Pasarelas de despegue

Como si de auténticas pistas de despegue se tratase, las pasarelas canarias de moda se han convertido en herramientas excelentes para apoyar un sector cuya actividad aporta el 2,8% al Producto Interior Bruto (PIB) y genera el 4,1% del empleo regional. Además, proyectos como Isla Bonita Moda, Gran Canaria Moda Cálida Swim Week, Tenerife Moda, El Hierro Moda con Alma, Fuerteventura Fashion Week o, entre otras, Lanzarote Fashion Weekend destacan por su papel en la promoción exterior del Archipiélago.

Nunca antes se había mimado tanto la creatividad de diseñadores de las Islas como durante la última década, aunque los profesionales del sector consideran que aún quedan medidas efectivas por ejecutar —desde los elevados costes de producción, al incremento del transporte y a sus impuestos aparejados pasando por las complicaciones aduaneras—, quejas que sin embargo no han impedido que nombres como, por ejemplo, el tinerfeño Sedomir Rodríguez de la Sierra, el grancanario Pedro Palmas, el palmero Andrés Acosta o el lanzaroteño Oswaldo Machín sean hoy banderas del talento isleño en moda de baño, nupcial, prêt-à-porter o infantil, sin olvidar las propuestas de distintas firmas de complementos tanto en joyería como en la elaboración de bolsos, carteras, tocados, pañuelos, sombreros e incluso calzado made in Canarias.

La industria de la moda en el Archipiélago, que aporta solo en impuestos alrededor de seis millones de euros a las arcas de las Islas, tiene en el programa Gran Canaria Moda Cálida uno de sus referentes más importantes, al tratarse del programa más longevo impulsado por los respectivos cabildos de cada isla.

El programa Gran Canaria Moda Cálida nació en 1996, pero no fue hasta 1999 cuando se realizó el primer desfile en el edificio Elder de Las Palmas de Gran Canaria, aunque distintos creadores de la isla venían participando en ferias de industria textil en países como Alemania desde el primer año.

La industria de la moda en las Islas representa el 2,8% del PIB canario, genera el 4,1% del empleo regional y origina unos seis millones de euros en impuestos

Así, las más de dos décadas y media de historia de esta iniciativa sirven de ejemplo para entender la evolución de la moda en nuestra región.

Ezequiel Ramírez, Cristina Reyes, Inés Jiménez, Juan Domínguez y Minerva Alonso son los nombres de los consejeros de Industria y Comercio del Cabildo de Gran Canaria que apostaron por este proyecto, cuyo gran salto internacional se produce con su traslado al municipio turístico de San Bartolomé de Tirajana.

Casi nadie duda de que haber relacionado moda de baño con una localidad que recibe millones de turistas anuales fue una buena idea, pero dicha mudanza supuso alejar ese evento del público insular, una decisión distinta a la de quienes impulsaron Tenerife Moda, pasarela que nace en el 2000 con el Centro Internacional de Ferias y Congresos de Tenerife, también conocido como Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, como epicentro de los desfiles y espacio de exhibición para actividades vinculadas a la industria: fotografía, peluquería, artesanía, maquillaje, costura, producción...

Basándonos en cifras, ese traslado al sur grancanario —primero en el entorno del Faro de Maspalomas y después en su actual sede en Expomeloneras—, donde el montaje de la pasarela y servicios asciende a 500.000 euros anuales, es una cantidad justificada, por ejemplo, por los 3,3 millones de impactos en 2024 en redes sociales, un incremento del 35% respecto a la edición anterior, sin olvidar que durante la semana de la pasarela más de 22.000 usuarios accedieron a la web oficial del evento, siendo España el principal país de origen de las visitas, seguido de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia, Francia y Brasil.

Los datos económicos de Tenerife Moda, un proyecto que tiene como figura imprescindible al consejero del Cabildo tinerfeño Efraín Medina, cabeza y corazón de esta iniciativa, reflejan que en cada edición la pasarela genera una media de 13 millones de euros en beneficios.

Son las firmas participantes, en torno a 35 por año, las que, lógicamente, a través de dicho evento obtienen mayor rentabilidad.

La también denominada Semana Internacional de la Moda puede presumir, asimismo, de haberse posicionado en redes sociales como una excelente herramienta promocional tanto para los creadores tinerfeños como para vender las bondades de la isla.

Hace sólo cuatro años se estimaba que el impacto en RRSS de Tenerife Moda tuvo un alcance viral de más de siete millones de publicaciones solo en Facebook durante 28 días, lo que evidenció una alta interacción con la audiencia. Ese éxito se dio a pesar de la pandemia y se centró en la promoción de la moda local y sostenible en la isla canaria.

Tanto Tenerife como Gran Canaria cuentan con otras pasarelas vinculadas o no a sus respectivos proyectos de apoyo a la moda, destacando en el caso de la primera el show Tenerife Fashion Beach Costa Adeje, que tendrá lugar entre el jueves y el sábado próximo, mientras que la Gran Canaria Bridal Collection, centrada en la moda nupcial y cuyos desfiles se celebran anualmente en la capital de la isla, se ha posicionado como referente nacional e internacional de ese sector de negocio.

En 2024, el impacto en redes sociales de Gran Canaria Moda Cálida fue de 3,3 millones y Tenerife Moda genera de media en cada edición un negocio de 13 millones de euros

Sin salir de Gran Canaria, la iniciativa Moda Calada de la Villa de Ingenio, dedicada a la tradicional técnica del calado en dicho municipio y que ya tiene a sus espaldas veinticuatro ediciones, cuenta, asimismo, con una enorme aceptación.

Un lugar destacado tiene también en La Palma la programación de Isla Bonita, un proyecto que gracias a la labor de Alejandro Llovel, su anterior director, de quien tomó el testigo el prestigioso diseñador palmero Andrés Acosta, se ha ganado por méritos propios un lugar en la escena nacional e internacional de la moda.

Con la llegada de Alfonso Cabello a la presidencia de Proexca, empresa pública adscrita a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, cuyos objetivos prioritarios son promover y atraer inversiones estratégicas hacia las Islas, la industria de la moda en el Archipiélago ha comenzado a escribir una nueva e histórica página con la adhesión bajo la marca única Canarias Islas de Moda de los diseñadores integrados en los proyectos impulsados por cada cabildo.

El también vicepresidente del Gobierno regional está convencido no sólo del talento creativo del Archipiélago sino de su capacidad para generar más ingresos tanto a los diseñadores como a la economía de las Islas.