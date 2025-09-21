Fractales, nueva geometría para la naturaleza

¿Por qué a menudo se describe la geometría como algo ‘frío’ y ‘árido’? Una de las razones es la incapacidad de describir la forma de la nube, una montaña, una costa o un árbol, porque ni las nubes son esféricas, ni las montañas cónicas, ni las costas circulares, ni el tronco de un árbol cilíndrico, ni un rayo rectilíneo. (Mandelbrot, La geometría fractal de la naturaleza)

Hace exactamente cincuenta años, en 1975, el matemático Benoît Mandelbrot (Polonia, 1924 – EEUU, 2010) acuñó el término «fractal», en su libro, editado en francés, Les Objets Fractals: Forme, Hasard et Dimension, que la revista American Scientist incluyó entre su lista de los cien libros de ciencia más relevantes del siglo XX. En él aparecía el llamado «conjunto de Mandelbrot», probablemente el fractal más icónico, una forma increíblemente compleja que emerge de una fórmula matemática sorprendentemente simple.

Lejos de las líneas rectas y los círculos perfectos de la geometría euclidiana, los fractales nos abren la puerta a un universo de formas compuestas y auto-similares que se encuentran por doquier: la costa de una isla, la estructura de un árbol, el sistema alveolar de nuestros propios pulmones, un copo de nieve (un antecedente estudiado por Niels Fabian Helge von Koch, en 1904) y otros muchos fractales de la naturaleza: nubes, montañas, costas, relámpagos, sistemas fluviales e incluso la red neuronal del cerebro humano. Todas estas formas exhiben propiedades fractales.

En esencia, un fractal es una forma geométrica que se repite a sí misma a diferentes escalas. Esto significa que si haces un zoom en una pequeña parte de un fractal, verás patrones que son idénticos o muy similares a la estructura general. Esta propiedad se conoce como auto-similitud.

Imaginemos un helecho: cada pequeña hoja del helecho es una réplica más pequeña de la hoja completa, y a su vez, cada folíolo de esa pequeña hoja es una réplica aún más pequeña. Este es un ejemplo perfecto de auto-similitud en la naturaleza.

¿Cuáles son las características de los fractales?: Auto-similitud: es, como dijimos, su característica más distintiva. Un fractal se ve igual (o casi igual) sin importar cuánto se amplíe; su dimensión fractal, que nos da una medida de la «rugosidad» o la «complejidad» de la forma, ya que a pesar de su origen a menudo simple, los fractales exhiben un nivel de detalle muy grande; y, por último, su generación recursiva: muchos fractales se generan mediante reglas o algoritmos simples que se aplican repetidamente, en un proceso conocido como iteración.

Los fractales, como tantas cosas en la matemática o en la ciencia —recordemos como ejemplo a las geometrías no euclidianas—, nacidos como creaciones intelectuales, han encontrado una multitud de aplicaciones. Citemos algunas de ellas para los fractales: compresión de imágenes y la generación de gráficos por ordenador (como paisajes realistas en películas y videojuegos); en el estudio de fenómenos caóticos, turbulencias, y la estructura de materiales; en la modelización del crecimiento de tumores, la estructura de los vasos sanguíneos, los pulmones y el sistema nervioso.

Si consultamos Wikipedia (en el artículo sobre Mandelbrot) nos dice que se aplican a campos como la física, estadística, meteorología, anatomía, taxonomía, neurología, lingüística, informática, infografía, economía, geología, medicina, ingeniería, metalurgia, ciencias sociales..., una relación abrumadora. Y es que la aparición del concepto de fractal cambió la forma en que los científicos veían el mundo, proporcionando herramientas para describir y comprender la complejidad inherente a la naturaleza que antes era inalcanzable con la geometría tradicional.

Los fractales son un ejemplo paradigmático de cómo una regla simple y determinista puede generar una complejidad inmensa y aparentemente aleatoria. Representan la interconexión entre el orden (la regla matemática fija) y el caos (la impredecibilidad de los puntos que se escapan al infinito y la infinita variedad de la frontera).

Su descubrimiento y exploración, facilitados enormemente por el advenimiento de los ordenadores (Mandelbrot colaboró con IBM), abrieron una ventana a la forma en que la naturaleza puede generar patrones intrincados a partir de principios simples. Cincuenta años después de su acuñación, el término fractal y los conceptos que representa siguen inspirando nuevas investigaciones y desvelando la intrincada belleza que se esconde en cada rincón de nuestro universo.

Para terminar, un resultado sorprendente adaptado de un artículo de Mandelbrot, quien publicó en 1967, en la revista Science, ¿Cuánto mide la costa de Gran Bretaña? Auto-similitud estadística y dimensión fraccionaria. Pues bien, si para medir la costa de Gran Canaria (o la de otra isla o la de la costa de las Rías Bajas o los fiordos de Noruega), tomamos un compás con una cierta apertura comenzando cada paso, sobre el mapa que empleemos, donde termina el anterior obtendríamos para Gran Canaria, un valor próximo, digamos, a 200 kilómetros (la longitud oficial es de 236 km). Si reducimos la apertura del compás el valor subirá ya que se adaptará mejor a los entrantes y salientes del mapa. Si se repite la operación reduciendo cada vez más esa apertura en un proceso reiterativo obtendríamos, en el límite, con una apertura infinitamente pequeña, un valor infinito para el litoral de Gran Canaria. La costa de la isla, ya lo advirtió Mandelbrot en la entradilla y yo mismo en el texto por dos veces, es un ejemplo de fractal y en los fractales pasan estas cosas. Es una observación fascinante que revela que conceptos intuitivos como «longitud» pueden volverse problemáticos en geometrías complejas como las fractales.