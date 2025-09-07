Tenochtitlán reconquistada

«Nunca olvidaré la valerosa y atrevida entrada en México. Fue el 8 de noviembre de 1519. Ahora, cuando escribo, tantos años después, se me presenta todo ante los ojos como si hubiera ocurrido ayer. Una muchedumbre curiosa y pasmada se agolpaba en las calles, azoteas y canoas de canales y acequias. Pero no sé quién estaba más maravillado, si nosotros al verlos, o aquellos hombres, mujeres y chicos al ver pasar la artillería, los dieciséis caballos y a hombres con barbas y atuendos tan extraños».

El 28 de febrero de 1568, Bernal Díaz del Castillo, un español nacido en Medina del Campo, que por entonces tenía 84 años, ponía el punto final a la extensísima crónica donde aparece el párrafo anterior, recuerdo de aquel momento cumbre de la gran aventura de su vida: la memorable jornada en la que este hombre de la polvorienta Castilla, sufrido soldado del emperador Carlos, entraba, bajo las órdenes de Hernán Cortés, en la muy acuática y asombrosa Tenochtitlán, capital del imperio mexica, una de las ciudades más grandes del mundo.

La voz que acaban de leer en el primer párrafo de este reportaje no es, en puridad, la voz misma que Díaz del Castillo plasmó sobre el papel. Era de letra torpe aquel hombre que asistió al choque cruento de dos imperios. Lo que ustedes han leído, en cambio, es un fragmento de la vibrante adaptación que el escritor Eduardo Alonso (Asturias, 1944) ha hecho de La historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Eduardo Alonso es, además de autor de varias novelas originales, el escritor que ha adaptado para escolares de todo el mundo hispano un puñado de clásicos españoles que lo han convertido en un escritor con dos millones de lectores: todos los que han leído su versión del Quijote, El Lazarillo o La Celestina. Ahora publica La conquista de México (Ed. Sekotia), adaptación también de la crónica de Díaz del Castillo.

El original es, dicho a las bravas, un mamotreto escrito a la pata la llana. Pero filtrado por Eduardo Alonso, el texto original gana una fluida elegancia que hipnotiza al lector del siglo XXI, al tiempo que mantiene un agradable sabor del castellano de la época. Se lee con la fascinación que produce una novela total, pero también con la emoción que causan las mejores crónicas periodísticas, el goce de estar viendo, casi en tiempo real, la sangrienta, exótica y cruda verdad que alcanzan los recuerdos escritos por Díaz del Castillo. Este hombre, al que Alonso llama «el primer corresponsal de guerra», es quien cuenta cómo una vena se le hinchaba a Cortés cuando se encolerizaba, cómo el extremeño que tumbó al imperio de Moctezuma y Cuauhtémoc con 400 españoles «que no soltábamos las armas ni para dormir» —y con la ayuda de muchos indígenas— era también mitad ingenioso Ulises, mitad trilero a la hora de repartir el oro.

Dice Eduardo Alonso, tirando de una frase del superviviente del Holocausto Elie Wiesel, que no somos responsables de la historia, sino de cómo la recordamos. Por eso hay mucho de responsabilidad en la decisión de actualizar la crónica de un testigo de aquel choque de civilizaciones que todavía hoy sigue siendo una herida sin cerrar, habida cuenta de las últimas exigencias de la presidenta mexicana Sheinbaum al rey Felipe VI para que pida perdón por la conquista. Responsabilidad porque Alonso actualiza la intención que tenía Bernal Díaz —entonces anciano regidor de la ciudad de Guatemala—, de trasladar la verdad de quien se batió a cuchilladas por Cortés y fue guarda carcelero de Moctezuma, de quien estuvo allí, y cuyo cuerpo acabó firmado con una cicatriz «de una lanzada que me dieron en Iztapalapa». El hombre anciano que todabía tenía los sueños poblados por ·»el retumbar de los espantables y tristes tambores de los bravos guerreros de Cuauhtémoc cuando sacrificaban españoles a su dios en lo alto del Cue Mayor de Tenochtitlán».

Díaz del Castillo, así lo confiesa al comienzo de su crónica, escribe para enmendar a gentes como Francisco López de Gómara, que en su Historia general de las Indias (1552), parece escribir a mayor gloria de Cortés, asegurando incluso que Santiago Apóstol y San Pedro cabalgaban al frente de la caballería española en la batalla de Zentla. «Ni yo los vi —dice Bernal— ni oí hablar de esa misteriosa ayuda a ninguno de los que entramos en aquella disputada pelea». Sostiene el anciano cronista que se excede Gómara con la efusión de sangre: «Ni aunque hubieran estado atados podríamos haber matado a tantos como dice, porque nosotros éramos 400 soldados y ellos infinitos y muy bravosos guerreros. (...) Bastante teníamos nosotros con defendernos». En definitiva, dice Bernal Díaz del Castillo, a través de la mano reescribiente de Eduardo Alonso, que «no hay razón más hermosa que la verdad».

Choque de dos mundos

Quiere decir esto que, en la búsqueda de esa escritura ni pone ni quita, Bernal no oculta las disputas y ajusticiamientos entre los mismos españoles, la crueldad de las batallas, la vileza con la que los castellanos se apropiaban del oro ajeno, o tomaban a las indígenas regaladas por caciques aliados «para hacer generación». Explica Eduardo Alonso —que se puso en la piel de Bernal Díaz para traerlo a nuestro siglo— que el cronista «anota el asombro de invasores e invadidos al encontrarse por primera vez. El choque entre dos mundos fue tan violento y atroz como permeable a la mutua consideración», apunta. «Los españoles se horrorizan de los sacrificios humanos y el canibalismo, rechazan sus dioses, destrozan sus ídolos y repudian la sodomía, pero se maravillan al contemplar los altos cúes —los templos piramidales— levantados a cal y canto, la humareda del volcán Popocatépetl, el valle de México con sus ‘villas pobladas en el agua’ de la laguna, los jardines, los animales, los tesoros de Moctezuma y tantísimas —dice Bernal— ‘cosas de encantamiento como se cuentan en el libro de Amadís, que era la obra más fantástica de la época’».

En la crónica de Bernal queda patente también —añade Eduardo Alonso— que los indios «se sorprenden de las naves, cañones, caballos, perros de presa, atuendos, cruces y misas, codicia y comportamiento cruel de aquellos teules barbudos venidos del Oriente, tenidos por una suerte de dioses o, a veces, de demonios».

El hartero Cortés se apoyó, en su odisea mexicana, en la leyenda del regreso del dios Quetzalcóatl, y en que Moctezuma, inicialmente, pensaba que los españoles eran efectivamente la reencarnación de ese dios que volvía a gobernarlos. Pero también en el auxilio de numerosos pueblos indígenas que querían sacudirse de encima a los mexicas. «El imperio azteca cayó no solo por la astucia de Cortés, el armamento superior y el arrojo de los soldados españoles, sino por la ayuda de los tlaxcaltecas y otros pueblos que odiaban a los mexicas», apunta Eduardo Alonso, quien considera que, para «informarse» de cómo se produjo ese choque entre «dos universos tan distintos, el europeo y el mesoamericano, nada mejor que leer la formidable y entretenida crónica que escribió Díaz del Castillo».

Obviamente, y así lo añade Eduardo Alonso, el punto de vista de Díaz del Castillo es el del vencedor de aquella conquista, el de quien defiende que la incursión bélica de Cortés fue una «notable y santa empresa» evangelizadora. No obstante, siempre tiene palabras de elogio ante la bravura de los mexicas, lo mismo que rendida fascinación por la belleza con la que los mexicas habían urbanizado aquella Venecia americana flotante en el lago Texcoco —cuyo recuerdo yace hoy desecado bajo la capital federal mexicana—: «Era todo tan admirable que no sabíamos qué decir (...) Nos alojaron en los grandes palacios del cacique, todos de cantería labrada y carpintería de maderas de cedro, con grandes cuartos, corredores y patios entoldados. Después de acomodarme, yo salí a la huerta y paseé por el jardín. Creí entonces que no había nada igual en el mundo. Me harté de mirar y admirar la variedad de árboles olorosos, los frutales, los andenes llenos de flores, los rosales y la hermosa huerta de hortalizas. (...) Entonces no se había descubierto el Perú y por eso creí que no había tierras como estas». A renglón seguido, Bernal Díaz del Castillo añade una añoranza de aquel paraíso perdido, arrasado por sus propios compatriotas: «Ahora, cuando escribo estas páginas, está todo perdido y seco, no hay laguna. Donde antes había agua, ahora siembran maíz».

La crónica de Bernal no solo tiene esa potencia de los escritos verdaderos, también regala momentos de viveza extraordinaria, fruto muy probablemente del arte de Eduardo Alonso y no tanto del testimonio del autor original. Así, por ejemplo, quedó asolada la bella Tenochtitlán: «La tarde en que se tomó Tenochtitlán tronó, relampagueó y llovió más aguas que otras veces (...). Yo he leído algo sobre la destrucción de Jerusalén, pero allí no pudo haber tanta mortandad como en México, porque murió la mayor parte de la población y la gente de los pueblos que allí se había acogido. No sé cómo contarlo, pero juro, amén, que en todas las casas, calles y patios de Tlatelolco no había otra cosa que cabezas y cuerpos muertos, de manera que no podíamos andar sin tropezar con ellos. Y hedían tanto que no se podía sufrir. Hasta Cortés estuvo malo del hedor que le entró en las narices y con dolor de cabeza».