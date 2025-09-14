Ciencia y fe, el eterno debate

¿Es la ciencia compatible con la fe? ¿Puede un científico tener creencias religiosas, o es el ateísmo la única postura coherente para una persona de ciencias? ¿Podrá la ciencia demostrar o refutar la existencia de Dios? Son preguntas recurrentes en el eterno debate entre ciencia y fe, que ha vuelto a la actualidad tras la elección de León XIV, un «papa de ciencias» que se licenció en Matemáticas el mismo año (1977) en el que se convirtió en fraile agustino, y un lustro antes de recibir la ordenación sacerdotal. Antes de la llegada de Robert Prevost al papado, el gran éxito, especialmente en Francia, del libro Dios. La ciencia, las pruebas, demuestra el interés público sobre esta cuestión. En la historia abundan los ejemplos de científicos eminentes que no solo fueron creyentes, sino incluso religiosos, como Prevost; pero también son tristemente célebres los procesos eclesiásticos a Giordano Bruno, que murió quemado en la hoguera acusado de herejía, Galileo Galilei y Nicolás Copérnico.

Precisamente la Universidad Villanova (Pensilvania, EEUU), en la que estudió el papa León XIV, y propiedad de la Orden de San Agustín, otorga desde hace casi un siglo la Medalla Mendel a investigadores que han contribuido significativamente al avance científico y han demostrado que entre la ciencia y la religión no existe un conflicto intrínseco. Su más reciente receptor es el vacunólogo y pediatra judío estadounidense Peter Hotez, y entre los galardonados anteriores se encuentran el paleontólogo jesuita Pierre Teilhard de Chardin, en 1937, y el astrónomo y sacerdote Georges Lemaître, en 1934, por sus estudios sobre la expansión del universo.

La Medalla Mendel fue instituida en 1928 en honor a Gregor Mendel, monje del siglo XIX y padre de la genética. Muchos se acordaron de este científico checo cuando fue elegido papa Prevost, agustino igual que Mendel.

Más recientes en la historia tenemos los casos de dos españoles: el astrofísico Manuel Carreira, sacerdote jesuita, y el paleontólogo Emiliano Aguirre, también sacerdote y uno de los pioneros de las excavaciones de Atapuerca. Preguntado por este periodista en 1998 sobre qué le sugerían los descubrimientos paleontológicos sobre la existencia o no de Dios, Aguirre, Premio Príncipe de Asturias 1997, respondió que «no tienen nada en contra de la creencia, ni pueden demostrar la fe. Fe y religión tienen muy poco que ver con lo que es objeto de ciencia, lo demostrable. Lo divino no ocupa espacio ni tiempo».

Otro científico español que compatibilizó su fe católica con el estudio y la defensa de la teoría de la evolución de las especies fue el eminente biólogo Francisco José Ayala. Hace 20 años, Ayala, junto con el biólogo católico Kenneth Miller y el físico Lawrence M. Krauss, escribió una carta al papa Benedicto XVI en un intento de garantizar que la Iglesia católica siguiera apoyando la declaración de Juan Pablo II sobre la evolución: «Que la racionalidad científica y el compromiso de la Iglesia con el propósito y el significado divinos en el universo no eran incompatibles». Mucho antes, en 1950, la Iglesia abordó la evolución en la encíclica Humani generis, de Pío XII.

Fue también Juan Pablo II quien reparó el error de la Iglesia respecto a Galileo Galilei. En 1979, en un discurso a la Academia Pontificia de Ciencias con motivo del centenario de Albert Einstein, y para «honrar la verdad de la fe y de la ciencia», Wojtyła pidió a teólogos, científicos e historiadores investigar el caso del astrónomo italiano, condenado en 1633 como sospechoso de herejía por defender las teorías heliocentristas copernicanas. En 1981 se creó una comisión que presentó sus resultados en 1992, año en que la Iglesia rehabilitó definitivamente a Galileo.

Uno de los mayores estudiosos de la relación entre la fe y la ciencia fue el sacerdote y físico aragonés Mariano Artigas, fallecido en 2006. Artigas explicaba que no había contradicción entre la fe cristiana y el heliocentrismo y, por tanto, el tribunal de la Inquisición que condenó a Galileo se equivocó. Al contrario de lo que mucha gente cree, Galileo no fue torturado ni ejecutado, y al abjurar se le conmutó la pena de prisión por el confinamiento en su domicilio, donde vivió y publicó su obra principal mucho después del proceso.

Sí fue ejecutado, 33 años antes, el canónigo y astrónomo Giordano Bruno, aunque su condena a muerte en la hoguera como hereje, en Roma, no tuvo que ver con sus escritos en apoyo de la cosmología copernicana, sino con afirmaciones consideradas heréticas, como la de que Cristo no era Dios, sino meramente un mago excepcionalmente hábil. En cualquier caso, según apuntó el científico e historiador de la ciencia Isaac Asimov, su terrible final disuadió el avance científico, particularmente en las naciones católicas.

«Galileo se metió a teólogo y le escaldaron. Propuso el heliocentrismo, que era una teoría que aún no estaba demostrada», apunta el eminente biólogo marino Ángel Guerra Sierra, científico de profundas convicciones religiosas que estudió filosofía con Mariano Artigas. De familia marxista, Guerra se convirtió al catolicismo a los 18 años. «Con el método científico, empírico, hay muchísimas cosas que no se explican», asegura este investigador del CSIC.

Ángel Guerra trabajó en Harvard con el catedrático Stephen J. Gould, un biólogo agnóstico que defendió la compatibilidad entre la ciencia y la teología en su libro Ciencia versus religión, un falso conflicto. «Stephen decía que eran ‘magisterios que no se solapan’», comenta Guerra.

Esta es una idea que, claro está, no todos los científicos comparten. Discrepa de ella el físico e historiador de la ciencia José Manuel Sánchez Ron: «Sé que grandes científicos creyeron y creen. Pero yo no lo entiendo bien. La religión no es comprobable y la ciencia debe rechazar todo aquello que no puede comprobarse», afirmó en una entrevista a El Mundo. «Soy amigo de Sánchez Ron y respeto su postura —apunta Ángel Guerra—, pero algunos están excesivamente convencidos de que el único método válido de conocer es el método empírico, porque no saben filosofía. José Manuel no ha estudiado filosofía. Sé que él piensa que gente como yo somos unos esquizofrénicos, que tenemos por un lado una mente que lo comprueba todo, y por otro, una mente que lo acepta todo. No, yo acepto todo porque es razonable, el universo es inteligible, y Dios es razonable», argumenta.

Guerra cree que la intervención de Dios en el cosmos se da en un principio, «al infundir información a la materia», y que en el origen de la vida «hay otra intervención de un ser sobrenatural, no hay ninguna teoría que lo explique», explica el biólogo, autor de los libros Hombres de ciencia, hombres de fe y El dinamismo de la información en la naturaleza.

Observatorio Vaticano

Ángel Guerra sostiene que son los físicos, los astrónomos y los matemáticos quienes más atisban la idea de Dios en sus investigaciones. Hay varios ejemplos, como los científicos del Observatorio Vaticano en Castel Gandolfo y Arizona (EEUU). Desde antiguo, la Iglesia impulsó la astronomía para calcular la fecha de la Pascua de Resurrección y fijar el calendario gregoriano, llamado así por el papa Gregorio XIII (siglo XVI).

Un físico creyente es Carlos Pajares, catedrático de Física Teórica y profesor emérito de la Universidad de Santiago de Compostela. En 2023 hablaba así de Dios para El Correo Gallego: «Si Dios es omnipotente, hay quien plantea que si hay sufrimiento en el mundo es porque Dios es malvado o no existe. Ante eso diré que hay cosas que Dios no puede hacer. No puede ir contra la naturaleza, no puede impedir que los ángulos de un triángulo sumen 180 grados, por ejemplo».

Más escéptico se mostraba Carl Sagan, quien se definía como agnóstico y afirmaba que no se puede probar ni negar absolutamente la existencia de Dios.

El debate entre ciencia y fe está lejos de zanjarse. Hay quienes rechazan la idea de un «Dios de los vacíos», un concepto teológico del siglo XIX según el cual las lagunas en la comprensión científica se consideran indicaciones de la existencia de Dios. Cuando la investigación cubre lagunas siempre descubre otras.

Se atribuye a Einstein la afirmación de que «la ciencia sin la religión está coja y la religión sin la ciencia está ciega», pero incluso que el científico más popular del siglo XX hubiera pronunciado esa frase es objeto de discusión.

Científicos religiosos [object Object] El santo español recopiló el saber clásico en las ‘Etimologías’, considerada la primera enciclopedia medieval (c. 560–636). [object Object] [object Object] Matemático, astrónomo y canónigo católico polaco, formuló el modelo heliocéntrico que desplazó la Tierra del centro del universo (1473–1543). [object Object] [object Object] Fraile dominico italiano, propuso un universo infinito con múltiples mundos habitados, precedente de la cosmología moderna. Murió en la hoguera en 1600. [object Object] [object Object] Monje agustino checo, descubrió las leyes básicas de la herencia genética mediante experimentos con guisantes (1822-1884). [object Object] [object Object] Sacerdote católico y astrónomo español, fundó el primer observatorio astronómico de Galicia y estudió sistemas estelares dobles (1878–1966). [object Object] [object Object] Sacerdote católico bélga, propuso la teoría del «átomo primitivo», considerada precursora del Big Bang en cosmología (1894–1966). [object Object] [object Object] Sacerdote (luego secularizado), español, dirigió excavaciones en Atapuerca (Burgos), claves para entender la evolución humana en Europa (1925–2021). [object Object] [object Object] Sacerdote jesuita español, astrofísico y divulgador, colaboró con la NASA en la investigación sobre espectros estelares (1931–2020). [object Object] [object Object] Exsacerdote dominico español nacionalizado estadounidense, biólogo evolutivo, defendió la compatibilidad entre ciencia y fe en biología (1934–2023).