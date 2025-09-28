Ana Trabadelo: «Divertirnos en el plató nos permite transmitir a los espectadores nuestra energía»

Arranca una nueva temporada para un programa que en solo un año se ha convertido en uno de los favoritos de los espectadores de las Islas. ¿Contenta?

Muy contenta y muy ilusionada. Volver a Videre TV, la productora de Entre Nosotras, es volver a casa a hacer lo que nos gusta y tratar de divertirnos para transmitir esa energía a los espectadores. Pero además de contenta, también agradecida de poder seguir formando parte de un formato tan completo donde compartir las tardes con todas y todos los canarios que se suman a nuestra invitación para la sobremesa de los fines de semana de TV Canaria .

Si algo carecateriza a Entre nosotras es la presencia de mujeres al frente del mismo. ¿Ya era hora?

¡Siiiii! Las mujeres tenemos una forma única de ver y transmitir. Pero es importante también que detrás de estas tres mujeres que los espectadores ven en Entre Nosotras a través de la pantalla existan otras mujeres que nos sigan. Creo que sin desmerecer otros formatos, este tiene un sello que lo hace especial. Pero qué voy a decir yo… (risas)

La química entre usted y sus compañeras José Toledo y Jessica Déniz traspasa la pantalla. ¿Es real o forma parte del guión?

Es real y aún es incluso más especial de lo que se aprecia en la televisión. Para mí ha sido una suerte que hayamos coincidido en este precioso proyecto porque nos entendemos a la perfección y compartimos las bases de lo que consideramos una manera amable de trabajar. Nos cuidamos, nos valoramos y nos queremos mucho.

Usted lo ha hecho todo en televisión pero en Entre nosotras se la ve cómoda que nunca. ¿Se trata solo de una suposición o refleja la realidad?

Totalmente. Agradezco mucho que está oportunidad haya llegado en este momento y no antes. Creo que las cosas se colocan con el tiempo y es ahora cuando me siento más completa como profesional. A mí me tocó la lotería hace un año y la estoy disfrutando como si cada día fuese el primero. Nunca debemos dejar de agradecer lo bonito que nos regala la vida y este programa, con todo el equipo que lo completa, es una de esas cosas.

¿Se va a encontrar el público con sorpresas esta temporada?

Por supuesto, pero no puedo adelantar nada (risas).

Una temporada da para mucho. Si tuviera que escoger un par de momentos de estos últimos meses en Entre Nosotras, ¿con cuáles se quedaría?

Uno de los momentos más emocionantes que vivimos fue la visita de algunos expresidiarios del centro penitenciario. Nos compartieron sus historias de vida de una forma que nos removió por dentro. Ese día todas nos sentimos muy conectadas y conmovidas. Fue un auténtico regalo. Otro contenido que disfruté muchísimo fue cuando pudimos hablar de los perritos; de sus cuidados y la educación que podemos ofrecerles para que vivan tranquilos. Muchas veces subestimamos el estrés que les generamos al humanizarlos.

Cada semana usted nos sorprendía con una sección de noticias alegres. ¿Qué buenas noticias desearía poder dar los próximos meses?

La primera te la digo ya: Entre Nosotras vuelve a Televisión Canaria el próximo sábado!! (risas) Y me gustaría compartir todas las noticias alegres que estuvieran relacionadas con la infancia, nuestros mayores y nuestros animales. Cuando compartimos noticias felices que afectan a los más vulnerables, el corazón hace un ruidito que me encanta escuchar. Creo que no me importa tanto ‘qué’ sino a ‘quién’ y me encanta cuando nos mostramos como lo que somos, una sociedad solidaria dispuesta a apoyar a quienes más nos necesitan.

¿Qué sacrifica por trabajar en un magacín de fin de semana? ¿Cómo organiza su tiempo libre?

Me encanta signar canciones en Lengua de Signos (LSE), pasear por cualquier playa de nuestras islas sin mirar el reloj, hablar con amigas que están lejos y pensar en nuevos proyectos relacionados con la diabetes y la infancia, que es el motor de mi vida. Con los años acabamos apreciando más el estar presentes y conectados con nuestro propósito vital que con el entretenimiento puro y duro.