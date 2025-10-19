Estadísticas del mundo

El 20 de octubre se celebra el Día Internacional de la Estadística bajo la dirección de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas. El lema para esta edición es «Impulsar el cambio con estadísticas y datos de calidad para todos». La siguiente celebración será en 2030.

Hay quienes dicen que la Estadística es la ciencia que demuestra que si yo me he comido un pollo y tú ninguno, hemos almorzado medio pollo cada uno. Pero, bromas aparte, la Estadística es una ciencia muy seria. Uno de los signos de la modernidad es que la realidad se describe mediante estadísticas, por lo que sin un conocimiento profundo de cómo se generan, cómo se tratan matemáticamente, a qué controles y normas se someten y cómo se muestran los datos, es difícil que entendamos todo su valor y que captemos toda la información que encierran.

Así, las estadísticas fiables y comparables son fundamentales para la toma de decisiones informadas en gobiernos, empresas, e incluso en cuestiones que afectan personal e individualmente a los ciudadanos. Constituyen la base para comprender fenómenos globales complejos, monitorear el progreso hacia objetivos de desarrollo críticos y diseñar políticas públicas efectivas.

El sistema estadístico global opera bajo un marco ético y profesional compartido, integrado en los «Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales» de las Naciones Unidas. Estos principios, adoptados inicialmente por la Comisión de Estadística de la ONU en 1994 y posteriormente aprobados por la Asamblea General de la ONU en 2014, sirven como base para garantizar la relevancia, imparcialidad y accesibilidad de las estadísticas oficiales en todo el mundo.

Los principios clave incluyen: Normas Profesionales y Ética, ya que para mantener la confianza pública, las agencias estadísticas deben decidir sobre los métodos y procedimientos en la recopilación, procesamiento, almacenamiento y presentación de datos, basándose estrictamente en consideraciones profesionales, incluidos los principios científicos y la ética profesional.

Rendición de Cuentas y Transparencia: Las agencias estadísticas deben presentar información sobre sus fuentes, métodos y procedimientos de acuerdo con los estándares científicos para facilitar la correcta interpretación de los datos.

Confidencialidad: Los datos individuales recopilados con fines estadísticos, ya sean de personas físicas o jurídicas, deben ser estrictamente confidenciales y utilizarse exclusivamente para fines estadísticos.

Cooperación Internacional y uso de Estándares Internacionales: Adicionalmente, necesitamos que los datos se presenten de forma que sean comparables a todos los niveles, así las estadísticas internacionales dependen en gran medida de la adopción de estándares y clasificaciones comunes. Estas herramientas proporcionan un lenguaje universal para los datos económicos y sociales, permitiendo la agregación y el análisis en diversos contextos nacionales. Este es un punto «caliente» de la cuestión, ya que algunos Estados, o no son capaces de cumplir adecuadamente, o prefieren presentar los resultados de forma que aparezcan favorecidos en la comparación internacional.

Con el cumplimiento de estos principios, las estadísticas se vuelven un bien público vital, fomentando la transparencia y la rendición de cuentas en la gobernanza. Sin ellos, las estadísticas se tornan ineficaces y hasta torticeras. ¿Quién se puede fiar de unos datos mal recogidos, mal tratados u orientados ideológicamente? La pérdida de confianza sería general y haría estéril el esfuerzo y el dinero invertido en publicar esas estadísticas. Esta confianza no es solo un ideal abstracto; es un requisito previo práctico para que los ciudadanos y las empresas proporcionen voluntaria y de forma precisa los datos que constituyen la materia prima para las estadísticas de calidad, y aseguran que las estadísticas oficiales sigan siendo una fuente creíble e imparcial de información para el bien público.

En España y en Canarias tenemos un buen nivel de cumplimiento de estos principios, y tanto el INE (Instituto Nacional de Estadística) como el ISTAC (Instituto Canario de Estadística) nos ofrecen un acceso fácil a través de sus webs a la mayor parte de los datos que pueden interesarnos para el seguimiento de la actualidad. Acuérdese, por tanto, de compartir el pollo que se va a comer. Es más saludable y hará cierta la estadística resultante.