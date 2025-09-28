Carlos Ventura: «El público valora que informemos sin caer en sensacionalismos»

Más allá de las tres presentadoras de Entre nosotras, usted se ha situado como el cuarto elemento imprescindible del magacín. ¿Contento con ese inesperado rol?

Contento se me queda corto. Estoy muy feliz. Y si tuviéramos que canarizarlo le diría que estoy privado. Este papel que me han dejado asumir para mí era una gran responsabilidad porque, de alguna forma, me ha colocado en un lugar que exige mucho y me ha obligado a explorar nuevas facetas mías que, de otra forma, quizás no hubiera podido explotar. Este rol me ha dado seguridad, me ha dado confianza, me ha hecho aprender, mejorar y me ha aportado infinidad de herramientas que pongo en marcha en mi día a día con el único objetivo de darle a quienes están al otro lado lo mejor de mí y de mi forma de entender mi trabajo. Jamás pensé que un programa como Entre Nosotras fuese a darme tanto como lo ha hecho durante la primera temporada y como espero que siga haciendo en esta nueva que estamos a punto de empezar. Entre Nosotras, desde luego, ha sido y será siempre un programa determinante en mi camino.

Arranca una nueva temporada del magacín. ¿Satisfecho? ¿Significa que el espacio ha calado entre los espectadores?

El espacio ha calado, sí, porque así es como me lo han hecho sentir en la calle. Recuerdo una vez en la que iba caminando y una señora se acercó a mí y me dijo: ‘Mi niño, qué buen programa están haciendo y cuanta compañía me hacen. No tenemos nada que envidiarle a los programas de fuera’. ¿Sabe una cosa? Sentí que me lo dijo con mucho orgullo pero sobre todo con mucho agradecimiento. Eso es lo que a mí me da satisfacción: que las personas que nos ven se sientan acompañadas, representadas en lo que hacemos, con nuestros aciertos y nuestros errores claro está, pero que ellos sientan que estamos ahí para informarles, para entretenerles, para acompañarles y para que ellos también se sientan representados por el programa que hacemos. Yo trabajo para que todos los que y las que eligen quedarse los sábados y los domingos con nosotros, una vez termine el programa, digan: ‘Qué ratito más bueno me han hecho vivir y qué rápido se me ha pasado la tarde’. Ellos nos regalan su atención pudiendo irse a otras cadenas. Así que yo espero que en esta nueva etapa que vamos a empezar, quienes nos ven cada fin de semana sigan estando ahí y continúen abriéndonos las puertas de su casa a través de la tele.

¿Cuáles cree que son las claves de este programa que se emite las tardes de los fines de semana en la Televisión Autonómica?

Considero que las claves de este programa son la naturalidad, la sencillez, la cercanía y la verdad. En Entre Nosotras hay mucha verdad y, además, creo que también la gran clave, lo que hace que la gente nos vea, es el equipo que lo formamos. Somos un grupo tan diferente el que hacemos este espacio que pienso que la audiencia se queda a vernos porque se identifica con muchos de nosotros. Habrá gente que se sienta muy representada en Jose Toledo, en Ana Trabadelo y en Jéssica Déniz, como también les puede ocurrir con Ibán Padrón o conmigo, pero también hay gran parte de la audiencia que se ve reflejada en Baby Solano y el resto de reporteras y reporteros que le dan una esencia única a Entre Nosotras; quienes salen a la calle a buscar historias para luego contarlas a través de sus ojos y su forma de entender la profesión. Somos un muy buen engranaje que esta temporada seguirá haciendo todo lo posible para que ustedes quieran dejarse acompañar por nosotras.

Usted, que cuenta con formación periodística, ¿qué importancia le da a la manera en la cual se aborda en Entre nosotras la actualidad informativa?

Creo que Entre Nosotras ha sabido tratar muy bien y ha estado muy a la altura de las circunstancias en lo que al tratamiento de la actualidad informativa respecta. Es una línea muy clara que siempre hemos tenido en cuenta en el programa. No hemos querido caer nunca en el sensacionalismo ni en el amarillismo, y siempre que hemos informado o hemos tenido que tratar alguna noticia, lo hemos hecho siendo plenamente conscientes del compromiso, transparencia y carácter de servicio público que tenemos y debemos tener siempre con los canarios y las canarias.