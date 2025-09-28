Jose Toledo: «Estar presentes en todos los rincones de Canarias tiene mucho tirón»

Un año después de su estreno, Entre Nosotras regresa a TV Canaria. ¿Satisfecha?

Mucho. De lo conseguido en nuestra primera etapa y de comenzar este fin de semana. Hemos conseguido hacernos un hueco en el salón de los hogares canarios y sentimos que la audiencia nos arropa. Estamos muy contentos.

¿Qué ha supuesto para usted en lo profesional la aceptación del magacín por parte de los espectadores de las Islas?

Pues todo un reto. Salir de mi zona de confort. Un magacín de tres horas en directo conlleva mucha exigencia; mucha atención y energía. Un trabajo que no por intenso es menos atractivo, sino todo lo contrario: me anima a sacar lo mejor de mí y lo disfruto muchísimo, máxime con los compañeros tan increíbles que me rodean delante y detrás de las cámaras. Estoy aprendiendo mucho.

Y en lo personal, ¿qué significa para Jose Toledo haberse reencontrado con su tierra?

Canarias nunca ha dejado de estar presente en mi vida. En lo personal: porque aquí está mi familia y es mi destino de vacaciones; en lo profesional: porque aquí he participado en grandes eventos como el Carnaval, las Campanadas de fin de año, Gran Canaria Moda Cálida, festivales de cine… Ahora bien, Entre Nosotras es diferente. Vivir aquí me está dando la oportunidad de conocer en profundidad el Archipiélago; su folclore, por ejemplo, y sus fiestas populares. Me maravilla la diversidad de nuestras tradiciones. También la enorme oferta musical que hay, hacer nuevos amigos... ¡¡Y disfrutar del mar más a menudo!!

¿Ha notado cariño entre el público de las Islas desde su retorno a Televisión Canaria?

¡Muchoooo! Me encanta que se dirijan a mí y me digan con complicidad ‘Entre Nosotras’ mientras me guiñan un ojo (sonríe) desde un coche cuando coincidimos en un semáforo. Me siento muy querida.

¿Cuál cree que son las claves que han permitido a Entre Nosotras calar entre los espectadores de la cadena autonómica?

Creo que nuestra presencia en todos los rincones del Archipiélago compartiendo todas las festividades tiene mucho tirón. Hacernos eco de las preocupaciones del ciudadano y sus demandas así como los testimonios inspiradores de canarios que han pasado por plató, también ayuda. Pienso que más que claves, es el conjunto del programa en sí. Desde la imagen, el grafismo, la sintonía… Todo suma y es importante. El equipo técnico y humano es increíble. La redacción, bajo la batuta de Mariola Pestana, es pura ilusión y empuje buscando siempre lo más atractivo para el espectador y lo que más pueda interesarle. Nuestros reporteros, fuera de serie, y luego los que estamos en plató, que hacemos de cordón umbilical con la audiencia. Diría que la clave es formar un equipo donde se respira buen ambiente.

¿Qué destacaría del equipo y especialmente de sus compañeras Jessica Déniz y Ana Trabadelo?

El equipo es en su mayoría muy joven, lo cual imprime mucha energía e ilusión. Como le decía, se respira un ambiente muy cordial y empatizo. Son muy cariñosos. Y de mis compañeras, qué puedo decir: ¡Son brillantes! De Jessica destacaría su curiosidad, está atenta a toda la actualidad. Trabadelo es la espontaneidad en persona, defiende cualquier cosa que le pongas pero yo me quedo con su vis cómica e ingenio y su cercanía con el espectador.

¿El público se va a encontrar con novedades en esta temporada o piensa que mejor no cambiar las cosas cuando funcionan?

Entre Nosotras seguirá apostando por las historias personales con entrevistas, sorpresas, reencuentros y homenajes, que seguiremos abordando alejándonos de cualquier tipo de sensacionalismo ni morbo. Además, esta temporada tanto yo como mis compañeras saldremos a la calle para entrevistar en un entorno personal e íntimo a algunos de los artistas más importantes que visitan Canarias y también apelaremos a la nostalgia de las Islas recordardo lugares, fechas o acontecimientos que han marcado las últimas décadas de la historia del Archipiélago.