Olympe y los derechos de la mujer

El 5 de septiembre de 1791 se redactó uno de los primeros documentos históricos que proponía la emancipación de la mujer: la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, escrito por Olympe de Gouges que se inspiró en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

Este manifiesto fue considerado por todos como un acto de rebeldía que tendría terribles consecuencias para su escritora. Ella solo quería que la igualdad y libertades reclamadas por la Revolución se aplicasen también a las mujeres. El documento es un calco del de los Derechos del Hombre, pero hizo correcciones, albergando en todas ellas una crítica hacia el modelo machista de su estructura. La demanda de Olympe no fue tenida en cuenta por la Asamblea Nacional.

Marie Gouze nació en Montauban en el seno de una familia humilde. Se casó joven, a los 15 años, con un hombre bastante mayor, pero enviudó pronto. Una de sus ideas más revolucionarias fue sobre el matrimonio, al que consideraba una «tumba de la confianza y el amor». Nunca volvió a casarse. En 1788 se mudó a París para emprender su carrera literaria cambiando su nombre por el que conocemos ahora. Al principio sobrevivió escribiendo obras de teatro, hasta 1789, cuando empezó a escribir artículos y manifiestos que ilustraban su defensa por una monarquía moderada.

Olympe no solo defendió los derechos de la mujer, también se pronunció sobre el tema de la esclavitud con su obra de teatro L’esclavage des noirs en la que criticaba la terrible práctica. La obra fue boicoteada por los actores ya que estos dependían económicamente de la Corte, que a su vez estaba conformada por familias nobles que se enriquecían con la trata de esclavos.

Cuando en 1791 leyó la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, se dio cuenta de que dejaba a las mujeres en situación de inferioridad, así que redactó su versión que comenzaba con la siguiente frase: «Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta, por lo menos no le privarás ese derecho. Dime, ¿qué te da imperio soberano para oprimir a mi sexo? ¿Tu fuerza? ¿Tus talentos? Observa al Creador en su sabiduría, observa en toda su grandiosidad esa naturaleza con la cual parece que quieres estar en armonía, y dame, si te atreves, un ejemplo de su imperio tiránico».

También incluyó 17 derechos básicos para la mujer como el derecho a la propiedad, la libertad, la seguridad, la resistencia a la opresión, poder participar en la elaboración de las leyes, así como en todos los niveles de gobierno y el derecho expresar su opinión en público.

Olympe abogó, asímismo, por los derechos de los hijos ilegítimos, alegando que debían tener derecho a recibir parte de las herencias. En cuanto al matrimonio, propuso que fuese sustituido por un contrato anual renovable. Esta actualización sería elegida libremente por la pareja. También propuso un sistema de protección materno-infantil y la creación de talleres para desempleados y para personas sin techo.

En 1973 fue condenada por sus ideas políticas, en concreto, por apoyar la separación de poderes y el federalismo. Fue muy crítica con la cultura revolucionaria de Robespierre y Marat. El 3 de noviembre del mismo año murió en la guillotina acusada de ser la autora de un cartel gerundense.

Pierre Aubry, su hijo, la repudió tras su muerte, principalmente por temor a ser también perseguido. El legado de Olympe cayó en el olvido hasta la segunda mitad del siglo XX. Hoy sus obras son estudiadas y ocupan el lugar que se merecen en la historia de Francia.