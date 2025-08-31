De concubina a emperatriz

Cixí llegó a la Ciudad Prohibida con tan solo 16 años para debutar como una de tantas concubinas que eran seleccionadas para complacer al emperador. La joven venía de una familia humilde y fue seleccionada rápidamente, pasando a formar parte de la corte imperial. Comenzó siendo una concubina de grado bajo, pero ascendió al dar a luz al primer hijo varón del emperador Xianfeng en 1856. Sin embargo, Cixí no fue considerada la madre de este bebé, su madre sería la mujer oficial del emperador, Zheng. A pesar de esta situación, Cixí y Zheng mantuvieron una excelente relación.

Durante el reinado de Xianfeng, Cixí fue testigo de sus políticas atrasadas y de su negativa a aceptar avances tecnológicos. Sufrió la derrota de la Guerra del Opio contra Gran Bretaña que obligó a los chinos a permitir la entrada de misioneros orientales y la apertura del comercio con puertos extranjeros.

Cixí sacó provecho de la inexperiencia de los príncipes y orquestó un golpe de estado pacífico en 1861. Para ello contó con el apoyo de dos hermanos del difunto emperador y de Zheng. Con tan solo 25 años, Cixí se convirtió en la emperatriz. Zheng se ocupó del palacio y de nombrar a los funcionarios, Cixí se encargó de todo lo demás. El pacto duró hasta la muerte de Zheng a sus 43 años, muchos culparon de su fallecimiento a Cixí, pero nunca se ha podido comprobar su implicación.

La emperatriz demostró una gran astucia política y se supo mover entre las intrigas de la corte sin salir perjudicada. Consiguió sentar las bases de su influencia y consolidó su autoridad, a pesar de los desafíos que presentaba una corte dominada por hombres.

La exconcubina quiso fortalecer China, para ello dio a Robert Hart, un británico, la administración de aduanas. Para Cixí era necesario modernizar el reino y, a diferencia de Xianfeng, creía que la entrada de extranjeros lo haría posible. Una medida revolucionaria de Cixí fue enviar a funcionarios por el mundo para que le contaran cómo funcionaban las cosas en Occidente. Además, creó el servicio postal chino, construyó una armada poderosa, abrió de nuevo puertos comerciales, instaló el primer telégrafo, el tranvía en Pekín y la luz eléctrica en todas partes de China.

Cuando su hijo Tonghi cumplió 16 años ascendió al trono, desafortunadamente, frenó las reformas de su madre. Sin embargo, su reinado fue muy corto ya que falleció a los 18 años a causa de la viruela. Cixí volvió a recuperar el poder y adoptó a Guangxu, hijo de una hermana suya, para designarlo como el nuevo emperador, pero ella sería la regente. Nunca llegarían a entenderse. Bajo el reinado de Guangxu China sufrió una derrota humillante ante Japón y, como consecuencia, el país perdió su flota y se convirtió en una nación débil y sumida en una gran deuda. En este punto, Cixí decidió volver a tomar las riendas. Para intentar solventar los problemas que había dejado su sobrino, comenzó una etapa de reformas y se acercó a occidente. También lanzó la moneda estatal; el yuan.

El 14 de noviembre de 1908 fallece Guangxu, algunos dicen que envenenado por orden de Cixí. Al día siguiente ella eligió a Puyi, sobrino del difunto emperador, como nuevo monarca, justo después de hacerlo, falleció.

Según los expertos, su reinado fue el más tolerante y abierto de la dinastía Qing.