Condenados a una guerra perpetua

«Antes en el patio del colegio había un profesor vigilando, Estados Unidos. Ese maestro premiaba al niño gordo y abusón y castigaba al pequeño, bueno y con gafas… Era injusto, era arbitrario, pero ponía orden si había pelea. Ahora estamos en un patio sin maestro, los niños gordos y fuertes asustando y pegando a los pequeños».

Con esta metáfora trata de explicar un general con destino en un órgano central de las Fuerzas Armadas que «el mundo evoluciona a una situación de inestabilidad, de la que las guerras de Ucrania y Gaza son solo el comienzo». En parte secunda este general una pesimista teoría que diplomáticos, militares, periodistas y alumnos de escuelas de relaciones internacionales ven instalarse en la discusión estratégica: el mundo entrando en un estado de guerra perpetua más o menos intensa, con la ONU inoperante y la generalización de la guerra híbrida.

Antes del paréntesis estival, el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante Teodoro Esteban López Calderón, lo verbalizó ante los asistentes a un desayuno del Foro Nueva Economía: «Tendremos que afrontar en el futuro un conflicto casi permanente en una zona gris salpicada de confrontaciones directas e indirectas». También el JEMAD advirtió en esa cita de junio que «el campo de batalla hoy no tiene límites, no hay retaguardia fuera del alcance de las armas en la cual podamos vivir tranquilos: en caso de un conflicto, estaríamos a distancia de enfrentamiento».

Tras la invasión a gran escala de Ucrania, ha llegado al presente la guerra del futuro. Según López Calderón, sus características son: transparencia del campo de batalla con drones espía; exigencia de toma de decisiones muy rápida, con inteligencia artificial; digitalización, robotización y privatización de la guerra; fuego de precisión a largo alcance; amenaza de vehículos no tripulados; el entorno electromagnético como campo de batalla específico; la mente como otro escenario de enfrentamiento... y una nueva ley: «Toda plataforma —buque, carro de combate, helicóptero...— es susceptible de ser observada, adquirida y batida».

Es la previsión de un estado de guerra sin fin, de intensidad variable: ciberataques, desestabilización, vuelta del terrorismo financiado por terceros… «Yo la llamaría ‘inestabilidad constante’ —matiza el general—. Guerra es un concepto jurídicamente complejo. Guerras-guerras veremos pocas; lo que veremos es una sucesión continuada de hostilidades... salvo si Putin se sale con la suya en Ucrania y devuelve al mundo a la casilla de antes de las Naciones Unidas».

La inestabilidad continuada a la que alude recuerda a la constante inestabilidad de los 70, con EEUU sufragando muyahidines en Afganistán y la URSS a las bandas terroristas de Europa. El nuevo concepto de guerra perpetua «viene en realidad de la guerra fría, una situación permanente de preguerra», razona un alto oficial analista del Ministerio de Defensa. «Entonces la posibilidad de influir sobre la población adversaria era limitada. Aun así se intentaba, y fue la época dorada del espionaje, la propaganda y el sabotaje. Ahora es más fácil lanzar campañas de desinformación o ciberataques que afectan a millones de personas», añade.

Siempre ha habido espionaje y desinformación, pero hoy «el ciberespacio es una vía siempre abierta a ataques de gran repercusión». Una vía menos controlable: «Es más fácil que los estados lleguen a acuerdos de no agresión» que parar ataques «de delincuentes o grupos marginales», explica.

Más que guerra perpetua, este experto prevé una «alerta permanente» de todos los elementos del Estado y la población. «Habrá que reforzar la resiliencia, que al final es reforzar la valoración del ciudadano sobre sus instituciones y el sistema en el que vive. Que crea que vale la pena luchar por él, vamos».

Mantener la calma

El oficial analista ve un riesgo en esta tensión: el exceso. Lo que viene «no tiene por qué ser una situación de guerra permanente con una población obsesionada por su seguridad. Esa cultura del miedo no traería nada bueno», repone.

La discusión se libra, básicamente, entre las teorías de dos autores que los militares hallan en cursos y seminarios. El crudo realismo de John Mearsheimer, ensayista de cabecera en West Point, según el cual cada estado mira por sí mismo, y el constructivismo optimista de Alexander Wendt, sobre los valores de cooperación internacional.

Desde su retiro dedicado a la reflexión y la didáctica de la defensa, el almirante Juan Rodríguez Garat advierte de que «el enfrentamiento de intensidad variable pero permanente no es nuevo en nuestra especie; la guerra de los cien años, la guerra fría... Pero sí ocurre que la tecnología reduce la factura política del enfrentamiento y facilita la explotación de la propaganda. Veremos cada vez más episodios de guerra híbrida».

Alude a un amplio catálogo, desde ciberatentados sin atribución —en el Báltico, por ejemplo— a la instrumentalización de masas de inmigrantes —en Ceuta, Polonia, Grecia...— o el bombardeo de Europa con bulos en una pandemia. Pero «la guerra híbrida preocupa más a los geoestrategas que a los militares. En la revolución tecnológica actual nos preocupan más los drones y misiles balísticos que los ciberataques», explica este ensayista, que fue jefe de la Flota.

Hay una razón de costes que le hace prever el conflicto solapado permanente: «La ciberguerra y la desinformación son técnicas relativamente baratas, más que los servicios de espionaje del pasado».

Puede que por eso en el Estado Mayor de la Defensa piensen en una resistencia multidominó, lo que el el JEMAD define como «prioridad en la preparación de todos los ámbitos de la sociedad para la resiliencia».