde a Mencia Báez, acusada de confidente, y el cirujano de sevillano Diego Valera a quien el tribunal del Santo Oficio sentencia por hereje a pena de muerte.

La crueldad de Martín Jiménez fue de tal calibre que provocó incluso el valiente amotinamiento de los aterrados vecinos de la capital grancanaria y la posterior decisión por parte de las autoridades a solicitar a la iglesia que traslade al inquisidor.

Más o menos piadosos, otro de los inquisidores en Canarias fue Diego Osorio de Seijas.

Entre los miles de legajos que conforman el archivo del Santo Oficio de la Santa Inquisición de Canarias, cuya custodia corresponde al Museo Canario de la capital grancanaria, llama también la atención el caso de Isabel, esclava morisca que es juzgada en junio de 1570 «por ofrecer brujería para que sus amos la trataran bien», según detalla el expediente de esta joven mujer donde se incluyen los testimonios acusadores de «Juana, negra y esclava de Juan Martín Gallegos, así como de Bárbola, también esclava» al servicio del mismo propietario.

Salir a pasear por el bosque de noche y en solitario; leer –o haber leído– textos de autores paganos; intentar sanar a un hijo enfermo de gravedad con remedios naturales por parte de una desesperada madre y hasta hablar varias lenguas constituían motivos suficientes para ser condenadas por demoniacas.

Las historias de esas mujeres y hombres señalados o sacrificados por el Santo Oficio han ido construyendo, con muchas más dosis de fantasía que argumentos reales, la senda de leyendas del Archipiélago donde las brujas de la Laguna Grande, en La Gomera, conviven con la de Haría, en Lanzarote, o las de Telde, en Gran Canaria, donde casos como el de esta acusada de brujería se repiten por todo su territorio conviviendo en otras islas con historias misteriosas sobre recónditos lugares o inexplicables apariciones de quienes habitan el más allá.