Prohibidos los vascos en Islandia

El 22 de abril de 2015 se derogó una ley del siglo XVII que autorizaba el asesinato sin consecuencias legales de cualquier marinero vasco que pisara tierras islandesas.

Para comprender el porqué de esta ley debemos remontarnos al invierno de 1615 con un evento que se conocería en Islandia como «Spànverjavìn» o la masacre de los españoles.

Hasta ese momento, las relaciones entre islandeses y vascos habían sido amistosas. Cada verano trocaban hierro y sal vizcaína a cambio de provisiones y refugio. ¿Qué hacían tan lejos de casa los vascos? Cazar cetáceos. Los balleneros vascos forjaron su leyenda en Islandia durante varias generaciones. Al llegar la temporada, zarpaban hasta unos treinta barcos en busca de estos mamíferos, pero la demanda era tan grande que poco a poco tuvieron que explorar nuevos horizontes, llegando a alcanzar las costas canadienses.

Tal fue la relación que llegaron a tener vascos e islandeses que se formó un lenguaje mixto conocido como pidgin, un protoidioma que entremezclaba vocablos islandeses y vascos y que permitía a las dos partes comunicarse de manera efectiva para poder llevar a cabo los trueques de forma justa y clara y sin necesidad de utilizar signos.

El invierno de 1615 fue muy duro y las cosechas escasas. La falta de alimento tensionó las relaciones entre los marineros extranjeros y los locales, situación que empeoró con la declaración del rey de Dinamarca, Cristian IV, que por aquel entonces gobernaba Islandia. El rey mencionó su descontento con los extranjeros ya que no sacaba tajada de los beneficios que estos se llevaban de sus tierras. Así que ordenó en una carta en abril de 1615 que cualquier vizcaíno que cometiera actos de piratería fuera ejecutado al instante.

Sin ser conscientes de esta nueva norma unos 12 barcos salen del puerto de San Sebastián en el verano de ese mismo año, llegando a la región de Vestfirðir, pero la mayor parte de la flota siguió su viaje hasta Noruega, dejando en Islandia a una tripulación guipuzcoana de 83 marineros que celebraron al final de la temporada con la caza de 11 ballenas. Sin embargo, al zarpar rumbo a casa se encontraron con una virulenta tormenta que hizo que los tres galeones vizcaínos se estrellaran contra las rocas, dejando al menos tres heridos.

Los náufragos se dividen en tres grupos. El primero, de 50 hombres, navega hacia el sur en una de las naves que ha quedado destrozada, pero que a duras penas se mantiene a flote. El segundo grupo lleva otra de las embarcaciones maltrechas hasta Sandeyri y el otro grupo de 14 hombres se adentran a la villa de Pingeyri y solo uno conseguirá sobrevivir.

La versión oficial cuenta que los náufragos, muertos de hambre y frío comenzaron a robar y extorsionar a los pastores y gentiles. En un momento en el que, además, los recursos escasean por las malas cosechas, los vascos son vistos como una amenaza grave a la supervivencia de los islandeses. En esta atmósfera de tensión se organiza un grupo de granjeros de Dýrafjörður que asalta las cabañas de los vizcaínos a los que apalean y descuartizan, arrojando sus cuerpos al mar. El testimonio lo dio el propio superviviente que consiguió reunirse con uno de los grupos que habían zarpado en una embarcación dañada.

Tres días después del asalto un juez local, siguiendo las órdenes del rey, declara a los balleneros vascos proscritos. No pueden, por tanto, recibir auxilio ni ayuda de ningún tipo y pueden ser asesinados sin consecuencias. Así, masacraron a casi todos los náufragos que quedaban, a excepción de los que consiguieron asentarse cerca de Vatneyri, donde fueron acogidos por la población local durante un año hasta que pudieron escapar en un barco inglés.