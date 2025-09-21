Herida inmortal

Volar es vivir, siempre tuvo esa certeza. Se llamaba Jhonander, un nombre creado por Paco, su padre, inspirado en Yon Ander, que es Juan Andrés en vasco. Quizás fue una forma del destino de anticiparnos que la vida de este chico iba a ser muy diferente a la de la gran mayoría.

El joven sargento canario formaba parte del 802 Escuadrón de Fuerzas Aéreas, situado en la base aérea de Gando, encargado de aportar las capacidades de búsqueda y salvamento a la estructura del Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo (SAR). Para ello, está dotado con helicópteros Super Puma (HD.21) y aviones CN-235, que proporcionan esas capacidades SAR, vigilancia marítima (VIGMA) e información, vigilancia y reconocimiento (ISR).

El Servicio de Búsqueda y Salvamento le hacía sentirse el hombre más feliz del mundo, no sólo por el privilegio de volar para ayudar a los demás, sino por hacerlo sobre el inmenso mar que tanto amaba. El azul del cielo y el del mar. Azul con azul.

19 de marzo de 2014

Aquel miércoles 19 de marzo de 2014, Día del padre, Jhonander, había quedado para comer con su padre al que estaba muy unido. A primera hora de la mañana solía pegarse un chapuzón en la playa de La Garita, al este de la isla de Gran Canaria, donde vivía. En esta ocasión iba a ir acompañado, por lo que cambió de planes y se bañó justo antes de almorzar. Tenía jornada nocturna de trabajo.

—¡Qué fría, mi niño!

—No me seas quejica, papá, que yo me baño todos los días y más pronto, más fría.

—Eso porque tú quieres, que nadie te obliga Jhon.

—Soy muy afortunado, ¿quién puede disfrutar de este mar con su padre? —dijo mientras extendía los brazos mirando al cielo.

—¡Somos! —reafirmó Francisco mientras se abrazaban.

El restaurante Venecia, en Melenara, fue el escenario elegido por ambos para comer. Las papas arrugás con mojo canario, la pata asada, los tacos de pescado, acompañados de una buena cervecita y una conversación llena de buenos recuerdos fueron algunos de los ingredientes de aquel especial momento entre padre e hijo.

—Me voy ya, papá, que quiero echarme un poco…ya sabes que esta noche tengo la suelta.

—¡Qué bien lo van a pasar!, pero tengan mucho cuidado que la noche siempre es una dificultad añadida.

—¡Nosotros siempre lo tenemos!, ya lo sabes. Preparación, preparación y más preparación para no fallar. ¡No podemos fallar al que nos necesite!

—Lo sé mi niño, ¡eres un puntal!

El despertador de Jhon acababa de sonar. No había tenido todo el tiempo para dormir que le habría gustado, pero sí que se notaba con «las pilas más cargadas». Miró por la ventana, la oscuridad se iba adueñando del cielo y era el momento en el que el mar estaba más bonito. Se detuvo un instante pensando en la gran suerte que le había dado la vida por nacer en esta isla y por poder volar. «Soy un privilegiado», se dijo a sí mismo, mientras el reloj le indicaba que era hora de ir poniéndose el mono de vuelo. Se trataba de un ejercicio de adiestramiento rutinario. Dejó una nota pegada en la nevera para Sara, su novia: «Acuérdate que hoy vuelo, te quiero». Era pronto, pero siempre llegaba con tiempo suficiente para revisar todo el material, el libro de vuelo y sus posibles discrepancias anotadas, así como el combustible.

La noche emergió y Paco caminaba por la playa de La Garita (Telde), donde había quedado con su otro hijo, Borja. Le encantaba sentir la brisa del mar sobre su rostro. Era un día muy especial y, aunque el joven había tenido una dura jornada de trabajo, quiso quedar con su padre para cenar. La conversación fue muy agradable, como siempre. En esta ocasión, fueron a una pizzería. Paco siempre se adaptaba a los gustos de sus hijos, muy distintos en su forma de ser y costumbres. Sin embargo, los tres tenían en común su pasión por el mar y por volar.

Jhonander (derecha) y el teniente coronel Fernando Rubín descubren, en marzo de 2015, una placa en la base de Gando como homenaje a los cuatro tripulantes fallecidos en el accidente del 19 de marzo de 2014. / ED

El sargento estaba ya en la base revisando su material: casco, guantes, bengalas, cable de comunicaciones, chalecos y radiobaliza de flotación, y las gafas de visión nocturna, que debía configurar. Después, se acercó a la plataforma para realizar una inspección prevuelo visual del helicóptero Super Puma, comprobando los niveles de aceite, la presión de los neumáticos y la grúa con la que esta noche tendría su «suelta en grúas nocturnas». Es decir, el primer día en el que lideraría la coordinación entre el helicóptero, la grúa y la persona objeto del rescate, ya que el piloto no tiene visibilidad sobre lo que está pasando abajo, sólo sigue las instrucciones del operador de grúa. Para la práctica debían preparar un muñeco que previamente dejarían en el agua para, posteriormente, localizarlo y transportarlo hasta el helicóptero. Tras superar el ejercicio, tanto el piloto como el operador quedan acreditados como All Weather SAR, lo que les permite operar sin limitaciones.

Borja y su padre caminaban cuando una ola inusualmente alta llamó la atención de Paco, que siempre había pensado, ante la burla de sus hijos, que el mar se comunica con los humanos con sus movimientos oscilantes, que posee una especie de lenguaje secreto. Y, de repente, sintió un pequeño pinchazo en el corazón, algo que nunca le había pasado.

—¡Qué pasó papá! —preguntó Borja al ver que su padre se llevaba la mano al pecho de forma brusca y repentina.

—¡Nada mi niño, nada... solo que…! —dijo dubitativamente antes de dejar de hablar.

Tras una breve pausa y al comprobar que no pasaba nada, su hijo le puso la mano sobre el hombro.

—¡Estás viejo! —exclamó en tono cariñoso.

Paco se paró y continuó pensativo mirando al mar, como tratando de leer en sus ondulantes movimientos. Por suerte, el dolor desapareció tan rápido como llegó. Y la ola se perdió entre las demás.

La tripulación para el ejercicio estaba formada por los pilotos capitán Daniel Pena, los tenientes Carmen Ortega y Sebastián Ruiz y los sargentos Carlos Caramanzana, mecánico, y el mismo Jhonander Ojeda, operador de grúa. El plan de vuelo contemplaba una zona de operaciones situada entre las islas de Fuerteventura y Gran Canaria, en mitad del océano Atlántico, en plena noche. Una misión delicada que precisaba de una ejecución minuciosa, pero la tripulación era muy experimentada.

Jhon estaba comprobando el arnés y la línea de vida de la grúa cuando vio aproximarse a sus compañeros que, directamente y antes de subir, dieron una vuelta revisando el exterior del helicóptero.

—Está todo okey mi capitán —afirmó el sargento desde el interior.

—Lo sé, pero siempre son mejor muchos ojos que dos, Jhon. Hoy es tu gran día.

—Eso espero.

—¿Qué tal estaba hoy el agua? —preguntó el piloto mientras se sentaba en el asiento de la cabina, lo ajustaba y comprobaba los cinturones.

—¡Mejor que nunca!

—¿Te has llevado a tu padre?

—Claro.

—¡Con lo friolero que es Paco! Tienes delito; en su día...

El capitán y el teniente se sentaron en los asientos de la cabina. Tras ajustárselos y ponerse el cinturón, se pusieron sus respectivos cascos y conectaron la batería. Comenzaron a realizar el check list previo antes del despegue y los diversos procedimientos (puesta en marcha, rodaje y despegue). Jhon abrió y cerró la puerta lateral dando un fuerte golpe, para verificar que el cierre y la apertura eran perfectos. Luego, se colocó los cascos para revisar sus comunicaciones. Había poco tráfico, por lo que en pocos minutos estarían en el aire.

Paco se acaba de despedir de su hijo y se dirigía a coger el coche para ir a su casa. Sin saber muy bien el motivo, decidió esperar un poco sentado en el paseo marítimo, contemplando el mar, las olas. Sacó su móvil del bolsillo y se puso el vídeo que les había grabado la camarera durante la comida. Aparecía John en primer plano y se dirigía a la cámara: «Chacho, somos de esa clase de canariones que colecciona momentos, no cosas». El canario se emocionaba viendo las imágenes.

El helicóptero se encontraba ya en pleno océano, al suroeste de la península de Jandía, al extremo sur de la isla de Fuerteventura, a unas 46 millas náuticas de Gran Canaria. Todo según el horario previsto. Jhon observaba con la puerta lateral abierta lo que podía, gracias a sus gafas de visión nocturna. El campo visual era de un 30%, aproximadamente. Por lo que la observación debía ser muy precisa, pero él ya se había adaptado a esta importante limitación. «Tengo a los mejores compañeros que nadie puede tener», pensaba mientras el viento húmedo impactaba en su rostro. Su semblante emanaba felicidad, amaba su trabajo y este ejercicio era muy importante para él, quería hacerlo perfecto.

Permanecían en contacto radio con un Buque de Acción Marítima (BAM) de la Armada, el patrullero Meteoro, y con un avión CN-235 de vigilancia marítima del 802 Escuadrón, que se encargaba de coordinar el ejercicio y, al ser por la noche, también de lanzar bengalas para tener un mínimo de visibilidad. Sin ellos no se trabajaba a esas horas. Siguiendo todos los protocolos de seguridad, la aeronave descendió posicionándose a escasos metros para dejar sobre el mar el muñeco que simularía ser la persona en peligro. La puerta abierta tenía a los dos mecánicos situados a ambos lados. John, que estaba sujeto mediante el arnés, sacó su cuerpo para dejar caer el muñeco equipado con el chaleco reflectante y las luces químicas e intermitentes de dotación de la tripulación.

A través de los cascos, por comunicación interna, el capitán preguntó:

—¿Listos para soltar?

—Afirma —respondió Jhon hablando al micrófono de su casco mientras dejaba caer el muñeco con cuidado.

La gran onda expansiva ocasionada en el agua por el fuerte aire, fruto del movimiento de las aspas del helicóptero, se sumó a las olas de un mar que se encontraba en unas condiciones que la tripulación valoró como de dificultad media con tendencia a empeorar. No obstante, las referencias visuales para situarse en la búsqueda siempre son necesarias, especialmente por la noche y en alta mar, donde es más difícil. Para orientarse se apoyaban en las bengalas que lanzaba el avión y que venían a durar entre dos y tres minutos, proporcionando un pequeño horizonte para que el helicóptero pudiera estar correctamente posicionado y estabilizado. La tripulación contaba con muchas horas de vuelo y estaba sobradamente preparada para este tipo de situaciones.

—Nos vamos —confirmó el oficial a la par que la aeronave se elevaba y el rebufo sobre el mar se iba disolviendo.

El agua le parecía muy fría a Paco y encima no había traído ni las cholas ni la toalla, ya que no tenía previsto mojarse. Se remangó el pantalón para intentar mantenerlo seco e introdujo los pies en el mar. No le apetecía en absoluto, pero sintió que debía hacerlo. Algo parecido a cuando nos apetece comer algo dulce, por ejemplo. Sensaciones. Cerró los ojos y un negro intenso lo envolvió. Después, un fuerte ruido le golpeó los oídos y unos gritos difíciles de entender se escucharon de fondo.

El ejercicio se desarrolló según lo previsto y el rescate de la supuesta víctima se había completado exitosamente. El capitán del helicóptero dio por radio el «OPS normal» al Meteoro, lo que indicaba que todo estaba correcto y que regresaban con normalidad. En el patrullero decretaron entonces retirar el «zafarrancho de vuelo», que activan siempre cuando trabajan con helicópteros. El zafarrancho implica tener preparado personal y material por si fuera precisa su inmediata actuación: controlador de toma, calzos y trinchas, nadador de rescate, personal contra incendios, control de luces y alistar la máxima capacidad propulsora del buque; entre otras medidas.

El monolito, sufragado por la familia Ojeda, que rinde tributo al joven militar canario en su barrio de La Garita. / ED

Los pies de Paco se aceleraron y empezaron a salpicar agua, de forma descontrolada, dando patadas como si fuera un niño jugando. Como empujando.

—¡Sal mi niño, sal! —gritó desesperadamente ante la mirada incrédula de la joven pareja que caminaba cerca sobre la arena de la playa.

El helicóptero dio un giro brusco hacia su izquierda, tocó con la punta de las palas el agua y eso produjo un efecto tan fuerte que se perdió el control. Quedó boca abajo. El impacto fue tremendo. Eran las 21:45 horas. El golpe fue de tal magnitud que todos perdieron el conocimiento. Con gran rapidez, se empezó a llenar de agua, para desaparecer en segundos completamente de la superficie.

Jhon estaba en la parte trasera, tirado en el suelo. El casco se había rajado y las gafas se le habían descolocado. La inundación se estaba produciendo, pero gracias a la bolsa de aire que se formó, todavía podía respirar. En segundos estarían todos hundidos a gran profundidad. Súbitamente, llegó a sus oídos una palabra repetida una y otra vez: «sal, sal, sal…». Esto le hizo abrir los ojos. Gracias a la posición en que había quedado y a que el helicóptero estaba de forma invertida, tenía a poca distancia la salida de emergencia, una especie de ojo de buey acristalado situado en la parte inferior trasera, junto a la cola. Ahora era su única opción.

De repente, las luces se apagaron, oscuridad completa, no veía nada. Se puso muy nervioso, pero tuvo el suficiente temple como para fijarse en las luces químicas que colocaban siempre en todas las salidas de emergencia, una especie de tubo fluorescente. Por ello, tenía localizada y a su alcance la vía de escape. Sacudió con los puños, con las manos, la cabeza y, finalmente, dio una patada con tal violencia que los pies le dolían. Era vivir o morir. Todo sucedió muy rápido, sin tiempo para pensar. Y, en segundos, arrancó la ventana. El agua empezó a entrar con fuerza. Le era imposible salir y el helicóptero cada vez se hundía más. La bolsa de aire estaba desapareciendo y él la aprovechaba respirando con su cabeza pegada a lo que ahora era el techo. Lo tenía claro, «tengo que esperar a que se llene y cargar a tope mis pulmones», se decía en medio del caos completo. Su fin parecía inminente. La bolsa desapareció y salió palpando con las manos los bordes del redondo hueco, buscando desesperadamente la superficie. La inercia lo arrastraba hacia el fondo con la aeronave. Entonces, se impulsó con todas sus energías, con sus brazos y piernas tratando de separarse, de subir, en lugar de descender. Y, poco a poco, apurando al máximo el aire de sus pulmones se separó. La desorientación era tal que llegó incluso a dudar de si estaba buceando hacia arriba o hacia las profundidades.

Sus pulmones parecía que iban a reventar cuando logró, por fin, sacar la cabeza del agua ansioso por respirar. El oxígeno en su pecho lo hizo recuperarse. Y se quedó nadando ante la inmensa oscuridad, únicamente desafiada por la luz parpadeante de su chaleco, ante su adorado mar. Estaba todavía tratando de asimilar su situación cuando a su lado pasó flotando el casco de su compañero, el capitán Daniel.

—¡Daniii, Carmeeen, Carlooos, Sebaaaas! —gritó desesperadamente, desgañitándose y mirando a su alrededor.

El Patrullero se mantenía a la escucha radio ya que necesitaba, antes de cerrar la comunicación con el helicóptero, confirmar que habían enlazado con la torre de Gando. Entonces, desde el avión CN-235, les informaron de la presencia de una luz estroboscópica a popa. Temiéndose lo peor, invirtieron rumbo y aumentaron la velocidad en su busca.

La ausencia de noticias del helicóptero confirmada por Gando y el avión indicaba que había compañeros en peligro. Sí o sí, había que arriar una de las dos Rigid Inflatable Boat (RHIB), embarcaciones semirrígidas de las que dispone el Meteoro. Esta maniobra en alta mar y con el mar en creciente marejada era bastante delicada. Se trataba de bajar la embarcación desde la «cuna», con un pescante, en unas condiciones difíciles. No quedaba otra, pero el personal del patrullero lo hizo en tiempo récord. Había vidas en peligro y estaban altamente experimentados.

El agua estaba fría y Jhon estaba agotado. Las fuerzas le estaban fallando. Afortunadamente, la operación de rescate ya se había iniciado. Las luces y los gritos desde el altavoz procedentes de la embarcación le permitieron reconocerlos a no mucha distancia. Sacó de su chaleco la linterna estroboscópica y la encendió.

—¡Aquí, aquí, aquí! —vociferó con todas sus fuerzas mientras alzaba las manos moviéndolas de un lado a otro con la bengala.

El potente foco de luz la procedente de la embarcación lo iluminó. Acto seguido, aceleró el motor para aproximarse, sin perderlo de vista gracias a su cámara infrarroja nocturna. Lo sacaron del agua un cabo y un suboficial de la Armada. El sargento se quedó tumbado sobre el suelo, exhausto. Le temblaba todo el cuerpo, tenía los pies descalzos y sangrando, los nudillos también ensangrentados, los ojos rojos por la sal y desprendía un fuerte olor a combustible. No habría durado mucho en la mar.

—¿Qué pasó, qué pasó? —preguntó el marinero mientras lo rodeaba con una manta térmica.

—No lo sé, no lo sé, ¡caímos! ¿Y mis compañeros? —preguntó Jhon.

Paco salió de la playa muy alterado, como despertando de un sueño. Nunca le había pasado algo similar. Estaba totalmente desorientado. Se sentó para recuperarse de no sabía qué. Su cuerpo fue regresando a la normalidad lentamente.

En pocos minutos Jhon estaba embarcando por la escala en el patrullero. «Estoy a salvo», pensó nada más pisarlo mientras le daba gracias a Dios. Lo primero que hizo fue identificarse ante el comandante, que le preguntó cómo estaba y qué había sucedido.

—Caímos, mi oficial, fue muy rápido, no me dio tiempo a nada. ¿Qué ha sido de mis compañeros?

—¿Los viste salir? —interrogó el oficial.

—¡No vi nada, nada!

—Acompañen a Ojeda a la enfermería —ordenó el comandante— ¡Vamos a buscarlos, vamos a buscarlos! —repitió enérgicamente.

Tras pasar un examen médico, se duchó. Luego se cambió de ropa y se puso la uniformidad ignífuga de los marineros: unas botas, una guerrera y un pantalón azul marino. Le facilitaron también una cama para descansar, pero no fue capaz de dormir ni un solo instante. Las subidas al puente de gobierno preguntando por sus compañeros fueron constantes durante toda la noche.

El comandante del Meteoro, en permanente contacto con Gando, había coordinado la llegada de un helicóptero del SAR para trasladar al sargento a la base aérea. Y a primera hora de la mañana, un Super Puma estaba ya en la plataforma de aterrizaje del patrullero. Quiso el azar que el piloto fuera el capitán José Morales, cuyo destino quedaría unido para siempre con el de Jhon.

En Gando lo esperaban impacientes su madre, Magaly, y su padre, quienes, a pesar de que habían podido hablar con él por teléfono, no se tranquilizaron hasta que lo vieron en persona. Ese efusivo abrazo fue el más sentido que nunca se habían dado.

La puerta del 802 escuadrón SAR fue el lugar elegido para colocar una placa en memoria de sus cuatro compañeros fallecidos aquel trágico día. Ser el único superviviente de un accidente tan grave es algo con lo que no es fácil convivir. Jhon no se podía quitar de la cabeza la imagen de sí mismo gritando desesperadamente en el mar, buscándolos. Ahora, el olor a queroseno lo transportaba a momentos horribles. «El pasado nunca se va, le gusta esconderse en el hangar, en los sueños, en la música, en los recuerdos, en el olor a queroseno», reflexionaba el sargento mientras las palabras en memoria y homenaje a sus compañeros sonaban frente a la placa. Él estaba en el acto, pero seguía con sus pensamientos gritando en el agua. Un fuerte aplauso le hizo regresar y ser consciente de que era el instante de descubrir la placa, cometido que le correspondía hacer a él junto a Fernando Rubín, teniente coronel jefe de las Fuerzas Aéreas. Las manos le temblaban y las lágrimas brotaron de sus ojos al retirar la cortinilla de tela con los colores de la bandera de España que la cubría.

«El olvido no existe mientras permanezcan en el recuerdo», esas palabras cobraban más fuerza que nunca. Su amado mar lo había elegido para vivir, nunca los olvidaría.

Eran apenas las 7 de la mañana y Jhon estaba junto a su padre en la base aérea de Gando, en el hangar, debidamente engalanado, del 802 Escuadrón SAR, donde en pocas horas se celebraría el funeral por sus compañeros. Se sentaron en las sillas preparadas para el público. Ambos tenían unas grandes ojeras, no habían podido dormir.

—¿Recuerdas hijo este dibujo? —preguntó Paco mientras le mostraba el móvil.

—¡Llevas mis dibujos de niño en el móvil papá!

—Tendrías como mucho seis años.

—Ya, bueno, sabes que es mi vida, lo que me hace feliz.

—Siempre lo ha sido, mi niño.

—No sé si me estoy volviendo loco, deseo volar, pero al llegar al helicóptero simplemente el ruido del motor me paraliza.

—Es pronto, es muy pronto.

—Y luego está lo que me contaste de la playa.

—Olvídalo, son cosas de tu viejo.

—No lo sé, no lo sé, si quizás tengas algo de razón con eso que siempre dices del mar.

En ese momento regresaron a la mente del sargento recuerdos de su pasado militar, de su Jura de Bandera, de su llegada como soldado al 802 Escuadrón SAR, cumpliendo un sueño. De su esfuerzo por superarse profesionalmente estudiando para ser sargento con el apoyo de todos sus compañeros y de su regreso al escuadrón, pero esta vez con el empleo de sargento. Había trabajado duro para ser lo que era y estaba orgulloso, pero no más que sus compañeros. «Qué injusta es la vida», pensó. Paco lo abrazo intuyendo sus pensamientos y ambos se desahogaron dejando salir las lágrimas de sus ojos.

El funeral de Estado se celebró con toda la solemnidad requerida para un acontecimiento tan importante.

La recuperación del sargento requirió, además del apoyo de familiares, amigos y de su novia, del asesoramiento psicológico de su compañero, el teniente Domingo, con el que mantuvo largas conversaciones tratando de mitigar su dolor, de eliminar cualquier sentimiento de culpa o de negatividad. El psicólogo recomendó a sus superiores que le proporcionara un puesto logístico al incorporarse de su baja laboral, alejado de los cometidos de vuelo. Consideraba que Jhon debía dejar de volar, al menos temporalmente.

El coronel llamó al suboficial a su despacho. Era el momento de tomar una decisión respecto a su futuro profesional. Debía tener mucho tacto. John tocó a la puerta.

—¿Permiso, mi coronel?

—Adelante, Jhonander, siéntese —dijo el coronel amablemente.

El coronel se quedó mirándolo unos segundos, daba la sensación de que le costaba arrancarse.

—No paro de recibir elogios sobre ti.

—Gracias mi coronel.

—Me dice Domingo que quieres incorporarte ya.

—Claro, mi coronel.

—No hay prisa.

—Lo sé, pero hay muchas misiones y uno más siempre es uno más, mi coronel.

—Eso está claro y tú siempre has sido un ejemplo de compañerismo.

—Soy como los demás, mi coronel.

—Ya, ya… ¿sabes que no todo es volar verdad?, que hay muchas otras cosas por hacer antes de despegar.

John se quedó paralizado. No esperaba oír lo que estaba oyendo. ¿Le estaba diciendo que se acabó volar o qué?

—No le entiendo, mi coronel, soy operador de grúa, operador de grúa y mecánico —repitió muy nervioso el sargento.

—¡Y muy bueno!, pero seguro que también lo eres en más cometidos.

Ambos se quedaron mirándose. El silencio reinó y Jhon miró por la ventana desde la que se veía el mar. La tensión se respiraba en el ambiente.

—Mi coronel, no me haga esto.

De nuevo se quedaron callados, observándose.

—No sé vivir sin volar. ¡Volar es mi vida! Si me deja sin volar, me estará quitando mi sueño, algo que me llena de ilusión, de fuerza. Se lo debo a mis compañeros. No soy un cobarde —afirmó de forma contundente.

El sargento Jhonander Ojeda se reincorporó a su puesto en el 802 Escuadrón SAR. Ya nada volvería a ser lo mismo, pero este era su sitio. El primer vuelo fue el más difícil, el reto era mantener la cabeza fría, la ilusión y las fuerzas necesarias para no derrumbarse. A su mente regresaron las palabras de la película que había visto recientemente con su padre: «Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida; pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana». Pertenecen al personaje de Rocky Balboa, y Paco se las había remarcado «a fuego» para que las recordara antes de volar, para que le sirvieran de motivación. Se sentía plenamente identificado con ellas.

Sus compañeros de tripulación le dieron un fuerte abrazo, conscientes de la dificultad del momento, y le extendieron el pulgar en señal de apoyo justo antes de abandonar el suelo.

—¡Vamos, Jhon! —le gritó el piloto desde la cabina mientras le extendía el pulgar.

El sargento le devolvió el gesto y el helicóptero se elevó. El ruido del motor, el casco, el fuerte aire, los olores, el rebufo y los movimientos lo transportaron a momentos de dolor. La estampa de la base desde el aire con sus hangares, edificios y pista dieron paso, enseguida, al enorme océano. Al levantar la cabeza, el brillo del sol y las nubes le hicieron recuperarse, y el mar le alegró la mirada. Volvería a volar porque su trabajo era muy necesario. «Donde haya una persona que necesite ser rescatada, allí estaré para dar lo mejor de mí», se decía mientras el horizonte se teñía de azul.

22 de octubre de 2015

Habían transcurrido ya 19 meses desde el trágico accidente. El sargento Jhonander llevaba un par de semanas con sus compañeros del SAR en Senegal, cumpliendo tareas de adiestramiento de las Fuerzas Armadas senegalesas en misión de seguridad cooperativa. El jueves 22 de octubre de 2015 era su 27 cumpleaños. Paco, Magaly, Sara, Borja y buena parte de sus amigos le habían preparado una fiesta sorpresa en la que iban proyectar fotos de momentos importantes en su vida, ya que el lema de Jhon era: «Colecciona momentos, no cosas», y todos lo sabían.

Ese día, precisamente, tenían programado el vuelo de regreso a Canarias. Los pilotos eran el capitán José Morales y el teniente Saúl López. Los tres formaban la tripulación del helicóptero que había despegado de la localidad mauritana de Nouadibou, donde había repostado procedentes de Dakar. Regresaban charlando contentos, después de unos días de intenso trabajo.

—Pasaros esta noche por casa, hay asadero —dijo en tono alegre Jhon a sus compañeros.

—No tranquí, de verdad, mañana nos invitas a desayunar —respondió amablemente el capitán mientras revisaba los indicadores del panel de mandos del helicóptero.

—Si llego a casa y me voy, ¡me matan! —bromeó el teniente— Lo tuyo es lo que se dice llegar a tiempo, no como a mí, que me pilló mi cumple por ahí ¡Ya ni me acuerdo dónde!

Eran alrededor de las 2 de la tarde cuando se perdió contacto radio con ellos. Volaban en mitad del Atlántico, a unos 500 kilómetros de Gran Canaria y a 80 de la costa del Sáhara Occidental.

Paco estaba en la carnicería comprando para el asadero que estaba organizando con motivo de la fiesta de cumpleaños de su hijo. Su felicidad era máxima. De manera repentina, se tuvo que sentar por un enorme dolor en el pecho que le sacudió el cuerpo, como si le dieran un puñetazo. No había sentido nada igual desde el accidente.

Poco después, sonó el móvil de Paco, se había producido un terrible accidente y estaban buscando a la tripulación del helicóptero Super Puma del 802 Escuadrón SAR. Tres tripulantes desaparecidos. Dejó la bolsa de la compra y se fue corriendo a la playa de La Garita, a la misma zona donde vivió aquella especie de pesadilla meses atrás. Permaneció contemplando las olas durante unos minutos, esperando alguna señal, como en el anterior accidente. No hubo suerte. Necesitaba sentir, hablar con el mar. Entonces, se descalzó y remangó el pantalón para introducir sus pies en el agua. En ese instante, una especie de nube de invisibles alfileres se clavó sobre sus pies, el dolor fue inmenso. Elevó su cabeza para mirar al cielo y allí encontró la sonrisa de su hijo. Se recibieron informaciones erróneas que afirmaban que habían sido rescatados por una patrullera marroquí, pero él sabía que no era así.

Se desplegó el Buque de Acción Marítima P-42 Rayo, un avión CN-235, un helicóptero Super Puma y un caza F-18 del Ala 46. Seis días después, el 28 de octubre, tras una intensa búsqueda, el Ministerio de Defensa informó de que se había localizado la cabina del helicóptero a una profundidad de 40 metros en el océano Atlántico. Al día siguiente, se confirmaron los fallecimientos de los tres tripulantes, cuyos cuerpos fueron encontrados en el interior de la cabina.

El 22 de octubre era una de las fechas más felices de Paco, por ser la del nacimiento de su hijo Jhonander; ahora, también, una de las más tristes. Nacer y morir en el mismo día, haciendo lo que más amaba. Crueldad del destino. Vivir por un sueño y morir por él.

Los corazones de Paco y Magaly ya nunca volverían a ser los mismos, cambiarían para siempre. No hay mayor dolor, no existe. Sencillamente no estamos programados para ver morir a un hijo. Es lo que se denomina herida inmortal, ese tipo de heridas que nunca se curan, que siguen sangrando durante toda la vida, que te acompañan siempre, que tatúan tu corazón. Heridas para las que únicamente sirve como consuelo saber que, «ellos», volverían a poner su vida en riesgo en cumplimiento de su deber. No sabrían vivir de otra manera.

Agradecimientos a Francico Ojeda por su colaboración.