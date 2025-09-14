Repaso a los 100 años de la llegada del boxeo a Canarias

«Yo, José Hernández Fernández, natural de San Sebastián de La Gomera, tengo a bien comunicar a usted para que lo haga presente en su periódico que no habiendo boxeadores de ningún peso en la provincia me proclamo campeón de Canarias del peso pluma y doy 15 días de plazo para que puedan retarme los que deseen contender conmigo en las debidas condiciones».

Ha pasado exactamente un siglo desde la publicación en el periódico La Prensa -reconvertido hoy El Día / La Opinión de Tenerife-del curioso desafío lanzado en 1925 por el púgil gomero el mismo año en el cual arranca de forma oficial en Canarias el periplo de una disciplina que en la actualidad y tras años de injusto ostracismo abandona la UCI gracias a la bocanada de oxígeno insuflada por una nueva generación de boxeadores isleños nacida en los innumerables gimnasios que a lo largo de los últimos cuatro años han comenzado a funcionar en un Archipiélago donde dicho deporte cuenta con gran tradición y un importante legado forjado a base de puños, golpes y sudor por figuras de la talla de los grancanarios Pedro Miranda, Kid Tano o, entre otros, Ceferino Rodríguez Ferino V además de los tinerfeños Juan Albornoz Sombrita, Domingo Barrera Corpas o Miguel Velázquez el único púgil de las Islas en lograr el título de campeón del mundo de boxeo (Madrid, 30 de junio de 1976).

Aquel aroma agrio de los centros deportivos de antaño donde se bregaron esos históricos deportistas de las Islas ha sido sustituido por el olor a plástico, parqué y piel de las actuales instalaciones de las cuales surgen nombres como el del grancanario Samuel Carmona, olímpico en Rio de Janeiro 2016 y medalla de bronce en el Campeonato Europeo de Boxeo Aficionado de 2017; Tindaya Guillén Ortíz, residente en Fuerteventura que en 2024 se proclamó cinturón de oro en el Campeonato de España de Boxeo Femenino; Samuel Molina, malagueño afincado en las Islas; Aramis Torres, Davinia Pérez o, por mencionar a alguno más, el boxeador es Yolber Bandomo, de Tenerife, quien se coronó subcampeón del mundo de la categoría Joven en la categoría de -80 kg en los Campeonatos Mundiales de Boxeo celebrados en Budva, Montenegro, en octubre de 2024, o el del grancanario Ayoub El Mousaoui, santaluceño doble subcampeón de España que entrena en el club de boxeo Vecindario bajo la dirección de Raúl Díaz.

«Ha costado mucho pero es ahora cuando comienza a dar sus frutos la siembra llevada a cabo». Así resume Juan Tomás Rodríguez, presidente de la Federación Canaria de Boxeo, esa bocanada de aire fresco.

En el camino correcto

«Quedan cosas por hacer pero creo que estamos en el camino correcto», añade este tinerfeño que ocupa también la vicepresidencia de la Federación Española de Boxeo así como en diversos momentos el cargo de presidente del Comité Español de Boxeo Amateur y, además de exboxeador, ha sido un reputado árbitro internacional.

Varios son los factores que Rodríguez considera importantes para entender este renacer en Canarias del boxeo: la incorporación de mujeres a la disciplina, la moda de los deportes de contacto y ,en especial, el hecho de que se haya reconducido la percepción negativa de dicha actividad.

En el imaginario colectivo caló profundamente la nefasta imagen de violento y tramposo con la cual retrató el cine durante años la vida en torno al universo pugilístico centrándose casi en exclusiva a la parte oscura de un deporte que sirvió para dar sustento a numerosas familias. Como recuerda Miguel Velázquez, «muchos encontraron en el boxeo una manera de llevar dinero a casa».

Cuando el hambre ‘alimenta’ al hambre

Quienes entre las década de 1950 y 1960 se vincularon a este deporte eran chicos de familias humildes que carecían de medios económicos y contaban con una escasa formación pero, sin embargo, estaban dotados de un poderoso físico. El hambre, por lo tanto, alimentó esa otra hambre de éxitos entendida como verdadero salvavidas.

Así, la historia del boxeo en Canarias arranca el 25 de julio de 1925 con el primer combate celebrado en Santa Cruz de Tenerife y que respondía -literal- al reto lanzado en enero de ese mismo año por el púgil gomero José Hernández Fernández con cuyo mensaje publicado en Tenerife comienza este reportaje.

«El próximo domingo, día 25 de julio de 1925, a las dos y media de la tarde, se celebrará en el campo de deportes Campo de la Avenida el campeonato de peso pluma de la región entre José Hernández y José Padrón en diez rounds de tres minutos con guantes de cuatro onzas».

Vitali Klitschko el alcalde de Kiev entrenando en Gran Canaria / LP/DLP

Ese combate que marca en el Archipiélago el inicio del boxeo no puede ser considerado como una prueba oficial ya que ni había jueces, ni cronometradores, ni federativos; las cuerdas del ring estaban desnudas y el piso eran puras tablas sin espuma, sin lona o ni tan siquiera fieltro.

El periodista y escritor palmero Antonio Salgado Pérez recoge en sus publicaciones cómo se produjo aquella histórica velada. «José Hernández, el gomero que se hizo famoso [por el reto publicado en La Prensa] y de quien decían que «sus puños tenían la potencia de una coz de mula», era la antítesis física de su rival, José Padrón, enjuto y espigado púgil que lucía una abundante pelambrera azabache. Ambos», relataba Salgado Pérez sobre lo publicado en la crónica deportiva de la época, «portaban calzones blancos que les llegaban hasta las mismas rodillas».

«El árbitro, Leucona, comenzó a dirigir la contienda con chaleco pero luego, debido al calor, terminó quitándoselo. En las sillas que bordeaban aquella parodia de ring abundaban» los señoritos bien de Tenerife.

Combate de tres asaltos

«El combate tuvo poca historia porque solo duró tres asaltos y el árbitro parece ser que fue el culpable pues desde el primer momento la cogió con el gomero al que más tarde descalificó. Ambos contendientes eran rudimentarios sobre el ring y su técnica aún no había sido importada», añade.

Al parecer y pese a que los guantes eran solo de cuatro onzas, Padrón en el tercer asalto no podía levantarlos ni un centímetro porque no podía con su alma y el gomero, en un momento dado, se le vino encima. Esa cena decretó la incomprensible descalificación de José Hernández». No hubo silbidos, ni pateos, ni insultos para el árbitro en ese primer campeonato pluma de la región, algo que sí sucedería años más tarde en las veladas oficiales celebradas en el chicharrero Campo de la Avenida o el Grada Curva del Estadio Insular, en Las Palmas de Gran Canaria.

La santacrucera Plaza de Toros o los laspalmenses Campo España y, más tarde, las instalaciones del complejo López Socas fueron el escenario donde el boxeo canario acabaría alcanzando su etapa de madurez.

«Fueron años brillantes», rememora Antonio Pulido, presidente de la Federación Gran Canaria de Boxeo, quien tampoco olvida cómo con el paso de los años y aunque en el resto del país se temía a los púgiles del Archipiélago -«decían que éramos muy duros», cuenta Miguel Velázquez-, sin olvidar, asimismo, que el tinerfeño Domingo Barrera Corpas, apodado El ciclón del Atlántico, participó al igual que Velázquez en los Juegos Olímpicos de Tokio 64 o que Marcos Chinea, natural de Agulo (Tenerife), estuvo como deportista amateur en la olimpiada de México 68, el boxeo de las Islas comenzó a perder lustre y apoyos tanto institucionales como de la misma prensa que con la misma rapidez que había subido dicha disciplina deportiva a los altares empezó a relegarla a pequeñas notitas en las páginas de la sección de deportes apostando por una mayor cobertura a los intereses mayoritarios que proporcionaban el fútbol o el baloncesto.

El grancanario Gustavo Sarmiento Sarmiento, respetado entrenador de boxeo, admite acerca del actual interés que en las Islas genera la actividad pugilística que «la popularidad de los deportes de contacto o lucha ha jugado a favor» aunque insiste en diferenciar el boxeo de prácticas tipo las artes marciales mixtas, MMA en sus siglas en inglés, «porque son cosas muy distintas que se rigen en normativas diferentes».

Tanto él como Juan Tomás Rodríguez o Antonio Pulido siguen en su empeño de recuperar el boxeo en las Islas «pero manteniendo su identidad», concluyen.